Abonamente și bilete de o zi la UNTOLD 2019

Share



Interesul publicului din România pentru concertul lui Robbie Williams de la UNTOLD a fost mare. Deși organizatorii au anunțat că se vor pune în vânzare doar 5000 de abonamente, peste 7000 de oameni din țară și din străinătate și-au achiziționat un abonament pentru ediția aniversară din acest an. Astăzi, 6 iunie, vor fi puse în vânzare 10.000 de abonamente disponibile pentru UNTOLD 2019, la prețul de 159 euro plus taxe. Acestea pot fi achiziționate atât de pe untold.com, dar și de la resaleri autorizați care pot fi consultați pe site-ul festivalului. Începând de marți, 11 iunie, vor fi puse în vânzare și biletele de o zi. Până în prezent, pentru ediția din acest an s-au vândut 67.000 de abonamente.

Festivalul UNTOLD, ediția 2019, va avea loc în perioada 1-4 august, în Cluj-Napoca.