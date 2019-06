Share



Caravana City Food revine în Târgu Mureș, pe Bulevardul Cetății, în perioada 14-16 iunie, între orele 11.00 și 21.00.

Vor fi prezenți, printre alții, Cimbru, care au obținut premiul de best snack la European street food, Meat Busters, truck of the year și best sandwich la Food Truck Society Awards, Arome Healthy Bar cu sucuri naturale, Vanilla Elephant cu churroz și înghețată, Chicken Cone Romania cu pui la cornet, Sekler hot dog, Asalt GrilltoChill cu burgeri pregătiți din ingrediente naturale, Famous Waffles, Wings on Wheels cu bunătăți specific americane, Cidru Harvester, Gastro Beat, un obișnuit al Bulevardului Cetății, Mr. Cannoli, Fish and chips cu păstrăv prăjit de munte, Elemozsia cu burgeri, IndiVan, singurul foodtruck cu mâncare indiană din România, Prosecco Van, Manufactura de Brânză, Food Truck Eat and Go-Burgers&fries, standul Mojito și Gelateria da Michele.

De asemenea, cei cu copii mici vor putea profita de Caravana Jocurilor oferită de LeLe Games, iar cei cu copii patrupezi, de o zonă special amenajată pentru ca animăluțul să se poată relaxa și hidrata.

Din păcate, anul acesta, cei de la Caravana Racilor nu vor putea fi prezenți în acest an la Caravana City Food.