Documentarul Generația Woodstock – disponibil pe platforma de streaming TIFF Unlimited după premiera de la TIFF

TIFF Unlimited, platforma de streaming a Festivalul Internațional de Film Transilvania ce continuă online experiența de festival, aduce la două zile de la lansare o surpriză pentru cinefili. Extrem de apreciat după unica proiecție din cadrul TIFF, la cererea publicului, documentarul Generația Woodstock (Woodstock: Three Days that Defined a Generation) va fi de astăzi disponibil pe unlimited.tiff.ro, se anunță în cadrul unui comunicat remis de către organizatorii TIFF.

Așa cum a promis încă de la lansare, TIFF Unlimited vine în întâmpinarea dorinței publicului cinefil de a regăsi online filmele pe care dorește să le revadă sau pe care le-a ratat la TIFF, dar mai ales oferă cinefililor de pe întreg teritoriul României posibilitatea de a gusta astfel din experiența TIFF.

The festival must go on. Anytime. Online.

Lansat recent la Tribeca Film Festival din New York, documentarul care marchează aniversarea a 50 de ani de la prima ediție a legendarului festival de muzică Woodstock – Generația Woodstock/ Woodstock: Three Days that Defined a Generation – reia povestea celor trei zile care aveau să schimbe modul în care o întreagă generație avea să abordeze muzica, artele, dar și politica și drepturile sociale. Într-o perioadă în care festivalurile în aer liber erau o raritate, patru tineri antreprenori, doi din lumea business și doi hippies, decid să organizeze un eveniment ale cărui șanse de succes erau minime. Deși reușesc să termine construcția scenei doar cu puțin înainte ca Jimi Hendrix să-și înceapă concertul, organizatorii reușesc să creeze ceva mult mai mare decât și-au imaginat vreodată: un curent ce avea să influențeze America și lumea întreagă, ani la rând.

Titlul se adaugă celor 51 de filme deja disponibile pe http://unlimited.tiff.ro din 6 iunie. Abonații din România au acces la un catalog de titluri unanim apreciate, filme reper pentru cinematograful de artă al ultimului deceniu, premiate sau prezentate în marile festivaluri internaționale sau la TIFF.

Spotul TIFF Unlimited este disponibil aici: http://bit.ly/tiffunlimited

Prețul unui abonament lunar la serviciul TIFF Unlimited este de 5 Euro + TVA. Până pe 9 iunie, utilizatorii pot opta pentru unul dintre abonamentele disponibile la un preț promoțional – 10 Euro (3 luni), 25 Euro (6 luni), 50 Euro (1 an). Toți abonații TIFF Unlimited vor beneficia de gratuitate timp de o săptămână, după ce și-au făcut un cont pe site-ul unlimited.tiff.ro. În plus, orice abonament activat, dintre cele trei scoase la ofertă, oferă acces gratuit timp de o lună la toate filmele de pe platformă.

Din 10 iunie, costul abonamentelor se va modifica astfel: 17 Euro ( 3 luni), 35 Euro (6 luni), 65 Euro (1 an).

TIFF Unlimited, primul serviciu de streaming (SVoD) lansat de un festival de film din România și singurul produs de acest gen din Europa Centrală și de Est, oferă acces, oricând și oriunde, doar pe teritoriul României, la filme din toată lumea, de pe mai multe device-uri.