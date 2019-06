FOTO. 40 de elevi ai Școlii Postliceale „Dimitrie Cantemir“ din Târgu Mureș, beneficiari ai unui nou proiect de mobilitate Erasmus+

Share



Școala Postliceală „Dimitrie Cantemir“ din Târgu Mureș a prezentat rezultatele proiectului Erasmus+ cu nr. 2018-1-RO01-KA102-048504, intitulat „Să îngrijim uman și competent bunicii – Educația medicală geriatrică transeuropeană“ în cadrul unei conferințe de diseminare la care au fost prezenți elevii implicați în proiect, dar și participanți ai celorlalte două stagii precedente.

Erasmus+ este programul prin care Uniunea Europeană sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. Dispune de un buget de 14,7 miliarde de euro, bani cu ajutorul cărora peste 4 milioane de europeni vor putea câștiga experiență și avea acces la studii, formare și voluntariat în străinătate.

Erasmus+ oferă oportunități elevilor din școli postliceale de a se forma profesional și/sau dobândi experiență la locul de muncă, experiență care să le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilități și competențe de comunicare într-o limbă străină.

Primul proiect al Școlii Postliceale „Dimitrie Cantemir“ s-a numit „Stagiu de formare practică a viitorilor asistenți medicali generaliști pentru situații de urgență, în conformitate cu normele europene“, iar cel de-al doilea a avut tema „Abilități europene în tehnici de nursing și investigații“. Coordonatoarele proiectului au fost profesoarele Laura Cimpoi și Simona Cistelecan.

40 de elevi, în Italia, Spania și Germania

Proiectul din acest an s-a adresat elevilor din anul II și III, specializarea Asistent Medical Generalist. Astfel, 15 elevi au participat la un stagiu de practică în Italia, în cadrul spitalului Antonio Cardarelli, Campobasso, 10 elevi au participat la un stagiu de practică în Spania, la centrul de zi Los Tulipanes din Granada și 15 elevi au luat parte la un stagiu de pratică în Germania, în cadrul Seniorenresidenz Hattersheim Betriebs.

Italia

În perioada 10 februarie – 2 martie, a avut loc un stagiu de practică la spitalul Antonio Cardarelli, cel mai mare spital din regiunea Molise. Stagiul s-a axat pe domeniile medicină internă, chirurgie generală și serviciul de primiri urgențe.

„Pe parcursul mobilității am făcut cunoștință cu pacienții și personalul spitalului Antonio Cardarelli și am efectuat diverse tehnici, printre care: asigurarea igienei personale – toaleta pacientului, măsurarea funcțiilor vitale, administrarea medicamentelor, alimentarea pacientului, pansamente, mobilizarea pacientului ș.a.“, a declarat eleva Laura Andreea Boacă, elevă în anul 3.

„În această săptămână am învățat importanța implicării asistentului social în viața pacientului, am remarcat colegialitatea ireproșabilă a personalului medica italian și eforturile imense depuse de aceștia pentru bunicii noștri. De asemenea, promptitudinea, bunăvoința și eficacitatea nu lipsesc din rutina lor zilnică“, a fost de părere elevul Paul.

„De regulă, vârsta înaintată predispune la îmbolnăvire și diminuează capacitatea de autoîngrijire. Noi, ca viitori asistenți medicali a trebuit să învățăm că în primul rând este vorba de sensibilitate la nevoile celor din jur și răbdare, calități pe care nu toți oamenii le au, dar care sunt esențiale pentru buna desfășurare a meseriei pe care am ales-o. Majoritatea pacienților noștri depășind pragul vârstei de 80 de ani și fiind imobilizați, aveau nevoie permanentă de ajutorul nostru“, a încheiat Laura Andreea Boacă.

Spania

Lorena Popa, elevă în anul 3, s-a exprimat în termeni foarte pozitivi despre experiența avută în Spania: „Ne-am desfășurat stagiul de 3 săptămâni la un centru de îngrijire pentru persoane vârstnice, Los Tulipanes, unde am contribuit la alimentația pacientului, i-am ajutat pe cei care nu se puteau descurca singuri, am contribuit la pregătirea și administrarea medicației și aplicarea de pansamente. În cele trei săptămâni am devenit o familie, nu ne mai putem considera simpli colegi.“

Germania

Rezidența pentru persoane vârstnice din Hattersheim face parte din grupul Dorea care promovează îngrijirea vârstnicilor în cadrul unei familii extinse. Rezidența are 3 nivele și funcționează în regim deschis, vârstnicii putând să părăsească instituția, indiferent de afecțiunile de care suferă.

Grupul de 15 elevi a fost împărțit în 3 echipe, câte o echipă pe fiecare nivel și fiecare echipă având propriul tutore, pe toată durata stagiului.

În primele zile, elevii au făcut cunoștință cu echipa medicală, cu rezidenții, le-au fost prezentate circuitele interne și au început activitatea. Printre tehnicile de nursing efectuate zilnic în rezidență se numără: măsurarea funcțiilor vitale, administrarea medicamentelor, măsurarea glicemiei, administrarea de insulină, alimentația pasivă, schimbarea lenjeriei de pat și efectuarea toaletei pe diverse regiuni a vârstnicilor.

„Pe lângă tehnicile efectuate direct pe pacient am exersat și tehnici de mobilizare a pacientului. Am participat la exerciții care se bazează pe empatie pentru a înțelege exact, pe propria piele, ceea ce simt vârstnicii cu diferite handicapuri când se efectuează anumite tehnici asupra lor“, a povestit eleva Daradics-Pinheiro Emőke.

Rezultate pe măsura așteptărilor

Cele mai importante rezultate ale proiectului au fost lărgirea ariei de cunoștințe profesionale și formarea de deprinderi și abilități practice de utilizare a tehnologiei moderne, perfecționarea competențelor și abilităților în concordanță cu noile tehnologii dintr-un sistem sanitar avansat și dezvoltarea competențelor lingvistice și a unor înțelegeri interculturale care vor ajuta viitori asistenți medicali la integrarea în diverse medii culturale, lingvistice și sociale.