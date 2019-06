CRONICĂ. Arestul nu e tăcere – „Arest“, în premieră națională la TIFF 2019

Share



„Arest“, cel de-al doilea lungmetraj realizat de Andrei Cohn (aici, și în calitate de co-scenarist, alături de Alexandru Negoescu), care a putut fi văzut în premieră națională la TIFF, își divulgă intențiile încă din titlu și reușește să aresteze mental și emoțional privitorul încă din primele minute.

Acțiunea e plasată în anii ’80, într-o perioadă în care sistemul represiv comunist a atins cote grotești. Intelectualul Dinu Neagu (un Alexandru Papadopol neconvențional, de zile mari) este ridicat de securiștu în timp ce făcea plajă la nudiști alături de familie, și este reținut pe termen nedefinit într-o celulă alături de Vali (Iulian Postelnicu), un recidivist plantat acolo pe post de torționar. Vali, un individ nu tocmai vânjos, dar cu o aplecare compensatorie către psihopatie, este dispus să facă aproape orice ca să i se micșoreze o pedeapsă, activitate cu care e deja familiarizat și, am putea adăuga, în care e perfecționat. Intelectualul Neagu, prin excelență un individ pasiv, lipsit de reacții defensive și de un minim spirit de conservare, nu are mai nimic de zis și încearcă să descâlcească dilema kafkiană în care l-a băgat pe nepusă masă miliția. Vali îl va pune curând în temă, inițiind o serie continuă de torturi, intimidări fizice și psihice și interogatorii abuzive. Aproape întreaga acțiune are loc în același spațiu abject și deprimant, între cele două personaje în care relația de autoritate e stabilită a priori, iar victima repetă la nesfârșit toate detaliile inofensive ale vieții sale și care, puse în contexte legale ambigue și ideologic suspecte, capătă aparența unor atentate subversive. Nu lipsește nici fondul antisemit virulent, ura de clasă, invidia față de cel mai avut și multe alte obsesii ale epocii respective.

Filmul continuă pe aceeași linie, din ce în ce mai tensionat și mai violent, însă dialogurile percutante și foarte bine articulate, împreună cu jocul actoricesc excepțional transformă „Arest“ într-o experiență autentică. Producția forțează pe alocuri rezistența publicului, focalizându-se pe relația dintre opresiune și reacție și dintre adevăr și mistificare, într-o formă de impact, iar durata de două ore – raportată la un astfel de conținut și de ritm al acțiunii – e solicitantă. Natura problematicii pe care o dezbate face parte din fondul emoțional al României ultimelor decenii, astfel încât e binecunoscută, dar ilustrarea acesteia în felul în care o face filmul e o sinteză dureroasă a întregului fenomen. Totodată, filmul subliniază, prin cuvintele mereu bine țintite ale lui Vali, că lașitatea și pasivitatea sunt condamnabile. Torționarul îi dădea, de fapt, victimei sale imboldul de a ieși din inerție și a se apăra sub o formă sau alta. Din păcate, Dinu Neagu nu va ține cont de îndemnul livrat sub formă de reproș. În același timp, e remarcabil nivelul de empatizare cu victima pe care îl produce vizionarea filmului și felul aproape fizic în care sunt percepute scenele violente.

Senzația finală pe care o lasă filmul e una de oroare amestecată cu dezgust, dar, ținând cont de forța și talentul cu care e realizată producția, e un disconfort care merită asumat.

Filmul va fi prezentat în cadrul celei de-a 54-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary – East of the West Competition (28 iunie- 6 iulie), unde va avea și premiera mondială. De asemenea, producția a fost distinsă cu Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secțiunea Lungmetraj, la cea de-a 18-a ediție TIFF.

Din distribuția filmului fac parte actorii Alexandru Papadopol (Dinu Neagu) și Iulian Postelnicu (Vali), alături de András Hatházi, Liviu Pintilieasa, Sorin Cociș și Marian Alexoaia. Scenariul este semnat de Andrei Cohn și Alexandru Negoescu, imaginea de Andrei Butică, iar producătorul filmului este Anca Puiu pentru Mandragora. Pelicula este realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Societății Române de Televiziune. „Arest“ este distribuit în România de ladasarecasa.