Villa Vinea, premiată cu aur pentru explozia aromată din vinurile sale speciale

Atunci când chiar și calmul oraș Târgu Mureș devine prea mult de suportat, cu ambuteiajele, aerul îmbâcsit și căldura înnăbușitoare, trebuie să știm că la 30 de kilometri există o oază de liniște, un loc înverzit al evadării din cotidian situat pe unul din dealurile semețe ale comunei Mica – crama Villa Vinea.

Datorită unui microclimat unic și unui pământ extraordinar, amplasat pe valea râului Tarnava Mică, una dintre cele mai vechi regiuni viticole ale Transilvaniei, vinurile Villa Vinea sunt excepționale, dovadă fiind nenumăratele premii câștigate până acum și aprecierea publicului. Combinația de soiuri plantate pe pantele cu expozitie predominant sudică, este unică. Vânturile vestice și nord-vestice favorizează reglarea ritmului viței de vie, evaporând apa în exces provenită din roua dimineții, ceață sau precipitații, ajutând, astfel, ca strugurii să rețină zaharuri, aciditate tipică și arome specifice acestui terroir.

„Elementul definitoriu al vinurilor noastre este în mod special aciditatea, pentru că suntem într-o zonă de climă mult mai rece și asta permite vinurilor să acumuleze aciditate, prospețime, și astfel facem vinuri fructate, plăcute la gust, aromate, din producție mică pe hectar, cu o calitate ridicată”, a spus Mircea Matei, directorul general al cramei.

Cu toate că prima producție a ieșit în 2011, povestea cramei a început în 2001 când cele 35 de hectare au început să fie plantate cu soiuri nobile locale, Feteasca Albă, Feteasca Regală și Feteasca Neagră, alături de soiuri clasice, Sauvignon Blanc, Riesling de Rhin, Gewurztraminer, Muscat Ottonel, Pinot Noir și Merlot, acestor clasici adăugându-se pe parcurs și Kerner și Zweigelt. Pe lângă cele 35 de hectare au mai fost cumpărate altele 40 de la un investitor francez la 10 kilometri în Gănești.

7 premii la International Wine Contest Bucharest

În cadrul unei degustări organizate special pentru a sărbători premiile obținute la finalul lunii mai la International Wine Contest Bucharest, unde au fost peste 5.000 de participanți, am putut degusta 6 vinuri care au obținut aurul, 1 care a obținut argintul (dar care este unul dintre marii câștigători pentru mine, personal) și un vin spumant. Degustarea a fost însoțită de platouri cu cașcaval de la Manufactura de Brânză, mezeluri Petry și pâine de casă făcută de o doamnă din Târgu Mureș, în linie cu dorința producătorilor de a promova specificul zonei.

Ce mi-a ieșit mult în evidență este aciditatea și aroma citrică a vinurilor câștigătoare din acest an. Este ceva destul de rar întâlnit și care te binedispune de la prima inhalare.

Vinul spumant a avut un gust clasic, numai bun pentru a deschide o astfel de degustare. A urmat Feteasca Regală din 2018, un vin „pufos”, foarte relaxant pentru cei care preferă astfel de băuturi fine. Este bine de știut că acest soi reprezentativ din Transilvania ocupă o mare parte din producția de struguri ai podgoriei, însumând în total 6 hectare, dintre care unul merge spre Baricat, scopul cramei fiind să promoveze cât de mult soiurile locale.

Al treilea vin, Kerner din 2018, un soi german, unic în țară, este și cel de care spuneam că a obținut argintul, însă în viziunea mea merita aurul pe deplin. Înțepător, acid, răcoros, proaspăt, cu o culoare aurie minunată, merge perfect cu o cină într-o seară caldă de vară sau chiar de sine stătător cu gustări. Îl recomand cu multă căldură. Este compus dintr-un soi alb și un soi roșu, iar în urma încrucișării prin altoi s-a născut acest soi alb denumit după scriitorul german. Cu toate că avem o climă diferită față de cea cu care este obișnuit soiul, rezistă datorită nopților răcoroase din zonă.

A urmat un Chardonnay Premium din 2018, primul an în care a fost produs de către Villa Vinea din producția de la Gănești, nu de la Mica, dintr-o plantație deja înființată de 10 hectare, revitalizată de noii proprietari. Este un vin ușor fructat, proaspăt și destul de moale, neresimțindu-se aciditatea tipică Chardonnay-ului.

„2018 probabil a fost cel mai bun an al nostru. A fost un an foarte cald, am avut o toamnă foarte frumoasă și lungă, care este o fază foarte importantă, ultima, unde contează tot. La noi în Tirol 2018 a fost de asemenea un an foarte bun. De obicei într-un an, dacă produci mult, pierzi din calitate, este ceva logic, dar ne-a contrazis anul 2018, care ne-a arătat că se poate produce un pic mai mult, dar și cu o calitate ridicată”, a spus oenologul cramei, italianul Celestino Lucin, deținătorul titlului Winemaker of the Year 2009.

Mirosul de grapefruit și soc, un alt favorit

Un alt vin pe care l-am apreciat enorm a fost Sauvignion Blanc Selection din 2017, o gamă de top unde se produc doar 3.000 de kilograme pe hectar. Extraordinar de aromat, am avut senzația că am fost aruncată într-o grămadă alcătuită din grapefruit și soc. Un alt favorit, e un vin perfect pentru vară. Merge ideal dacă vrei să stai tolănit la soare, însă neapărat trebuie ținut rece pentru un gust minunat și mirosit înainte de fiecare înghițitură pentru o apreciere mai intensă.

Pinot Noir Premium din 2017 este un vin fin, foarte cremos, fresh și ușor fructat, cu o culoare blândă. Zona aceasta reprezintă un loc foarte bun pentru Pinot Noir, iar vinul este primul sortiment de acest gen care oferă aurul cramei. A fost maturat doar 3 luni, ceea ce îi asigură acea prospețime. „În trecut erau la modă vinurile baricate, însă acum gusturile se schimbă, merge spre modern, spre fructat, să fie băubil, fresh. Bineînțeles și vinurile grele, cele roșii, foarte bogate, își au rostul lor la mâncare”, a punctat Celestino Lucin.

Rubin Gold din 2015, cupaj format din Merlot (40%), Zweigelt (40%) și Feteasca Neagră (20%), este un vin care surprinde la prima vedere prin culoarea sa mult mai sângerie decât cea a Pinot Noir. După mirosul intens te aștepți la un vin mult mai puternic, baricat, însă te uimește prin blândețea sa, ceea ce, după părerea mea, îl recomandă și persoanelor care nu beau vin roșu în mod obșinuit.

Se pot crea și vinuri dulci, speciale

Ultimul care ne-a fost oferit este un vin desert, Contessa din 2016, cupaj obținut din Muscat Ottonel și Kerner. Un vin extraordinar de dulce, ceea nu este neapărat pe gustul meu, m-a surprins prin mirosul foarte proaspăt, citric și socat, cu urme de tei și salcâm, de aș fi putut să îl miros toată ziua. Nu este nicidecum un vin de băut simplu, la terasă, ci pentru a încheia o masă cu, sau în locul unui desert și a fost foarte apreciat de băutorii de vin licoros prezenți la degustare.

„Noi tot timpul vrem să experimentăm. Ne-am gândit să facem un vin foarte special din 4 soiuri, însemnând vițele cele mai viguroase, cele mai sănătoase și frumoase din primăvară până în toamnă și să le culegem foarte foarte târziu, lăsând numai trei ciorchini pe viță. Facem foarte puțin, doar două baricuri, deci 450 de litri, cam 200 de vițe pe soi, totul făcut manual. Este un vin foarte dulce, făcut din struguri stafidiți, însă ceea ce este cel mai important, toată lumea tinzând să creadă că strugurii sunt culeși la o maturitate deplină, există o altă tehnologie mai modernă, prin care am dorit să aibă prospețime și aciditate bogată. Datorită cantității de zahăr foarte mare, vinul devine dezgustător dacă culegi strugurii prea târziu. Așadar, după culegerea timpurie, ciorchinele sunt strânse în lădițe de 45 kilograme pe un singur rând și stivuite în turn la noi în cramă pentru o aerisire naturală, iar la sfârșitul lui martie sau februarie, depinde cum evoluează stafidirea, fixăm data presării care durează 48 de ore. Fermentația se face pe un timp îndelungat, cam 2 luni, scăzând zahărul și crescând alcoolul la 11 grade, după care intră la maturat aproape un an”, a spus Denes Misi, șeful cramei.

Toți cei interesați de o vizită la această cramă modernă, degustând vinurile proaspete și gustările de la producătorii locali pot intra pe site-ul cramei www.villavinea.ro pentru mai multe informații.

Villa Vinea își propune să păstreze tradiția regiunii, Transilvania fiind recunoscută pentru producția de vin alb, iar România unul dintre locurile de naștere a viticulturii. De altfel, aici au apărut Feteasca Albă și Feteasca Regală.

„Ne propunem pe viitor să ne menținem și să ridicăm calitatea și următorul pas este să comunicăm lumii întregi, începând din zona noastră locală și apoi la nivel național și în Europa cum să facem vinuri bune. Avem instrumentele care cu care să o facem, know-how-ul, ceea ce ne permite să creeăm niște vinuri de calitate”, a concluzionat Mircea Matei.

Text și foto: Elena Polearuș