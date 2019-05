„Întoarcere în Danemarca”, în programul lunii iunie la Compania „Tompa Miklós”

Share



Spectacolul „Întoarcere în Danemarca” de Csaba Kiss, prezentat de Compania „Tompa Miklós” în regia autorului se regăsește și în luna iunie în programul Teatrului Național Târgu Mureș.

Spectacolul este istoria unei familii. Un băiat se întoarce acasă din străinătate şi se confruntă cu o criză. Cum tratează familia consecinţele unei crime comise? Cum totul se alterează în jur din cauza minciunii? Cum se descompun relaţiile de familie? În plus, pe lângă circumstanţele umane, se pune accent şi pe cinismul puterii: până când este protejată puterea de o aparenţă, nu există nici un duşman, dar adevărul nu are putere, doar aparenţa are. Deşi norvegienii şi danezii se luptă şi în această poveste, este vorba despre noi în momentul schimbării regimului, despre atitudinea noastră ciudată şi confuză faţă de păcat, putere şi iertare.

Din distribuție fac parte actorii Bokor Barna (Claudius), Nagy Dorottya (Gertrud), Varga Balázs (Prințul), Bíró József (Horatio), László Csaba (Polonius), Kádár L. Gellért (Laertes); Simon Boglárka-Katalin (Ophelia), Ördög Miklós Levente (Odrún), Gecse Ramóna (Rosen); Meszesi Oszkár (Guilden/Soldat norvegian), Henn János (Corpus/Actorul bătrân/Soldat norvegian), Benő Kinga (Tragediana), Tollas Gábor (Comicul/Soldat norvegian) și Biluska Annamária (Groparul).

Decorul este realizat de Irina Moscu, costumele au fost create de Horváth Jenny, video design-ul îi aparține lui Andrei Cozlac & Andrei Btotnaru, muzica este compusă de DJ Palotai, dramaturg de scenă este Róbert Júlia, asistent de decor este Kató Huszár, asistent de costume este Doró Sikó, iar regia îi aparține lui Kiss Csaba.

Următoarele reprezentații vor avea loc duminică, 2 iunie, ora 19.00, și vineri, 14 iunie, ora 19.00.

Spectacolul este recomandat persoanelor cu vârsta de peste 14 ani și este supratitrat în limba română.

Bilete se pot procura la agenția de bilete din Palatul Culturii, la casieria Teatrului și online pe www.biletmaster.ro.