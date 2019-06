Galerie Foto: ”Orășelul Copiilor”, luat cu asalt de cei mici la Reghin

Share



Primăria și Consiliul Local al municipiului Reghin, împreună cu Asociația „Advent Kindergarten” din România – Filiala Reghin, Grădinița P. P ”Emanuel” și Asociația „Exploratori pentru viitor” au organizat duminică, 2 iunie, cea de a a V-a ediție a evenimentului „Orășelul Copiilor – Reghin”, găzduit și în acest an de Parcul Central. Orășelul copiilor și-a deschis porțile în jurul orei 10, pangliga inaugurală fiind tăiată de reprezentanții Asociației Advent Kindergarten din România-filiala Reghin și ai Primăriei Municipiului Reghin.

Cei mici au avut la dispoziție un oraș întreg, pe care l-au putut explora cu ajutorul unui pașaport. Cei mici au putut vizita locații precum serviciul pașapoarte, poliția municipală, bancă, spital/ ambulanță, biserică, școală, grădiniță, stadion, circ și animație, jandarmerie, piață, farmacie și fitoterapie, supermarket, aeroport, bibliotecă, atelier de meșteșuguri, filarmonică, caravana sănătății, pompieri, teatru de păpuși, televiziune, muzeu, „Pathfinder”, primărie, stomatologie, studio foto, pictură, „Laboratorul lui Ben”, poșta, clubul copiilor, centrul de limbi străine, florărie, coafor, fermă, judecătorie, street art și centrul de informare turistică.

Concursuri, tombole, premii surpriză

În afara celor 37 puncte de interes, cei mici au avut parte și de concursuri specifice, adecvate pe nivele de abilități, pentru elevii preșcolari, din ciclul primar și gimnazial (desen pe asfalt, interpretare poezii, cursa cu obstacole, concurs de role, concurs de biciclete și trotinete cu și fără obstacole). De asemenea, a fost organizat un concurs pentru copiii cu dizabilități de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3- Reghin și un concurs de stimulare a copiilor în vederea dezvoltării orașului lor intitulat ”Cea mai ingenioasă cerere a unui copil către Primăria Municipiului Reghin”.

Coordonatori proiectului au fost prof. înv. preșc. Ana-Simona Blaga – dir. Grădinița PP „Emanuel”, Șerbănați – Villalva Liviu Nicolae – președinte Asociatia Advent Kindergarten, ps. Nicu Mărie – reprezentant Asociația „Exploratori pentru viitor”, prof. Grigore Nicoleta-Claudia, prof. Lavinia Doina Zanfir. Inimoșii organizatori au pregătit pentru cei mici frumoase surprize, printre care tombole de fidelitate pentru copiii care participă la toate standurile din parc. Mai exact, toți cei care au trecut pe la fiecare stand și au adunat semnături /ștampiluțe pe pașaport , au participat la extragere pentru un premiu de fidelitate. De semenea, din acest an a fost introdus un concurs nou , căutarea anumitor obiecte ascunse în ”Orășelul copiilor”.

„Ne bucurăm că am putut organiza pentru a cincea oară acest eveniment. „Orășelul Copiilor” reprezintă o bucurie mare pentru întreg orașul, pentru părinți, dar în special pentru cei mici. Acest orășel cuprinde aproape 40 de standuri, în principal diverse instituții ale statului, plus diverse activități practice care au putut fi parcurse de copii, astfel ca ei să poată fi inițiați în societate prin abilități care să îmbine atât partea teoretică cât și cea practică. Ne-am gândit să venim în întâmpinarea nevoilor de a uni familia, astfel ca părinții să-și dea seama câtă nevoie este să ofere timp de calitate copiilor lor. Acest proiect pune în mișcare un oraș , pune în mișcare voluntari, fără de care nu putem vorbi de un asemenea proiect. Sunt peste 150 de voluntari care se implică, de la diferite instituții, scopul principal fiind acela de a lucra pentru copii, să-i aducem mai aproape de realitate și de societate. Am dorit să amenajăm un oraș pentru mintea lor în ideea de joacă, pentru că mult mai ușor se prinde prin joacă ceva la copii. Fiind și o activitate plăcută, ei se implică cu toată inima, simt că fac parte dintr-un oraș, simt că cineva le oferă importanță, astfel conștientizeze faptul că și ei conteză pentru adulți.”, a precizat Nicu Mărie, reprezentant Asociația „Exploratori pentru viitor”.