Live: Maior in sedinta cu locatarii din zona MBO City

Consilierul personal al primarului municipiului Targu Mures, Claudiu Maior impreuna cu cativa directori din cadrul Primariei au participat astazi la o sedinta publica cu locatarii din zona MBO City -Pandurilor, cartierul Tudor. Subiectul intalnirii a fost reamenajarea zonei Parcului Albastru ( vis a vis de MBO), pe care administratia locala vrea sa il transforme partial in parcare. Nu mai putin de 150 de locuri de parcare se doresc a fi infiintate pentru locatari, mai ales ca zona este aglomerata cu masinile angajatilor Eon Gaz Romania, care are sediul national in proximitate.

In urma discutiilor, unele contradictorii, cei de la primarie vor veni cu solutii de reamenajare si fluidizare a traficului.

Vom reveni cu noi informatii.