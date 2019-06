Liga IV Elite, eșalonul care „stinge lumina”

Share



La sfârșitul acestei săptămâni se dispută partidele ultimei etape din Liga IV Elite la fotbal. Ediția nu are prea multe necunoscute înaintea rundei finale. Ocupantele podiumului și ordinea sunt demult cunoscute, la fel și ultima clasată. A fost o ediție oarecum „deosebită”, în care prima clasată nu a cedat niciun punct, iar ultima nu a obținut niciunul. Acest lucru pare a rămâne neschimbat. CSM Târgu-Mureș, pe lângă faptul că își dorește să „intre în istorie”, cu un campionat câștigat cu maximum de puncte, în ultima etapă are un adversar fără potențial și fără niciun fel de griji. Campionii întâlnesc vineri, 7 iunie, de la ora 18.00, pe teren propriu, formația ACS Miercurea Nirajului, care se pare că va stagna pe locul 12. De depășit o pate depăși echipa din Sărmașu, dar aceasta va juca la Sovata, una din plutonul fruntașelor, evident excluzându-le pe cele de pe podium. De urcat nu are de asemenea șanse, deoarece Mureșul Cuci întâlnește „lanterna” din Daneș, care n-a avut gaz în această ediție. Jocuri atractive în alte condiții puteau fi cele de la Rușii Munți, cu Atletic Târgu-Mureș și la Ungheni, unde reînființata Unirea primește vizita „concitadinei” Viitorul, echipă cu un salt important în retur. Încheiem de fapt cu începutul, deoarece etapa a deschis-o joi seara partida de la Acățari, într-un joc între două echipe fără griji, Raza de Soare și CSM Sighișoara.

Cu excepția câștigătoarei ediției, care va susține următoarele două sâmbete jocurile de baraj pentru Liga III cu campioana județului Alba și a finalistelor fazei județene a Cupei României, celelalte 11 formații, precum și toate celelalte din ligile inferioare vor intra de duminică în vacanța de vară. Venind vorba despre Cupa României, finalistele sunt Unirea Ungheni și Atletic Târgu-Mureș, dar data și locul de disputare nu au fost stabilite.

Programul ultimei etape, sâmbătă, 8 iunie, ora 11.00

Raza de Soare Acățari – CSM Sighișoara, joi, ora 18.00

CSM Târgu-Mureș – ACS Miercurea Nirajului, vineri

Mureșul Cuci – Gaz Metan Daneș

ACS Sâncrai Nazna – Mureșul Luduș

Unirea Ungheni – Viitorul Ungheni

ACS Sovata – ASC Sărmașu

Mureșul Rușii Munți – Atletic Tg. Mureș

Clasamentul

CSM Tg. Mureș 25 25 0 0 176-16 75 Mureșul Luduș 25 20 3 2 102-28 63 Unirea 2018 Ungheni 25 16 7 2 123-31 55 Mureșul Rușii Munți 25 14 4 8 85-53 43 Raza de Soare Acățari 25 12 5 8 48-49 41 Atletic Tg. Mureș 25 10 6 9 80-67 39 ACS Sovata 25 11 5 9 50-55 38 CSM Sighișoara 25 8 6 11 66-57 30 ASC Sâncrai Nazna 25 7 4 14 47-79 25 Viitorul Ungheni 25 8 1 16 50-92 25 Mureșul Cuci 25 7 3 15 48-97 24 ACS Miercurea Niraj 25 6 4 15 51-74 22 ASC Sărmașu 25 6 4 15 35-107 22 Gaz Metan Daneș 25 0 0 24 21-177 0