Turneul „De la Schubert la Sting” poposește la Reghin

După ce anul trecut a susținut la Reghin recitalul ”De la Bach la Beatles”, muzicianul-chitarist Costin Soare revine pe scena Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” cu un nou recital, inclus în cadrul turneului național „De la Schubert la Sting”. Desfăşurat în 6 oraşe din ţară (7-15 iunie), sub egida Asociaţiei Culturale Kitharalogos, turneul are ca fir conducător ideea de cântec: lied-uri de Franz Schubert, aranjate de unul dintre cei mai importanţi chitarişti ai secolului al XIX-lea, Johann Kaspar Mertz; teme cu variaţiuni/lucrări care au la bază arii sau cântece celebre; Sonata a III-a de Manuel Maria Ponce, una dintre cele mai frumoase compuse pentru chitară în secolul XX, care are în partea mediană un Chanson nostalgic; iar la finalul călătoriei muzicale, un aranjament inedit după unul dintre cele mai iubite song-uri ale lui Sting, „Shape of my heart”.

Publicul reghinean îl va putea vedea și asculta pe Costin Soare miercuri, 12 iunie, ora 19:00, la Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”. Intrarea la concert este liberă.

Costin Soare (www.costinsoare.com) este unul dintre cei mai apreciaţi şi activi artişti români, îmbinând în mod fericit o frumoasă carieră concertistică (chitarist şi lutist) cu cea pedagogică (profesor la C.N.A. „Dinu Lipatti”, Bucureşti şi prof. asoc. la Universitatea Naţională de de Muzică), fiind, de asemenea, director artistic al Festivalului Internaţional „Serile de chitară” (www.seriledechitara.ro), manifestare de succes ajunsă la a opta ediţie, în cadrul căreia concertează chitarişti de top din întreaga lume.

Cu o experienţă de 8 turnee naţionale la activ (Românesc 100%/2019; Flautul fermecat/2018 – ambele alături de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu; De la Paganini la Piazzolla/2018; turneul de lansare a CD-ului Twenty Shades of Music/2017 – alături de Ion Bogdan Ştefănescu; De la Bach la Beatles/2017; Muzica în palatele României/2016; Armonii pascale/2015 – alături de actriţa Daniela Nane; Nocturne şi dansuri/2013), un CD lansat în 2014 (Nocturne şi dansuri), altul în 2017, Twenty Shades of Music (alături de Ion Bogdan Ştefănescu), membru permanent a două ansambluri camerale (alături de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi de mezzosoprana Claudia Codreanu), chitaristul Costin Soare este un promotor neobosit al muzicii clasice de foarte bună calitate prin intermediul unui instrument a cărui voce intimă şi repertoriu sunt apreciate de publicul larg. Pentru activitatea desfăşurată în 2016 (turneul Muzica în palatele României şi organizarea Festivalului Internaţional „Serile de chitară”, ediţia a VI-a), Costin Soare s-a numărat printre nominalizaţii secţiunii Muzică Clasică din cadrul Galei Premiilor „Matei Brâncoveanu” ale Fundaţiei Alexandrion.