Outward Bound Romania din Sovata, colaborare cu Alteța Sa Regală Prinţul Philip, Duce de Edinburgh

Share



Outward Bound Romania a încheiat în luna mai a acestui an un protocol de colaborare cu Fundația The Duke of Edinburgh’s International Award Romania cu scopul de a creştere gradul de cunoaştere a noţiunilor teoretice şi practice din domeniul montan (secțiunea de aventură) şi promovarea acestora în rândul comunității, prin dezvoltarea unor programe specifice şi prin metode educativ-aplicative pentru tinerii înscriși în programul The Duke of Edinburgh’s International Award Romania.

Programele Outward Bound Romania se desfăşoară la Sovata, unde funcționează baza de instruire, Centrul Internațional de Tineret Outward Bound cu capacitate de cazare de 60 de locuri.

Outward Bound Romania este o organizaţie non-profit, specializată în activităţi outdoor (educaţie şi recreere), care a fost înfiinţată în anul 1993 ca membră independentă a organizaţiei mondiale Outward Bound International. De la înfiinţare, organizația a inclus cursuri de dezvoltare personală pentru elevi şi studenţi, cursuri pentru cadre didactice, cursuri de leadership şi cursuri pentru orfani şi tineri dezavantajaţi. Până acum, în cei de peste 25 ani de existență, peste 40.000 de tineri au participat la cursurile Outward Bound România.

„Scopul Outward Bound este ca participanţii să înveţe mai multe despre ei înşişi, despre faptul cum interacţionează cu ceilalţi și despre comunitatea din imediata vecinătate şi de mai departe şi despre mediul natural. În mijlocul acestui model se află învăţarea printr-o combinaţie de aventură autentică în mediul natural prin expediții şi aplicarea unui proces de învăţare facilitat şi intenţionat, în aer liber”, a transmis Horváth Kovács Ádám, directorul executiv Outward Bound Romania.

Un program inspirat din pasiunile prințului Philip

The Duke of Edinburgh’s International Award este liderul global al programelor de tineret, cu peste 60 de ani de existență ce au dovedit că, prin reunirea experențelor și competențelor necesare creării unor cetățeni implicați, tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 24 de ani devin mai pregătiți pentru o educație echilibrată, pentru locul de muncă și pentru viață. Indiferent de mediul de provenienţă, contextul economic sau social al tânărului, programul îi îmbunătăţeşte acestuia viaţa şi îi oferă şansa de excela şi de a fi recunoscut la nivel internaţional pentru asta.

Susţinut de Familia Regală Britanică cu Alteța Sa Regală Prinţul Philip, Duce de Edinburgh, la nivel global și de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, ca patron la nivel național, programul Award aduce împreună cunoştinţe noi, distracţia şi natura astfel încât fiecare tânăr să aibă parte de experinţe memorabile şi abilităţi de viaţă care să îi ajute în viitorul profesional şi personal. Fiecare participant îşi stabileşte activităţile şi îşi atinge obiectivele la fiecare dintre cele patru secţiuni, care sunt abilitățile personale, activități fizice, voluntariat și aventură.

De la lansarea oficială din 2013 a programului, The Duke of Edinburgh’s International Award Romania a cunoscut o extindere rapidă, formând până în prezent peste 1.000 de adulți voluntari ca Lideri Award, supraveghetori și evaluatori în secțiunea de aventură, coordonatori și formatori la nivel național și peste 5.000 de tineri care iau parte la program, descoperindu-și noi abilități și dezvoltându-le pe cele existente.

O legătură de durată

„Prin această colaborare noi îi ajutăm pe cei care fac acest program de la Duke of Edinburgh’s International Award să absolve programul de aventură. Noi practic nu creem un program nou, deoarece noi facem deja astfel de programe de aventură, ci de acum încolo le vom face și pentru cei care sunt participanți la programul ducelui, ei având parte de lideri și profesori care îi ajută. Noi suntem specializați pe programele de aventură, de expediție, iar acum sunt mulți care se tem să meargă în pădure, de frica ursului sau alte frici, și atunci, dacă vin la o organizație care se ocupă de asta, se simt mult mai în siguranță, de aceea am și făcut această colaborare”, a spus Horváth Kovács Ádám.

Outward Bound România nu este prima organizație Outward Bound care colaborează cu organizația ducelui, fiind deja stabilite legături de acest gen și în Anglia, Oman, Slovacia sau Germania.

Partea curioasă este că ambele programe educative au fost inspirate de aceași persoană. Outward Bound a fost înființat de pedagogul reformist Kurt Hahn, în 1941, prin deschiderea primei baze Outward Bound în Aberdovey, Țara Galilor, iar în 1956 Alteța Sa Regală, Ducele din Edinburgh a înființat The Duke of Edinburgh’s Award, inspirându-se din programul eductiv Moray Badge al lui Kurt Hahn din cadrul Colegiului Gordonstoun.

Pentru mai multe detalii despre programele Outward Bound România de la Sovata, le puteți vizita site-ul pe www.outwardbound.ro.