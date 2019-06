Conferinţă internaţională la UMFST Târgu-Mureş

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) Târgu-Mureș împreună cu Comisia Europeană, Platforma Parteneriatului Estic și Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Târgu-Mureş organizează miercuri, 12 iunie, de la ora 9.00, în Aula Facultăţii de Farmacie, Conferința “Stronger Together: Building Up Security Through Cooperation, Health, Research and Innovation”.

“Conferința reprezintă o platformă de dezbateri privind prioritățile universitare, precum consolidarea cooperării la nivel universitar, dezvoltarea rețelelor de cercetare și a echipelor multinaționale de cercetători menite să răspundă nevoii de inovare, atât în domeniul sănătății cât și în alte domenii. La eveniment participă oameni politici, academicieni, profesori universitari, cercetători, reprezentați ai ONG-urilor și think tank-urilor din state precum: Belgia, Italia, Bulgaria, România, Polonia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina”, a transmis prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu-Mureş.

