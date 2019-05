Pianistul târgumureșean Silvan Negruțiu va susține un concert-eveniment la Palatul Culturii

Share



Pianistul târgumureșean de talie internațională Silvan Negruțiu va susține marți, 4 iunie, la ora 19.00 un recital solo extraordinar la Palatul Culturii din Târgu Mureș. Concertul face parte din turneul de recitaluri de pian pe care Silvan Negruțiu îl susține în România, în perioada mai-iunie, și care cuprinde orașele Iași, Sibiu, Bacău, București și Timișoara.

Școlit la București, Dublin și în SUA, Silvan Negruțiu a devenit, prin participarea la numeroase competiții internaționale, distinse cu premii, perfecționarea alături de maeștri ai instrumentului și printr-un studiu neîntrerupt, un muzician de statură mondială, care își împărtășește talentul cu publicul, își transmite experiența elevilor și își probează spiritul critic în calitate de membru al juriului, în cadrul unor competiții prestigioase.

În cadrul concertului din Târgu Mureș, Silvan Negruțiu va interpreta George Enescu (Sarabande, Op. 10) Ludwig van Beethoven (Sonata în Re Major, Op. 10, Nr. 3), Constantin Silvestri (Suita a treia pentru pian, Op. 6, Nr. 1) și Franz Liszt (Sonata în si minor, S. 178).

Silvan Negruţiu, o odisee muzicală transatlantică

Pianistul Silvan Negruţiu desfăşoară o carieră concertistică internaţională, apărând pe scenele unor săli de concert precum Kennedy Center din Washington D.C., National Concert Hall din Dublin, Ateneul Român din Bucureşti, Hong Kong Academy for Performing Arts, Showa Recital Hall din Tokyo sau Xi’an Concert Hall (China). El a susținut concerte ca solist în colaborare cu orchestre de prestigiu, între care Orchestra de Cameră Radio şi Filarmonica Naţională George Enescu din Bucureşti, Filarmonica din Alicante (Spania), Millikin-Decatur Symphony Orchestra (S.U.A.) şi Dublin Symphony Orchestra (Irlanda). Unele dintre apariţiile scenice au fost însoțite de transmisiuni în direct la radio și TV în România și în Statele Unite. Silvan Negruţiu este laureat al concursurilor internaţionale „Roma 2000” şi „Beethoven e i classici” în Italia, „Seiler” în Sofia, Bulgaria, „Konzerteum” în Pireu, Grecia și „Feis Ceoil” în Dublin, Irlanda.

În perioada 2019-2020, Silvan Negruțiu va avea turnee de recitaluri în România, China și Statele Unite, concertând în cadrul stagiunii Dame Myra Hess la Chicago, pe scena Festivalului Internațional „Drumul mătăsii” de la Xi’an, continuând în China cu o serie de concerte care marchează 70 de ani de relații diplomatice între China și România/SUA și o serie de recitaluri Beethoven dedicate celebrării a 250 de ani de la nașterea marelui compozitor.

În cadrul concertelor susținute, Negruțiu programează frecvent opusuri ale compozitorilor români și este dedicat promovării muzicii contemporane. Repertoriul enescian ocupă un loc unic și permanent în explorările sale artistice, iar în prezent promovează repertoriul pianistic al lui Constantin Silvestri. Negruțiu a interpretat și înregistrat recent în primă audiţie mondială Concertul pentru pian şi orchestră de suflători de Zack Stanton și Sonata pentru vioară și pian de Carl Roskott, împreună cu violonista japoneză Akemi Takayama, cu care a susținut un turneu de recitaluri în China și Japonia în 2017. CD-ul dedicat muzicii lui Carl Roskott, lansat în mai 2018 de casa de discuri americană Centaur Records, a primit mai multe premii și continuă să primească critici favorabile în publicațiile muzicale din Statele Unite. În colaborare cu saxofonistul Timothy Roberts, Negruțiu a înregistrat albumul intitulat Zynodoa, care include și piese ale compozitorilor contemporani Guillaume Connesson și Matthew Orlovich. Compozitorul American Robert Chumbley i-a dedicat lui Negruțiu o colecție de cinci bagatele pentru pian (2018) pe care pianistul român le-a interpretat în primă audiție mondială în aprilie 2019. El va include aceste piese într-un album de bagatele pentru pian, alături de lucrări de Beethoven, Alexander Tcherepnin și Carl Vine.

Începând cu vârsta de şapte ani, Silvan Negruţiu a fost îndrumat de profesoara Emilia Baziotis la Liceul de Artă din Tȃrgu Mureş, apoi de profesoara Magda Stănescu la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” din Bucureşti, ulterior absolvind Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, unde a studiat cu pianistul Viniciu Moroianu. A obţinut dipolma de Master în interpretare muzicală de la Academia Regală Irlandeză de Muzică şi Universitatea Dublin, cu distincţia „First Class Honours”. După anii petrecuţi în Irlanda, Negruţiu s-a mutat în Statele Unite, finalizând studiile doctorale la Conservatorul Universității Shenandoah din statul Virginia, sub îndrumarea legendarului pianist şi pedagog John O’Conor. De asemenea, şi-a aprofundat studiile cu personalităţi de prestigiu ale lumii pianistice, în cursuri de măiestrie cu Richard Goode, Peter Frankl şi Klaus Hellwig.

Silvan Negruţiu participă regulat la festivaluri internaţionale de muzică, cum sunt International Keyboard Institute and Festival din New York, International Holland Music Sessions în Olanda, InterHarmony International Music Festival în Acqui Terme, Italia, Aspen Music Festival în Colorado (S.U.A.) și Xi’an International Music Festival în China. În septembrie 2008, Negruțiu a fost unul dintre cei şapte pianişti invitați la festivalul dedicat muzicii lui Beethoven, organizat la Positano, Italia de Fundaţia Culturală Wilhelm Kempff. Pianistul tȃrgumureşean este deţinătorul Medaliei de Argint oferite în 2018 de Global Music Awards, al Premiului Rising Star oferit in 2015 de Universitatea Shenandoah, al Premiului Irlandez Gaiety pe anul 2009, al Premiului Eugen Barbu pentru merite interpretative în 2001 și al Premiului de Excelenţă oferit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2002. El este membru activ al Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din Romȃnia, College Music Society și Music Teachers National Association (S.U.A.), momentan ocupând funcţiile de South District Chair al Illinois State Music Teachers Association şi vice-preşedinte al Decatur Area Music Teachers Association.

Pe lângă cariera concertistică, Silvan Negruțiu este pasionat de activitatea sa pedagogică, având studenți cu rezultate artistice remarcabile, fiind frecvent invitat să predea cursuri de măiestrie la universități și festivaluri internaționale și să participe ca membru al juriului la concursuri de pian. Asociația Profesorilor de Muzică din Statul Illinois l-a numit Profesorul Anului 2015 din zona Decatur, în cadrul conferinței anuale de la Chicago. În prezent, Negruțiu locuieşte în statul american Illinois, unde este profesor şi şef al catedrei de pian la Universitatea Millikin. Înainte de a prelua postul din Illinois, a fost profesor la Conservatorul Shenandoah din Virginia și la Academia Regală Irlandeză de Muzică din Dublin. În perioada verii predă și concertează la diverse festivaluri internaționale de muzică, fiind invitat permanent la Xi’an International Music Festival din China și InterHarmony International Music Festival din Italia.

Muzica, „mesaj divin şi uman în acelaşi timp”

Întrebat care a fost motivul pentru care a ales domeniul în care activează în prezent, Silvan Negruţiu a mărturisit că iniţial a fost vorba despre o „inconştienţă copilărească”. Cu timpul motivele au devenit mai profunde, în prezent muzica fiind percepută de artist ca un medicament pentru alinarea suferinţei. “La început am ales muzica dintr-o inconştienţă copilărească, apoi dintr-o dorinţă romantică de a schimba lumea în bine, iar acum din multe alte motive puţin mai elaborate, dar echilibrate în permanenţă de primele două! Cred în muzică. Cred în muzică, ca un propulsor spiritual care înlesneşte împăcarea. Cred în muzică, ca limbaj universal. Ca alinare de suferinţă. Ca medicament. Ca mesaj divin şi uman în acelaşi timp. Cred în muzică, ca parte a fundamentului artistic universal, pe care se construiesc ideologii, visuri şi pe care s-au sprijinit marile minţi ale omenirii. Cred în fiecare latură a muzicii, şi în cele pe care le cunosc, şi în cele pe care încă nu le-am descoperit. Muzica e un nesfârşit. De ce să nu fii muzician?”, se întreabă pianistul.

Referindu-se la satisfacţiile profesiei, Silvan Negruţiu afirmă că pentru orice muzician cea mai mare satisfacţie este atunci când reuşeşte să împlinească un act artistic. „După cum spuneam, muzica este limbajul universal. Pentru a se împlini, are nevoie de armonizarea muzicienilor cu publicul. Satisfacţiile se întâmplă, de cele mai multe ori, pe scenă. Coerenţa pe care un muzician o realizează, cu ajutorul divinităţii, între compozitor, ceilalţi muzicieni de pe scenă şi public este momentul suprem de măiestrie la care aspirăm cu toţii. Se simte intens, de multe ori durează puţin, dar nimic nu l-ar putea egala. Acela este momentul de satisfacţie, împlinire şi fericire profesională pentru mine. Atunci, cel puţin o persoană va avea lacrimi în ochi, ceea ce înseamnă confirmarea actului artistic. Îmi este greu să punctez un moment anume din cariera mea. Bucuria este că am trăit câteva, dar mai ales că aştept să vină şi mai multe”, spune artistul.

Direcții fundamentale: cultură, pedagogie, omenie

În ceea ce priveşte viitorul, muzicianul își dorește să se perfecționeze pe multiple planuri și să folosească experiențele sale în scopul autodepășirii. „Am constatat că pentru a fi un artist desăvârşit nu este suficient să cânţi bine la un instrument şi să dai concerte. De aceea, am încercat să mă dezvolt pe cât mai multe planuri. Cultură, pedagogie, omenie. Îmi doresc să pot învăţa mereu cât mai multe şi să am capacitatea de a împărtăşi totul cu oamenii din jur. Îmi doresc să mă pot exprima convingător pe scenă, în faţa studenţilor mei şi a oamenilor. Sper să reuşesc să fiu un artist bun, un om bun şi un român bun”, a încheiat Silvan Negruţiu.

Andrei VORNICU și Alex TOTH