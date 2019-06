FOTO: Echipa CAS Mureş, cadouri de 1 iunie pentru copii instituţionalizaţi

Share



Cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a luat inițiativa marcării evenimentului printr-o acțiune care să implice toate casele județene și implicit cât mai mulți dintre angajații acestora.

​Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Mureș a răspuns inițiativei, astfel că toți cei 65 de angajați au decis să contribuie la bunul mers al acțiunii, implicându-se fiecare după posibilități.

Acțiunea a urmat modelul cadoului din cutia de pantofi, iar beneficiarii aleși sunt copii cu nevoi speciale din casele aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș. Angajații CAS Mureș s-au mobilizat exemplar, astfel că 57 de copii au primit obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte precum și jucării.

”Ne-am bucurat de bucuria pe care am văzut-o în ochișorii copiilor de la Casele “Speranța”, “Brândușa”, “Tereza” și “Jasmine”. Ne-am amuzat împreună cu copiii, ne-am jucat și ne-am șters pe ascuns lacrimile. Le-am promis că vom reveni și copiii știu că promisiunile se fac doar atunci când sunt respectate. Inițial am dorit să urmăm modelul cadoului din cutia de pantofi, însă la final am constatat că au rezultat mult mai multe cutii și nu doar de mărimea unei cutii de pantofi. Mulțumim tuturor colegilor care au participat la acțiune și care au decis că sunt necesare asemenea mobilizări mai des”, a declarat Rodica Biro, președinte-director general al CAS Mureș.

