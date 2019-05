FOTO: O ofertă variată de programe de învățământ la „Târgul de Arte și Meserii”, meseriile care îți garantează un loc de muncă la terminarea liceului

Share



Marți, 28 mai, Piața Trandafirilor din Târgu Mureș a găzduit o nouă ediție a Târgului de Arte și Meserii organizată de Primăria Târgu Mureș, în colaborare cu Universitatea Cultural Științifică și Inspectoratul Școlar Județean, eveniment care a întâmpinat peste 600 de elevi și părinți.

Oamenii bine pregătiți se caută în orice domeniu

La eveniment au participat Universitatea Cultural-Științifică Târgu Mureș, Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureş, Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Aurel Perșu” Târgu Mureș, Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Artă Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș, Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu Mureș și Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu Mureș, dar și companii care recrutează absolvenți de pe băncile liceului și în cadrul cărora elevii pot face practică – Azomureș, E-On, Delgaz Grid, Dr. Wheel sau Dona.

„Anul acesta s-a decis organizarea evenimentului în centrul orașului, în Piața Trandafirilor, pentru că considerăm că vizibilitatea evenimentului e mult mai mare decât în cetate unde nu era același trafic pe la standuri. Am început la ora 11.00, au fost foarte mulți tineri și adulți deopotrivă. Temele sunt aceleași ca în fiecare an, adică învățământul și școlile profesionale, deci necesitatea unei meserii care se caută tot mai mult în absolut orice domeniu, fiind nevoie de oameni în piața muncii. Liceele au venit bine pregătite, la fel și copiii, marea majoritate dintre ei, și eu sper că au reușit să îi convingă și pe alții să li se alăture să facă treabă”, a spus Costel Someșan, reprezentantul Universității Cultural Științifice.

Ofertele sunt variate și pentru adulți

Pe lângă oferta variată pentru elevi, Universitatea Cultural Științifică oferă cursuri specializate pentru adulți. „Pentru tineri sunt liceele tehnologice, iar pentru adulți, Universitatea Cultural Științifică oferă posibilitatea învățământului dual pentru cei care sunt trecuți de 18 ani, deci putem să îi formăm într-o meserie, să le dăm alte deprinderi, cursuri de CNC, de bibliotecar, automatizări, chiar și limba engleză sau cunoștințe pe calculator, sunt foarte multe”, a precizat Costel Someșan.

Marea majoritate a cursurilor sunt organizate după-masa, astfel încât să poată participa și cei care au un loc de muncă, iar durata variază în funcție de cele stabilite de minister pentru că cursurile sunt acreditate. Există cursuri care țin o lună, de inițiere, dar și cursuri care țin 3 luni și la care participarea e de 2-3 ori pe săptămână.

De mulți ani piața din România duce o lipsă acută de forță de muncă bine pregătită, iar aceste licee și cursuri pot oferi un start în viață viitorilor adulți care vor fi întotdeauna la mare căutare de angajatori, dar și vor avea o perspectivă practică și șanse mult mai mari să reușească dacă își deschid o firmă de profil.

Colegiul Tehnologic „Traian Vuia” pune mare accent pe practică

În cadrul Colegiului Tehnologic „Traian Vuia”, care oferă acces la un învățământ deschis, creativ și european, oferta este țintită. La finalul studiilor, elevii pot obține diplomă de tehnician electrician electronist auto, tehnician transporturi, mecanic auto, dar și dintr-o zonă total diferită de coafor-stilist sau cosmetician.

„Particip din plăcere la acest eveniment, am fost și recomandat de profesori să particip, având în vedere că se face o selecție amănunțită de clasele terminale, și vin și cei de a 9-a sau a 10-a. Recomandarea mea e să încerce lumea, să vină, să îndrăznească, să nu le fie frică de liceele tehnologice. Practica este mai importantă decât teorie, nelipsind nici aceasta, bineînțeles, la bază. Ea te ajută cel mai mult să înveți și să realizezi ceva în timp. Se face multă practică la noi, avem și salon special amenajat pentru practică, participăm și la concursuri naționale și internaționale și ne mândrim mult cu treaba asta, am luat și luăm în continuare premii. Avem și parteneriat cu Liceul de Artă și colaborăm între noi, făcând și schimb de experiență. Iar dacă avem nevoie de îmbrăcăminte de la ei, ei ne ajută, noi la schimb îi ajutăm cu coafura, ne cam îmbinăm în treaba asta”, a spus Covacs Elvis, elev în clasa a XII-a în cadrul Colegiului Tehnologic Traian Vuia.

Liceul Tehnologic „Avram Iancu”, tradiție de peste 125 de ani

Cu o tradiție de peste 125 de ani în pregătirea elevilor pentru piața muncii, Colegiul Tehnologic Avram Iancu oferă o multitudine de opțiuni, la finele cărora elevii pot avea diplomă de comerciant-vânzător, confecționer produse textile, asistent manager, tehnician în activități de comerț, tehnician mecanic în întreținere și reparații sau tehnician în industria textilă.

„Am decis să vin aici, pentru că această meserie nu o să dispară în 10-20-30 de ani, mereu va fi nevoie de oameni pentru acest profil. Și e cu totul altceva să fii pregătit profesional pentru ea. Poți merge mai departe, pe acest profil nu este neapărat să lucrezi doar ca vânzător, poți urca în ierarhie. Poți ajunge șef de raion, șef de magazin, totul depinde de persoana ta, cum lucrezi și dacă îți place ce faci”, a spus Barșan Cristina, elevă în clasa a XI-a B, la profilul Comerciant-Vânzător, care își dorește pe viitor să își deschidă o societate comercială.

Dr. Wheel, unul dintre angajatorii care încurajează învățământul tehnologic

În cadrul evenimentului din centrul orașului nu au fost doar cei care oferă cursuri, ci și o parte din cei care se află de partea cealaltă a baricadei, angajatorii. Unul dintre ei este Dr. Wheel, centru certificat Michelin, care pe lângă cursurile de practică pe care le oferă pentru elevi, îi și angajează la terminarea liceului.

„Suntem dealeri Michelin și centru certificat Euromaster. Suntem cel mai mare service auto din oraș, specializați pe anvelope și jante, acesta este punctul nostru forte. Acum deschidem primul showroom din România în ceea ce privește anvelopele, sponsorizat de Michelin, chiar aici în oraș în cartierul Unirii. Noi am venit aici împreună cu Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, elevii căruia vin la noi în practică în service. Noi cooptăm tineri direct de acolo pentru angajare și îi încurajăm să rămână în țară. Stăm aici și pentru a furniza informații, am scos anvelopele în fața standului, ca într-un showroom, sunt anvelope de la cursă și vin toți tinerii, pun mâna pe ele, îi atrage mult. Sunt lucruri interesante pe care ei nu le cunosc și tocmai de aceea am venit, pentru marketing”, ne-a spus Barabas Istvan, reprezentantul Dr. Wheel.

Elena Polearuș