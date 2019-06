FOTO. Gaudeamus alături de absolvenții Universității Dimitrie Cantemir

Share



În cocheta sală a hotelului Imperial INN din Târgu-Mureș a avut loc festivitatea de închidere a anului universitar pentru absolveții facultăților din cadrul Universității Dimitrie Cantemir.

În fața unei asistențe numeroase, după intonarea Imnului, cuvintele de deschidere au fost adresate de președintele Senatului universității, prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă, cel care este și decanul de vârstă al colectivului corpului didactic.

„Este o zi specială pentru voi, cei care astăzi sunteți absolvenți ai instituției noastre. Este un pas important, totodată o mare responsabilitate. De azi încolo de voi depinde viitorul vostru. Societatea are nevoie de tineri educați și bine pregătiți profesional. Responsabilitatea care apasă pe umerii voștri este de a fi garanți ai viitorului societății. Va trebui să dați dovadă de un comportament responsabil și ireproșabil, să aveți credința că ceea ce veți face să nu fie doar spre binele vostru, ci și a celorlalți. Va trebui să luptați pentru ca valorile moralității, a profesionalismului și corectitudinii în tot ceea ce faceți să primeze”, a fost mesajul decanului.

Următorul care a luat cuvântul a fost rectorul Universității Dimitrie Cantemir, prof. univ. dr. Mircea Simionescu. Acesta a adresat la rândul său felicitări absolvenților și celor care au contribuit la buna desfășurare a activității pe parcursul anilor, corpului didactic și, nu în ultimul rând, famiilor absolvenților, care au făcut în multe cazuri eforturi serioase pentru a-i susține pe aceștia să-și urmeze visul.

Ultimul apel și prezentarea șefilor de promoții

La ultimul „apel” al catalogului, în frunte au fost șefii de promoție. Aceștia au fost prezentați de către decanii facultăților și departamentelor universității, nu înainte de cuvintele adresate de aceștia noii promoții de absolvenți: prof. univ. dr. Ioan Rus (Științe Economice, cu cele două ramuri, Finanțe Bănci și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor); conf. univ. dr. Ramona Flavia Rațiu (Geografia Turismului); prof. univ. dr. Brândușa Gorea (Drept); prof. univ. dr. Camelia Stanciu (Psihologie și Științe ale Educației).

Toți aceștia au avut alocuțiuni pline de emoție, sfaturi pline de înțelepciune pentru cei pe care i-au îndrumat în cei trei sau patru ani, urându-le succes în viață și discernămând în alegerea drumului pe care și-l vor alege.

Paula Cristina Burian, Economia Comerțului Turismului și Serviciilor:

„Ne bucurăm pentru acest moment din viața noastră, un sfârșit care este de fapt un nou început. Pentru noi se termină o etapă a maturizării, după ce am trecut de pe băncile liceului pe un nou drum și am devenit mai pricepuți. Este un început în care va trebui să știm să punem în practică aceste cunoștințe dobândite în acești ani. Au fost ani cu urcușuri și coborâșuri pe care le-am depășit în final cu bine. Am avut ocazia să demonstrăm serioazitatea și angajamentul pentru a ne realiza propriile noastre obiective. Toate acestea au reflectat munca depusă de noi și devotamentul, la fel și al profesorilor noștri, care au dat dovadă de multă răbdare și profesionalism”.

Demeter Csilla, șef promoție Științe Economice, Finanțe Bănci:

„Este clipa în care ne luăm rămas bun de la această facultate. Am pășit cu speranță și bucurie, încrezători pe noul drum pe care îl aveam de parcurs. Pentru noi era o lume nouă pe care așteptam s-o descoperim. Mă simt onorată pentru că mi s-a oferit ocazia să mă adresez celor prezenți. Am avut momente plăcute și mai puțin plăcute. Uneori ne-am bucurat, uneori poate am plâns, dar ne-am ridicat și am mers mai departe. De la profesori am învățat că perseverența învinge orice obstacol și le datorăm pentru contribuția lor la formarea noastră”.

Cornel Pascu, șeful promoției Facultății de Geografie:

„Astăzi ne bucurăm împreună pentru reușita noastră. Meritul este al tuturor, fără ajutorul celor apropiați înțelegerea și încrederea familiilor și în special al mentorilor noștri nu am fi reușit. Am trăit experiențe deosebite împreună, am învățat lucruri minunate pe care va trebui să le punem acum în practică. Vă suntem tuturor foarte recunscători pentru ceea ce ați făcut pentru noi în acești ani”.

Lorena Denisa Pop, șef promoție Facultatea de Drept:

„Este un moment deosebit, așteptat de toți, mai ales de noi, studenții. Astăzi închidem o carte, încheierea studenției și urmează să culegem roadele muncii noastre. Au fost patru ani grei, în care profesorii noștri ne-au modelat și ne-au călăuzit pașii, nu ne-au fost doar mentori, ci și adevărați prieteni. A fost o călătorie de neuitat, în care am avut alături oameni minunați, fiecare cu o poveste de viață aparte. Pentru noi urmează să punem în practică ceea ce am învățat, să fim cinstiți și onești, să nu ne fie teamă de a avea o opinie și de a o susține până la capăt”.

Juliana Najar, șef promoție Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației:

„Este momentul în care ne luăm rămas bun de la această facultate, dar nu și de la profesorii noștri, mentori și exemple demne de urmat. Am încheiat un capitol important din viața noastră, dar sperăm să ne fiți în continuare alături în etapele ce vor urma. În toți acești trei ani ni s-a oferit toată dragostea și sprijinul din partea celor apropiați, pe care le văd acum în sală cu fețele copleșite de emoții. Sunt persoane cărora le datorăm mult pentru dragostea și susținerea de care aveam nevoie necodiționată, cu bune, cu rele și le cerem iertare dacă uneori ne-am descărcat frustrările și nemulțumirile”.