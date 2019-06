2,3 milioane de lei pentru aparatură medicală la Spitalul Clinic Judeţean Mureş

Share



Bugetul județului Mureș a fost rectificat printr-o hotărâre adoptată în ședința ordinară de joi, 30 mai, a Consiliului Judeţean Mureş, în sensul includerii sumelor alocate de Ministerul Sănătății pentru finanțarea achiziției de aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență în sănătate alocate Spitalului Clinic Județean Mureș.

Investiţii utile pentru pacienţi

Astfel, suma de 2.342.000 de lei va fi utilizată pentru achiziția următoarelor echipamente: sterilizator cu abur, mașină de spălat și dezinfectat instrumentar chirurgical, sterilizator cu abur de capacitate mică și platformă electrochirurgicală.

„Bugetul pe acest an al Spitalului Clinic Judeţean Mureş este practic cel mai mare buget din ultimii zece ani, am avut practic sprijin atât din partea Guvernului României, cât şi din partea Ministerului Sănătăţii, prin alocarea a peste 16 milioane de lei. Consiliul Judeţean Mureş participă la acest buget cu peste 9 milioane de lei, la care se adaugă 31,5 milioane de lei din fonduri proprii de dezvoltare. Un rol important în activitate îl are şi aparatura medicală, fără de care nu putem asigura un act medical la standardul care se impune, iar aceste investiţii vin în avantajul pacientului”, a declarat dr. Ovidiu Gârbovan, managerul Spitalului Clinic Judeţean Mureş.

Parteneriate pentru siguranţa cetăţenilor

De asemenea, au fost incluse în buget sumele necesare încheierii parteneriatelor instituționale pentru proiectele Siguranța Comunității, Parteneriat pentru Operativitatea Structurilor de Intervenție pentru Protecția Cetățeanului-2019, respectiv Siguranța Cetățenilor – Parteneriat în Slujba Comunității cu Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea”al Județului Mureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș. Consiliul Județean Mureș contribuie la realizarea acestor proiecte cu o sumă totală de 350.000 de lei.

Alex TOTH