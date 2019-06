Nicolas Cage, masterclass la TIFF 2019: „Sunt cea mai privată persoană în ceea ce privește celebritatea“

Share



Celebrul actor hollywoodian Nicolas Cage a fost prezent la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania unde, cu ocazia proiecției filmului „Face/Off“, în regia lui John Woo, pe scena Casei de Cultură a Studenților i-a fost decernat Trofeul Transilvania pentru Contribuția Adusă Cinematografiei Mondiale. Nicolas Cage a susținut ziua următoare un masterclass la care a avut acces gratuit publicul larg. Cele 240 de locuri s-au umplut rapid, după ce unii admiratori au venit cu trei ore înaintea evenimentului ca să își prindă un loc cât mai în față în coada care creștea din minut în minut.

Nicolas Cage, născut Nicolas Kim Coppola, este nepotul legendarului cineast Francis Ford Coppola. Actorul și-a preluat ulterior pseudonimul Nicolas Cage, pentru a se detașa de numele său cunoscut, după compozitorul John Cage, dar și după supereroul Luke Cage. A colaborat cu regizori de referință precum Frații Coen, David Lynch sau Spike Jonze, iar prestația din „Leaving Las Vegas“ (1995, regia Mike Figgis) a fost încununată cu un Premiu Oscar, un Glob de Aur și un Screen Actors Guild Award. Nicolas Cage este cunoscut pentru stilul foarte personal de interpretare, dar și pentru paleta largă de roluri, de la block-bustere la filme de artă și independente.

Actorul a intrat în conversație cu directorul artistic al festivalului, Mihai Chirilov, și a răspuns și întrebărilor publicului, la finalul unui eveniment de aproape o oră și jumătate.

Arta actorului

Nicolas Cage a fost acuzat de unii critici că joacă prea exagerat (termenul original e overacting), pentru a crea efect, iar actorul a precizat că multe comportamente extravagante, neconvenționale sau șocante sunt de fapt, foarte obișnuite, și că fenomenul ține de natura umană, prin urmare și stilul de joc reflectă un anumit tip de realitate.

„Cheia pentru mine e că dacă vei crea un performance și dacă vrei să mergi cât mai departe cu acesta, o poți face, dar mereu trebuie să fie în relație cu contactul emoțional. Mereu trebuie să fie, din punctul meu de vedere, ceva autentic, ceva pe care îl simți, e palpabil și e organic și e dublat de o emoție adevărată. Nu poți să joci tare și să te prostești dacă nu există un motiv. Oamenii ar putea spune că asta nu se întâmplă în viața reală. Dar eu văd oameni în jurul meu care fac chestii care par extraordinare și pe care dacă le filmezi ceilalți ar spune că sunt exagerate. Eu am văzut oameni care au făcut chestii cu adevărat nebunești în privat sau în public. Cineva ar putea veni să-mi spună că joc în exces, însă oamenii fac astfel de lucruri.“

Darul suprem

„Cea mai mare binecuvântare a ta, ca actor de film sau ca artist în general, este propria imaginație. Este în mod absolut cea mai importantă resursă a ta. Alături de ea se află abilitatea de a crede în imaginația ta, de a te lăsa purtat de imaginație. Unii dintre noi sunt înzestrați de la o vârstă fragedă cu mai multă imaginație decât alții. Ăsta e și factorul definitiv prin care vei aborda această cale sau nu“, a declarat Nicolas Cage, adăugând că lectura constituie un excelent stimulent pentru creativitate. Romanul preferat al actorului e „Portocala mecanică“ de Anthony Burgess, care a beneficiat și de o ecranizare de referință, în regia lui Stanley Kubrick.

Prețul celebrității

Nicolas Cage e cunoscut pentru caracterul său rezervat și a admis că postura de a fi mereu în centrul atenției e una ingrată.

„Sunt cea mai privată persoană în ceea ce privește celebritatea. Nu vreau celebritatea, sunt în mod activ anti-celebritate. Nu am conturi pe Twitter, Instagram sau Facebook, eu nu vreau să fiu văzut. Dar, cum fiecare are un telefon mobil prevăzut cu o cameră foto, chiar dacă nu vreau să fiu văzut, ei vor să mă găsească oricum. Deci e absolut inutil. Așa că asta se va întâmpla indiferent dacă vreau sau nu. Dar faza e că funcționează în abele sensuri. Dacă această cultură a internetului este parte a mecanismului care mă menține relevant, atunci fie.“

Despre fani

„Sunt la rândul mei în postura de fan. Sunt un fan al atâtor actori și muzicieni. Cunosc sentimentul de a fi un fan și îl apreciez. Eu n-am avut niciodată, din câte țin minte, vreo experiență terifiantă cu un fan. Probabil fiindcă oamenii pe care i-am cunoscut mi-au apreciat filmele, au fost foarte entuziaști și pozitivi, iar mie imi place acea energie, îmi este benefică, mă face să îmi doresc să dau tot ce pot, să rămân un student și să descopăr cu ce pot să mai vin nou. Mă gândesc deseori cum m-aș fi comportat dacă l-aș fi cunoscut pe John Lennon sau Bruce Lee sau Elvis. Tatăl meu mi-a zis la un moment dat ceva interesant și care suna astfel: „Dacă chiar admiri activitatea unei persoane, să nu o cunoști fiindcă s-ar putea să nu fie ceea ce îți dorești tu să fie, ar putea să spună ceva care să te rănească.“ (…) La urma-urmei, suntem cu toții oameni, cu toții avem defecte, dar datorită acelei remarci, când fac cunoștință cu cineva încerc să îi întâmpin bine, încerc să exprim apreciere, mulțumiri, încerc să fiu modest și să fiu amabil. Cred că asta e important pentru că, dacă întâlnesc un fan, nu vreau să îi frâng inima sau să îi spun ceva care ne distruge relația. Fiindcă există o relație secretă între mine și cel care mă privește, la fel precum relația mea cu Marlon Brando. Când i-am văzut filmele, îl percepeam ca pe tatăl meu. Sau Sean Connery în Dr. No, cu care am ajuns să și joc mai târziu în The Rock. Audiența are propria relație cu filmul și orice aș spune ca să îl explic le-ar răpi din acea relație secretă, motiv pentru care încerc să stau în spate, să fiu amabil și să strâng mâini“, a explicat actorul.

Sacrificii periculoase

Nicolas Cage s-a declarat împotriva soluțiilor extreme la care recurg unii actori pentru a-și intra cât mai bine în pielea personajului, adoptând frecvent regimuri alimentare nocive, pentru a-și schimba înfățișarea în cel mai scurt timp posibil. Actorul consideră că sănătatea este o comoară și că sacrificiile artistice care o afectează în mod negativ sunt periculoase.

„Îmi pasă de sănătatea mea. (…) E e ceva teribil să îți forțezi corpul să ia în greutate 30 de kg și apoi să iei un Oscar fiindcă ți-ai distrus corpul. E nesănătos să te îngrași dintr-o dată, apoi să slăbești mult doar ca să vezi cât de dedicat ești rolului. Pentru mine, acesta e momentul în care se alunecă într-o zonă care e psihotică, iar eu nu vreau să o vizitez. Vreau să rămân sănătos și să continui să lucrez atâta cât va fi posibil.“

Actorul a declarat, de asemenea, că îl admiră pe regizorul Christopher Nolan și că i-ar face plăcere să joace cu Al Pacino. Întrebat din public dacă a suferit vreodată de sindromul impostorului, care se caracterizează prin convingerea că succesul de care cineva se bucură e nemeritat și că eforturile sale sunt supraevaluate, actorul a răspuns sincer și direct: Nu. Nu în ultimul rând, printre bucuriile vieții lui Nicolas Cage se numără mâncarea bună și vinul de calitate, iar în ceea ce privește gastronomia, s-a delectat în timpul sejurului petrecut la Cluj cu o porție delicioasă de gulyas.

La finalul masterclass-ului, starul a fost asaltat de fani, dar, cu ajutorul forțelor de ordine, a făcut față entuziasmului general și a dat autografe și, unora mai norocoși, posibilitatea unui selfie sau a unei poze.