FOTOGALERIE. La Festivalul Național de Talente Artistice „Descopăr frumosul din mine“, fiecare copil participant a fost un câștigător

Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Național de Talente Artistice „Descopăr frumosul din mine“ a adus pe scena Ansamblului Artistic „Mureșul“ din Târgu Mureș peste 250 de elevi cu cerințe educaționale speciale, din 24 de județe. Elevii, având vârste cuprinse între 6 și 18 ani, au demonstrat audienței că talentul există în fiecare dintre ei, doar că are nevoie de un imbold și de un spațiu în care să se exprime.

Acțiunile și activitățile care stau la baza proiectului se doresc a fi o continuare a eforturilor privind integrarea elevilor cu dizabilități în societate, urmărind promovarea autentică a atitudinilor favorabile incluziunii, valorizarea, respectul, toleranța și recunoașterea lor ca parte a comunității.

„Ne simțim onorați că găzduim acest eveniment național. Ansamblul Mureșul are o colaborare foarte bună cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, dar și cu unitățile de învățământ. Pentru noi, fiind o instituție de cultură, e normal să găzduim astfel de evenimente. Astăzi umplem din nou sala cu copii minunați, cu oameni minunați care au venit aici ca să dea un examen. Fiecare copil va susține un examen al său, dar și al pedagogului care l-a pregătit și mă bucur că acest festival nu e concurs. Eu, ca gazdă, mi-aș dori ca fiecare copil să se întoarcă acasă ca un câștigător“, a declarat Barabási Attila, directorul Ansamblului Artistic „Mureșul“.

Atâția copii, atâtea talente

Cristina Murvai, coordonatoarea festivalului, a oferit mai multe informații referitoare la repertoriul artistic prezentat în cadrul festivalului: „Momentele artistice au fost decise la nivelul școlilor participante de către profesorii care au pregătit acești copii, împreună cu copiii. Desigur că a fost o libertate a deciziei dacă să se implice, cât anume, au fost și motivați să se implice și au fost ademeniți cu momente artistice foarte frumoase, dar și valorizați. Fiecare dintre ei are un talent anume și acel talent a fost valorificat în fiecare moment artistic pregătit.“ Cristina Murvai a adăugat că unii dintre copii au mai participat la festival, iar acesta a devenit un veritabil motiv de bucurie și, în consecință, este așteptat cu nerăbdare: „Se structurează un atașament față de această manifestare și așteaptă toți excursia anuală la Târgu Mureș și muncesc pe parcursul întregului an școlar pentru că se simt bine la Târgu Mureș, se simt valorizați și pentru că au ocazia să experimenteze un lucru inedit de care mai rar au parte.“

Sprijin pentru un festival atractiv

Anișoara Moga, director CȘEI nr. 1 Târgu Mureș a declarat că festivalul a avut parte de o evoluție bună și sigură, de la an la an: „Foarte ușor s-a dezvoltat în timp datorită faptului că festivalul este foarte atractiv. Colegii noștri specialiști doresc foarte mult să-și arate munca, să își mediatizeze activitățile, să își disemineze exemplele de bună practică și în condițiile astea este foarte simplu să fie dornici să prezinte ceea ce, cu foarte mare efort, și în timp foarte îndelungat reușesc să facă. Cine lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale știe că progresele se obțin foarte greu, că progresele le raportăm în funcție de fiecare copil la propriul progres și de aceea ne-a fost ușor să organizăm acest eveniment având în vedere dorința colegilor de a participa. Dacă mă întrebați de cât de dificil se organizează acest eveniment, vă spun că nu e ușor. Am în spate o echipă de 47 de colegi care îmi stau alături, avem Ansamblul Artistic Mureșul care, deja, de patru ani consecutiv ne este gazdă și pe implicarea căruia ne bazăm indiferent de ce probleme am avea, avem Consiliul Județean și Primăria care ne-au oferit sprijin financiar fiindcă fără sprijin financiar nu am putea face nimic. Am avut un buget generos pe care nu l-a oferit Primăria și Consiliul Județean, astfel încât putem să asigurăm premii tuturor participanților, o masă caldă, ceea ce, din punctul meu de vedere vine să aducă un plus de bucurie copiilor care participă astăzi aici.“

În cadrul Festivalului Național de Talente Artistice „Descopăr frumosul din mine“, ediția a IV-a, circa 300 de elevi au prezentat 31 de numere artistice de dans, teatru și interpretare muzicală. Atmosfera a fost deschisă, festivă, primitoare, iar aplauzele care au însoțit fiecare număr artistic a răsplătit din plin eforturile micilor artiști.