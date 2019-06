FOTO: Din toamnă se lansează Școala Profesională din Râciu cu specific agricol. Absolvenții vor avea un loc de muncă garantat

Share



Consilierul comunei Râciu, ing. Ciprian Belean, împreună cu Conducerea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai” Râciu și Platforma Civică „Împreună pentru Râciu”, în colaborare cu Azomureș, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca și AGRIM, lansează începând cu anul școlar 2019-2020 o Școală Profesională care pentru început va avea o clasă cu specialitatea Agricultor în cultura plantelor de câmp, dorindu-și ca de la anul să adauge și profilul de Mecanic agricol.

Prima clasă are o capacitate de 30 de elevi

Din cauza partenerilor, costurile au fost minime, clasa fiind deschisă în cadrul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai” Râciu ca o extensie a Școlii Profesionale din Band. Deja există 24 de elevi confirmați care doresc să urmeze cursurile acestei școli.

„Este un proiect început acum 6 luni din dorința de a face bine elevilor din comunitatea Râciu, dar și pentru cei din comunele învecinate. Ideea mi-a venit observând. Vedeam că elevii noștri tot timpul fac naveta la Târgu Mureș, se trezesc de dimineață cu noaptea în cap, părinții au multe cheltuieli cu transportul și cazarea, și iarăși un lucru foarte important, nu mai pot să îi monitorizeze foarte bine pe copiii lor. Drept dovadă, în urma unui studiu, avem în localitate și în zonă multe abandonuri școlare. Fiind departe de casă, au luat-o pe alte căi, iar școala a ajuns pe locul 3 sau 4. Noi vrem să ne axăm aici pe prezent și viitor, adică vom încerca ca ceea ce le predăm elevilor, să fie în pas cu tendințele de la ora actuală și în viitor”, a spus consilierul comunei Râciu.

Ideea a fost prezentată Inspectoratului Școlar Județean Mureș, care au fost foarte receptivi.

„Trebuie să revenim la acele calificări profesionale numeroase la o singură clasă. Ce înseamnă acest lucru? Într-un domeniu să se poată pregăti mai multe meserii. Așa se întâmplă în străinătate. Pentru că acolo, oamenii cu putere, vrednici și cu influență trebuie și sunt obligați să intervină în curicula școlară. (…) Ne lipsesc baza financiară și resursa umană. Și vă spun, atâta timp cât dezvoltarea economică nu este undeva sus, învățământul profesional nu are șanse să răzbească”, a spus Ioan Macarie, inspector școlar general, prezent la eveniment.

Azomureș garantează că absolvenții vor avea un loc de muncă, la ei sau la fermierii din zonă

Următoarea intrată în echipă a fost compania Azomureș, care după ce a văzut în presă acest proiect, l-a contactat pe consilier și s-a decis să îl sprijine în acest demers. Este un pas înainte, cum spunea și Ioan Macarie, când mediul de afaceri se implică în învățământ.

„Am venit aici pentru voi, dragi localnici, pentru că vrem să rămâneți în satul unde v-ați născut, însă cu un trai decent și sunt ferm convinși că voi, părinții, dacă vă veți da copiii la școala profesioanală din Râciu sau Band, vor avea un viitor cel puțin asigurat. Nu cred că are rost să vă spun că agricultura astăzi este total schimbată față de cea de acum 10 ani. Astăzi avem tractoare care sunt mai moderne decât mașinile noastre, ultima tehnologie, avem tractoare cu aer condiționat care au GPS, care sunt autonome, iar probabil în 10 ani vor apărea și dronele. Deci domeniul către care vă trimiteți copiii este unul foarte modern. Eu cred că este o crimă să trimitem copiii la facultate, pentru ca ei să ajungă casieri la Auchan. În primul rând pierd 3-4 ani din viață, timp în care pot să facă ceva ce le folosește sau îi ajută să câștige foarte mulți bani”, a spus celor prezenți Mihai Aniței, directorul Azomureș.

Nu în ultimul rând echipei s-a alăturat USAMV Cluj Napoca, care le-a oferit un imbold foarte mare pentru a realiza această școală profesională. Ei vor primi elevii în practică pe loturile lor experimentale unde fac practica cu studenții.

„Am decis să facem acest parteneriat unic în România, cel puțin în domeniul agricol, între mediul academic reprezentat de Universitatea de Științe Agricole, mediul privat reprezentat de partenerul nostru strategic Azomureș și comunitatea locală. Primul dintre obiective este acela de a sprijini această școală profesională care își începe activitatea din toamnă, dar concomitent cu această apropiere de comuna Râciu, noi dorim să ne implicăm și în alte activități din domeniu pentru dezvoltarea comunității locale. Sigur, pe parcursul proiectului, probabil o să apară noi direcții, dar cel puțin acum, pregătirea noilor generații din domeniul agricol, dacă nu și pregătirea părinților și susținerea lor pentru a începe afaceri în domeniul agricol și a susține în acest fel dezvoltarea comunității locale reprezintă o prioritate”, a transmis pentru Zi de Zi, Roxana Vidican, decana Facultății de Științe Agricole.

Deficit foarte mare de resursă umană și în domeniul agricol

Primarul comunei Râciu, Ioan Vasu, un avid promotor al câmpiilor românești cărora nu li se acordă destulă atenție la împărțirea bugetelor guvernului, susține din plin această inițiativă.

„Eu care sunt la finalul carierei de administrație publică, mi-am dat seama într-o perioadă de 24 de ani că mulți copii se duc, fac naveta la Târgu Mureș, încearcă să facă un liceu tehnic sau teoretic, și după nu își iau nici măcar bacalaureatul. Eu sunt unul dintre cei care am dat examen la liceu, nu am intrat și am dat examen la școala profesională, însă pe vremea noastră, `72-`73, se făceau 4 ani de școală profesională. Așa că nu este niciun fel de problemă să nu tragă spre a face liceu atunci, pot să facă o școală profesională, și dacă copilul își dă seama pe parcursul școlii profesionale că poate mai mult, să încerce un liceu seral sau multe alte opțiuni. Și de regulă, dacă vă uitați în industria tehnică, cei mai buni meseriași sunt cei care au venit după școlile profesionale sau liceele industriale, făcând și practică și alte școli după. Iar la noi, agricultura este de bază, fiind zonă de câmpie”, a declarat pentru Zi de Zi Ioan Vasu.

Există și mulți alți agenți economici care s-au alăturat acestui proiect, iar consilierul comunei Râciu i-a îndemnat și pe restul să se alăture. Ei vor asigura partea de practică. „Practic, noi îi pregătim pe elevi pentru ei. Este un deficit foarte mare de resursă umană și în domeniul agricol, iar agenții economici, agricultorii din zona noastră și nu numai, au nevoie de oameni pregătiți care știu ce au de făcut în domeniul agricol”, a punctat Ciprian Belean.

Fiecare elev va beneficia de o bursă lunară de 200 de lei, dar și de decontarea navetei pentru elevii din afara localității. Înscrierile se vor face în perioada prevăzută în calendarul admiterii în învățământul profesional de stat.

Pentru mai multe detalii, puteți suna la 0265 426 026 sau 0740 474 002.

Text și foto: Elena Polearuș