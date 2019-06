INTERVIU. Mara Sermășan, voluntară la TIFF 2019: „Având mai multe experiențe de genul ăsta și mai multe voluntariate la activ, afli unde ți-e locul“

Share



Mara Sermășan, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Unirea“, e pasionată de artă și de oameni și s-a îmbarcat pentru al doilea an consecutiv în aventura de voluntar la Festivalul Internațional de Film Transilvania din Cluj-Napoca. Povestind despre personalitatea și interesele ei, Mara declară: „Sunt o fire spontană, dacă cineva vine la mine și zice: hai să mergem mâine în Sibiu eu răspund bine, hai să mergem. Îmi place foarte mult să scriu, îmi place să cânt la chitară, îmi place super-mult să stau și să ascult muzică și asta cred că e una dintre chestiile mele preferate. Îmi place, mai nou, să fiu cu oamenii. Înainte eram foarte retrasă, dar acum, dacă nu sunt înconjurată de oameni, nu mă simt ca lumea.“

Pe lângă pasiunea pentru film, Mara Sermășan este apropiată și de teatru și poate fi văzută jucând la Sala Mică a Teatrului Național din Târgu Mureș în spectacolul cu și pentru tineri „Offline“, coordonat de Laurențiu Blaga și beneficiind de dramaturgia scenică a lui Daniel Oltean. Unul dintre partenerii de scenă ai Marei e Rareș Toncian, la rândul său un voluntar îndrăgostit de TIFF.

Am reușit să mă sincronizez cu Mara Sermășan, într-un moment liber din programul alert și încărcat al festivalului, și să povestim despre implicarea ei în cel mai important festival internațional de film din România.

Rep.: Ce te-a atras să participi doi ani la rând la TIFF, în calitate de voluntar?

M.S.: Am văzut că festivalul e legat de film și, cum am venit ca voluntar, am zis că e o experiență foarte faină, plus că aș avea oportunitatea să cunosc foarte mulți oameni și să-mi fac relații.

Rep.: Până acum s-au confirmat așteptările inițiale?

M.S.: Sincer, da. Totul e OK.

Rep.: Ce te-a impresionat cel mai mult la felul în care se desfășoară festivalul?

M.S.: Faptul că oamenii sunt punctuali, că știu unde le e locul și știu ce trebuie să facă în momentul respectiv, iar organizarea e bună. Nu mi s-a întâmplat să nu aflu din timp când o să am tură și unde trebuie să merg.

Rep.: Ți-ai făcut ceva prieteni?

M.S.: Da, destul de mulți, și anul trecut, și anul ăsta.

Rep.: Ai avut parte de ceva foarte dificil sau provocator sau care să te scoată din zona de confort?

M.S.: Da, faptul că trebuia să interacționez mai mult cu oamenii, să mă bag oarecum în seamă cu ei, în caz că au nevoie de ajutor și nu se descurcă. Cum eu, la început, nu eram o fire foarte sociabilă, mi-am dezvoltat chestia asta pe parcurs, și acum îmi e mult mai OK, interacționez mult mai ușor cu străinii.

Rep.: Care este, pentru tine, valoarea și importanța voluntariatului?

M.S.: Ajungi să te descoperi pe tine, să te dezvolți singur, afli ce-ți place și ce nu-ți place și afli ce fel de persoană ești, pentru că, având mai multe experiențe de genul ăsta și mai multe voluntariate la activ, afli unde ți-e locul.

Următorul pas: regia

Rep.: Tu ce-ai descoperit despre tine până acum?

M.S.: Că vreau mai departe să merg pe regie, că îmi place foarte mult și vreau să văd cu ce se mănâncă totul, în profunzime.

Rep.: De când te interesează filmul?

M.S.: De prin 2013-2014. Am început să fac niște filmulețe cu prietenii, fără buget, doar noi între noi. Mi s-a părut o chestie foarte interesantă. Până să avem scenariul gata, doar improvizam, era totul spontan, și mi-a plăcut super mult.

Rep.: Ce are filmul în plus față de alte forme de artă?

M.S.: Nu știu dacă e neapărat în plus, dar poți rămâne cu ceva după ce l-ai văzut. Îți poate transmite ceva, o emoție, o idee, orice. Mi se pare foarte important să rămâi cu ceva după ce ai fost undeva, ai văzut ceva și ai citit ceva. Iar dacă n-ai înțeles ceva de prima dată la un film poți să-l revezi. În plus, într-un festival de acest fel ai ocazia să te întâlnești cu regizori și cu actori, îi poți întreba dacă ai diverse nelămuriri, iar aceștia îți pot răspunde.

Recomandare: „Copilul-problemă“ (regia Nora Fingscheidt)

Rep.: Care a fost filmul preferat din cadrul TIFF? Sau unul pe care l-ai recomanda publicului.

M.S.: Am văzut, din păcate, cam puține secvențe din „Copilul-problemă“. M-a impresionat foarte tare talentul fetei de 9-10 ani, care s-a descurcat foarte fain. Plus că am avut ocazia să o întâlnesc cu ocazia Q&A-ului de după proiecție. Sper să reușesc să îl văd în întregime.

Rep.: Vrei să te întorci la anul?

M.S.: Da, categoric, cu toate că voi fi într-a 12-a și voi avea Bacul, și chiar dacă nu voi veni ca voluntar, voi veni câteva zile în vizită pentru că o să-mi fie dor de tot ce înseamnă TIFF: oameni, evenimente, filme, locații, tot.

Rep.: Cum ți se pare Clujul ca perspectivă de viitor? Ai veni la studii aici sau ai prefera, poate, Bucureștiul?

M.S.: Aici vreau să vin la facultate. Acum mi-am stabilit clar și pe ce domeniu – regia, așa că planul e făcut.