Galerie Foto: Întâlnire de suflet a lutierilor reghineni

Sala mică a Casei de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit luni, 3 iunie, o inedită expoziție de instrumente cu coarde organizată de Asociația Artiștilor Lutieri din România, eveniment inclus în cadrul primei ediții a Festivalului Roman Boianciuc.

„Fiind o asociaţie de lutieri, am profitat de organizarea acestui concurs și am zis să încercăm cât putem să ne aducem şi noi aportul, să ajutăm la buna desfăşurare a acestui concurs, fapt pentru care am organizat această expoziţie. În cadrul ei am expus câteva din viorile construite de Roman Boianciuc, dar şi instrumente care aparţin lutierilor care i-au urmat marelui maestru lutier, şi nu în ultimul rând instrumente ce aparţin actualilor lutieri, membrii în cadrul asociaţiei noastre”, a precizat Claudiu Mare, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Lutieri din România.

La loc de cinste în cadrul expoziției au fost lutierii, atât cei dispăruți, în frunte cu Roman Boianciuc, ucenicii acestuia, cât și lutierii prezentului, atât veteranii, cât și cei tineri, toți în slujba moștenirii lăsate de maistrul Roman Boianciuc.

Pe lângă instrumentele expuse, de la viorile făurite de Roman Boianciuc, la instrumentele actualilor lutieri, expoziția a cuprins și o incursiune în istoria lutieriei reghinene, povestită de ing. Nicolae Bâzgan, directorul SC Hora SA.

„După cum se ştie, în 1951 maistrul Roman Boianciuc, împreună cu alţi patru muncitori, Barra Francisc, Mihaly Alexandru, Hajdu Dominic şi Alexandrina Boianciuc , a iniţiat construcţia industrială de instrumente muzicale la Reghin. Ulterior, la acest grup s-au alăturat şi alţii, cei mai buni tâmplari pe care îi avea Reghinul la acel moment. Această construcţie de instrumente muzicale a avut urcuşuri şi coborâşuri. În 1953, maistrul Roman Boianciuc primeşte Premiul de Stat pentru construcţia instrumentelor muzicale. Ulterior, a început să se dezvolte producţia, au început să fie fabricate chitarele. În 1951 s-au fabricat 37 de viori, iar în 1952, au început să se facă mandoline, apoi chitare în 1953, şi aşa mai departe”, a precizat Nicolae Bâzgan.

4.450.000 de instrumente fabricate la Reghin

Un moment de referință a fost anul 1959, când la Reghin au început să se fabrie instrumente muzicale preluate de la fabrica „Doina” din București, respectiv banjo-uri, chitare de jazz, violoncele şi contrabaşii, ajungându-se ca în anul 1967 fabrica din Reghin să ajungă la un număr de 700.000 de instrumente fabricate.

„În 1963, la conducerea secţiei de instrumente a fost numit ing. Eugen Tău, care a început să mecanizeze unele operaţii care se făceau manual, şi să dezvolte producţia. În acea vreme a început exportul masiv de instrumente în Anglia. La începutul lui 1967 am fost numit şef de secţie, funcţie pe care o mai duc şi acum. Ca şi statistică, în anul 1976 s-a realizat chitara de concert „Regun”, instrumentul cu numărul 700.000. Cert este faptul că, în continuare fabrica s-a dezvoltat, a crescut calitatea produselor , a crescut sortimentaţia, precum şi pieţele de desfacere, astfel încât , am ajuns ca din 1951 şi până în prezent să fabricăm 4.450.000 de instrumente muzicale, chitare, viori, viole, violoncele, contrabaşi, naiuri , fluiere”, a menționat directorul SC Hora SA.

Arta fabricării instrumentelor muzicale nu putea fi posibilă fără constribuția adusă de maistrul Roman Boianciuc și a eleveilor acestuia, o parte din aceștia fiind prezenți în cadrul expoziției găzduită de Casa de Cultură „Eugen Nicoară”.

„Arta lutieristică a început prin asocierea pe lângă maistrul Roman Boianciuc a unui grup de tineri, printre care îi remarc pe Florea Precup, Nicolae Ciurba, Ioan Luca. Ulterior, la aceşti tineri a aderat Zaharie Mare, Vasile Mare, şi alţii. Fabrica de instrumente muzicale din Reghin a fost izvorul tuturor constructorilor şi lutierrilor care astăzi activează în Reghin. De aici a pornit dragostea faţă de această meserie, de aici a pornit acest suflu puternic şi cred că nu sunt deloc dezamăgiţi de faptul că au ales această cale în profesia lor”, a subliniat Nicolae Bâzgan.

Diplome de Excelență

În semn de respect pentru făuritorii de instrumente muzicale de ieri și de azi, organizatorii expoziției au acordat Diplome de Exelenţă Post Mortem celor care au contribuit la dezvoltarea lutieriei la Reghin, în frunte cu maistrul Roman Boianciuc, ucenicilor acestuia care azi nu mai sunt printre noi, Florea Precup, Zaharie Mare, Simon Joszef, precum şi veteranilor care au învaţat arta lutieriei de la maistrul Roman Boianciuc, Nicolae Ciurba, Ioan Luca, Nagy Pavel şi Vasile Mare.