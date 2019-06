Elevul Ioan Gabriel Ștefan își lansează cartea de versuri „Lumea copilăriei. Gânduri jucăușe“

Share



Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș și Direcția Județeană pentru Cultură Mureș vă invită la lansarea cărții „Lumea copilăriei. Gânduri jucăușe“ a elevului Ioan Gabriel Ștefan, apărută la Editura Vatra Veche, în acest an.

Evenimentul va avea loc joi, 6 iunie, ora 17.00, la sala festivă a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”. Vor lua cuvântul prof. Raluca Marian și Nicolae Băciuț, directorul Direcției Județene pentru Cultură Mureș.

«Ioan Gabriel Ștefan, născut la 3 februarie 2002, primul copil al familiei Ștefan Ioan și Manuela, a ajuns la vârsta marilor vise.

Nu fără temei, pentru că, spune Gabriel: „Pe parcursul creșterii mele, am dobândit o educație deosebită, la care au contribuit bunicii, educatorii și profesorii formatori. Treptat, am legat pasiuni pentru lectură, înfruptându-mă cu pagini de înțelepciune. Pe lângă această latură, am dezvoltat interes și pe partea de biologie, respectiv chimie, dorindu-mi nespus să ajung un medic excepțional, poate chiar profesor universitar, ajungând să formez și eu copii și să îi îndrum spre adevăratele lor pasiuni”.

În acest șirag de vise și pasiuni, Gabriel a făcut loc și poeziei. Una în care parcă ar vrea să spună, „oprește-te clipă, ești atât de minunată”», a scris editorul Nicolae Băciuț pe coperta IV a volumului.