FOTOREPORTAJ: Tehnologii de succes, la „Ziua Grâului” 2019

Share



Peste 500 de fermieri transilvăneni au participat joi, 6 iunie, la cea de-a patra ediţie a Zilei Grâului, eveniment deja tradiţional în calendarul agricol mureşean organizat de compania Dafcochim în incinta fermei Kodagro de la Seuca (comuna Găneşti).

Ferma de la Seuca este coordonată de familia Kosa, reprezentată de Kosa Gyula şi Kosa Alpar, împreună cu patronatul companiei Dafcochim alcătuit din acţionarii Liviu Cojoc şi Radu Fodor, iar echipa de organizare a evenimentului a fost coordonată de Marinel Ştefan, directorul general al Dafcochim – Agro, atent, ca de fiecare dată, la cele mai mici detalii, astfel încât toate exigenţele fermierilor participanţi să fie îndeplinite.

Mesaj de mulţumire

Preşedintele Dafcochim Group, Liviu Cojoc, a transmis un mesaj de mulţumire atât agricultorilor, cât şi reprezentanţilor din top-managementul firmelor participante la eveniment.

“Participarea dumneavoastră la cel mai înalt nivel managerial, la Ziua Câmpului de la Seuca organizată de societatea noastră a fost un prilej de consolidare a foarte bunelor relaţii de colaborare şi o excelentă ocazie de a demonstra fermierilor, în faţa lanurilor de cereale, performanţele deosebite ale produselor dumneavoastră. Pentru susţinerea constantă a campaniilor Dafcochim de promovare a celor mai performante tehnologii agricole pentru clienţii noştri fideli, fermieri din centrul ţării, vrem să vă mulţumim în mod special şi să vă asigurăm de toată preţuirea noastră”, a transmis preşedintele Dafcochim Group, companie care în acest an a împlinit 25 de ani de la înfiinţare.

Soluţii la problemele fermierilor

Radu Fodor, acţionar al companiei Dafcochim, a răspuns provocării lansată de Zi de Zi, de a prioritiza câteva din problemele fermierilor români care au nevoie de soluţii: „Acordarea de subvenţii la timp, acces la finanţare, debirocratizare, înfiinţarea de şcoli profesionale pentru agricultură şi renunţarea la impozitarea subvenţiilor.”

Tehnologia de bază, prezentată de dr. ing. Gheorghe Boţoman

Detalii despre tehnologia de bază care s-a aplicat la cultura de cereale în loturile demonstrative de la Suca au fost prezentate cu acelaşi profesionalism de dr. ing. Gheorghe Boţoman, consilier tehnic al companiei Dafcochim şi unul dintre cei mai valoroşi specialişti din România în domeniul protecţiei plantelor.

„Planta premergătoare în acest lan uriaş care are câteva hectare bune a fost porumbul. S-a recoltat în 10 octombrie 2018, s-a pregătit imediat pentru cultura următoare, de cereale, s-a făcut o fertilizare cu NPK 14-14-14, 400 de kilograme plus 500 de kilograme un produs natural, Fertil Plus, care este pe bază de găinaţ de pasăre şi vine de la o firmă din Olanda. Semănatul s-a făcut pe 25 octombrie, în condiţii de secetă extremă. S-a folosit doza de sămânţă la hectar recomandată de fiecare companie. În toamnă au răsărit relativ slab cerealele, aproximativ 20%, dar pentru că a fost un pat bine pregătit, o fertilizare corespunzătoare şi o genetică impecabilă, ploile şi ninsorile din iarnă au favorizat germinaţia şi practic s-a realizat o răsărire a culturii în perioada sezonului rece de 100%. Înfrăţirea a avut loc în condiţiile din acest an, în luna martie, iar prima fertilizare s-a făcut cu 200 de kilograme de uree pe 28 martie, pe toată suprafaţa. A doua fertilizare s-a făcut la jumătatea lunii mai cu 150 de kilograme de nitrat de amoniu. S-au efectuat trei tratamente cu produse fito-sanitare specifice culturilor de cereale”, a precizat dr. ing. Gheorghe Boţoman.

Branduri de top din agricultură

Loturile demonstrative de la Seuca au fost cultivate cu produse provenind de la 22 de companii şi instituţii furnizoare de inputuri pentru agricultură: Adama România, Azomureş, BASF România, Bayer Crop Science România, Belchim România, Caussade Semences, Ciproma Sem, Corteva Agriscience, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Innvigo România, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Probstdorfer Saatzucht România, Saaten Union România, Staţiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România şi Tea Seminţe.

În afara loturilor demonstrative, fermierii participanţi la Ziua Grâului 2019 au avut posibilitatea de a vizita şi standurile de prezentare ale companiilor şi formelor enumerate anterior, dar şi ale firmelor IPSO Agricultură şi Dafcochim.

„Este o onoare pentru echipa Dafcochim, să vă oferim produse de înaltă calitate de la aceste companii”, a punctat ing. Gheorghe Boţoman.

Ştefan Vuza, invitat special

La eveniment a participat şi un invitat special al conducerii companiei Dafcochim, omul de afaceri Ştefan Vuza, care a fost prezentat ca „un român adevărat care a avut curajul să investească în chimia românească.”

„Cu siguranţă, ne punem mari speranţe în ceea ce vreţi să faceţi din Chimcomplex Borzeşti şi Oltchim Râmnicu Vâlcea, să fie cu adevărat un model de investiţie pur românească în chimia românească”, a afirmat ing. Gheorghe Boţoman.

Primarul din Găneşti, mândru de eveniment

Oaspeţii veniţi în număr mare la ferma de la Seuca au fost salutaţi de primarul comunei Găneşti, ing. Balog Elemér, care le-a urat fermierilor multă sănătate şi putere de muncă, precum şi să aibă parte de hambare cât mai bogate în roade.

„Le mulţumesc organizatorilor pentru această frumoasă sărbătoare şi vă asigur în numele instituţiei pe care o reprezint că mă bucur, sunt mândru să iau parte la un asemenea eveniment de amploare care face cinste şi onoare comunei noastre”, a spus ing. Balog Elemér.

„Interesul mare vis a vis de acest eveniment nu poate decât să mă bucure şi să demonstreze că agricultura din Ardeal nu a murit, ci din contră, prosperă pe zi ce trece”, a adăugat primarul comunei Găneşti, care i-a asigurat pe organizatori de sprijinul său şi la viitoarele evenimente de la Seuca.

Mesaje de susţinere a tinerilor fermieri

În cadrul momentului care a marcat deschiderea oficială a Zilei Grâului 2019 s-au mai adresat fermierilor ing. Ioan Rus, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Mureş şi Liviu Bădărău, director de vânzări şi marketing în cadrul combinatului Azomureş.

„Rezultatele din agricultură se confirmă şi prin această colaborare dintre Dafcochim şi fermieri. Mă bucur să avem în mijloc mulţi fermieri tineri care se implică în agricultură”, a afirmat ing. Ioan Rus.

„Doresc să vă invit la un eveniment în comuna Râciu, o iniţiativă de a înfiinţa o şcoală profesională şi în acest proiect este implicată Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca, alături de Azomureş. Am dori să îi invităm pe fermierii din zonă să participe la această dezbatere. E un eveniment care poate veni în sprijinul dumneavoastră, de a construi noii specialişti de care cu siguranţă cu toţii aveţi nevoie”, a precizat reprezntantul combinatului Azomureş despre evenimentul care a avut loc vineri, 7 iunie, în comuna Râciu.

Stay green cu Adama

Compania Adama are o tehnologie care asigură cel puțin același rezultat care se vede și aici în loturile de la Seuca, ne-a asigurat Mihai Cociș, reprezentant tehnic zonal, ca apoi să ne explice produsele din portofoliu care au fost utilizate și de ce.

“Legat de erbicidare avem un produs care se aplică toamna, este vorba de produsul Trinity, un produs din trei substanțe active care ne ajută să combatem iarba vântului încă din perioada de toamnă. Pentru tratamentul 1, avem produsul Kantik, un produs foarte bun, tot cu trei substanțe active, foarte concentrat, care ne asigură protecția atât la rugini cât și la septorioză și, practic, în anul acesta, cum a fost presiunea atât de mare, acest produs a făcut față cu brio, iar culturile arată bine. Ca insecticid, lambdacialotrina este un insecticid printre primele folosite în România. Iar pentru tratamentul doi, Seguris Xtra, o variantă îmbunătățită a produsului Zakeo Extra, care este fostul produs Amistar Xtra de la compania Syngenta”, a explicat Mihai Cociș.

Noul produs asigură efectul de stay green, de a rămâne planta verde, de a proteja frunza stindard în continuare, până la fazele avansate de umplere a bobului.

“Pentru această fază, putem veni și cu un alt insecticid, Mavrik, care este foarte folosit și la cereale și la rapiță, tocmai pentru faptul că e prietenos cu albinele”, a mai adăugat reprezentantul tehnic zonal al Adama.

Caussade – genetică de excepție

Caussade a adus în atenția fermierilor prezenți la Ferma Seuca noile soiuri pe care compania le-a dezvoltat și le comercializează pe piața din România.

“Compania Caussade vine în sprijinul dumneavoastră cu o genetică de nouă generaţie, în afară de varietatea Sorrial, o varietate consacrată, tot ceea ce vedeţi în spatele nostru sunt soiuri care au fost lansate anul trecut şi începând cu această campanie vor veni în portofoliul comercial şi în faţa dumneavoastră, sunt soiuri adaptate condiţiilor pedoclimatice din zona dumneavoastră şi cu rezultate de producţie de excepţie. Talia plantelor este mică spre medie, ceea ce le face mai puţin sensibile la cădere, iar în ani cu condiţii bune nu aveţi nevoie de aplicarea unui retardant de creştere, ceea ce vă scuteşte de un cost suplimentar. De asemenea, au o foarte bună la încolţirea în spic din cauza acestor ploi abundente, cu genetica noastră nu veţi avea aceste probleme”, a prezentat Mihail Loraicici, director regional al Caussade.

Ca o altă noutate, din acest sezon, compania a lansat și un soi de nișă, grâul durum pentru paste.

“Eu vă recomand celor care nu le-aţi avut în fermă să încercaţi soiurile noastre, veţi rămâne plăcut impresionaţi, atât în ceea ce priveşte toleranţa la boli cât şi în ceea ce priveşte productivitatea lor şi nu îmi rămâne decât să vă mulţumesc, să vă urez un an cu recolte bogate, să vă ferească Dumnezeu de intemperii şi preţuri pe măsură”, a încheiat directorul regional Caussade.

Portofoliu bogat la Nufarm

„Nufarm are tehnologie completă pentru cultura de cereale păioase, pe toate segmentele, începând cu partea de erbicidare, avem un portofoliu foarte bogat, iar dacă vom avea o toamnă foarte bună în acest an, avem variante de erbicidare şi în toamnă, pentru că este foarte bine să distrugem buruienile nedorite şi în toamnă, ca să eliminăm concurenţa pentru planta de cultură”, a declarat Daliana Ast, Sales Manager Nufarm România, care a adăugat că în ceea ce priveşte segmentul de control al buruienilor compania Nufarm „deţine un portofoliu foarte larg, care se poate plia pe nevoia oricărei ferme.”

„Sunteţi fermieirii pe care îi iubesc cel mai mult din această ţară şi vin cu mare drag la dumneavoastră”, s-a adresat Daliana Ast fermierilor prezenţi.

Probstdorfer Saatzucht, ofertă pentru ardeleni

În prezentarea s-a, Cristian Cioineag, reprezentant Probstdorfer Saatzucht România, a vorbit despre „clasicul Midas”, dar şi despre Astardo, Bitop şi Maximilian, soiuri care se simt cel mai bine în zona transilvăneană.

„Am ales cu precădere soiuri medii şi mediu-tardive pentru că într-adevăr suntem obişnuiţi faţă de anul trecut când exact la această dată vorbeam despre 50 de zile fără apă. A fost un an destul de greu, iar anul acesta vorbim despre o perioadă destul de ploioasă. An de an ploile acestea favorizează soiurile tardive şi de aceea am încercat să aducem pe platformă şi soiuri timpurii pentru a le testa în acelaşi timp, pentru a vedea cum se comportă, dar în primul rând recomandăm soiurile mediu şi tardive”, a afirmat Cristian Cioineag.

Noi soiuri și produse de la Syngenta

În 2019, Syngenta are un portofoliu performant, cu singurul hibrid de orz din România şi patru soiuri de grâu, adaptate condiţiilor specifice din ţara noastră.

“Falado este cel mai nou soi din portofoliul nostru, a fost lansat în 2018 şi este un soi care îmbină capacitatea de producţie a unui soi intensiv cu indicii de calitate a unui soi ameliorator. Falado are un pachet excelent de toleranţe atât la boli foliare cât şi la fusarium, are frunza cerată şi asta îl face şi tolerant de secetă”, le-a dat primele detalii fermierilor prezenți la Seuca Silvian Morari, manager de produs pentru seminţele de cereale.

Alături de Falado, în premieră puteţi vedea la Dafcochim soiul Gabrio. Acest soi va fi disponibil din sezoanele următoare, “el este un soi adaptat pentru diferite condiţii atât de tehnologie cât şi pedoclimatice”, a mai adăugat Silvian Morari.

În portofoliul Syngenta mai găsiți soiurile deja consacrate Illico şi Moisson.

“Potenţialul genetic al soiurilor trebuie susţinut de o tehnologie completă, iar prima verigă tehnologică importantă este tratamentul seminţei. Tocmai de aceea, în 2019, Syngenta lansează Austral Plus care este un produs inovator, singurul insecto-fungicid din România care prin combinaţia a două substanţe active, asigură protecţie completă şi de lungă durată atât împotriva dăunătorilor din sol şi a bolilor cu transmitere prin seminţe şi sol”, a completat managerul de produs.

Tehnologia Syngenta continuă cu pachetul de fungicide, vorbim de tratamentul 1 Amistar Opti, de tratamentul doi, Elatus Era. Specialistul le-a mai recomandat fermierilor ca în situația unei fertiliări intensive, să aplice un regulator de creştere până la al doilea internod, cum este Moddus Evo din portofoliul Syngenta.

Soiuri bune de la Fundulea

„Institutul de la Fundulea este prezent în lotul demonstrativ al Dafcochim Târgu-Mureş cu cinci soiuri de grâu. Aceste soiuri sunt următoarele: Pajura, Semnal, FDL Miranda, Ursita şi Glosa. Soiurile de la Fundeni sunt soiuri semi-precoce sau precoce, sunt soiuri cu talie scurtă deoarece au introduse gena de piticire, sunt rezistente la iernare, rezistente la cădere şi rezistente fiecare la diferite boli. Suntem prezenţi aici, în lotul demonstrativ, cu un nou soi care se numeşte Ursita, soi care va fi omologat în următoarea perioadă”, a declarat Grigore Oprea, şef laborator producere sămânţă în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea.

Corteva Agriscience, soluţii de ultimă generaţie

„În acest moment, Corteva este cea mai mare companie existentă pe piaţa din România, furnizoare de produse de seminţe şi produse de protecţia plantelor, suntem cea mai mare companie pe plan mondial în acest moment, care oferă soluţii de ultimă generaţie pentru agricultură. Practic, în acest moment la Corteva găsiţi portofoliul DuPont, portofoliul Dow AgroSciences şi portofoliul de seminţe din brandul Pioneer”, a declarat Jean Ionescu, Country Leader România & Moldova – Corteva Agriscience.

„În acest moment, pentru cultura grâului, Corteva are cel mai bogat portofoliu şi este compania lider, produsul numărul unu pentru dicotiledonate anuale şi perene în cultura de cereale păioase. Pixxaro Super este un pachet tehnologic care conţine trei substanţe active cu moduri diferite de acţiune ce asigură prevenirea apariţiei fenomenului de rezistenţă. În acest moment, nu există un produs pe piaţă la nivelul erbicidului Pixxaro Super”, a adăugat Jean Ionescu.

Produse de calitate de la Bayer Crop Science

Portofoliul companiei Bayer Crop Science România pentru cereale păioase a fost prezentat de Marius Vâjdea, reprezentant tehnic, şi Ivan Vitos, de asemenea reprezentant tehnic.

„Am împărţit întreaga perioadă de protecţie în trei categorii, cu trei perioade de timp. La tratamentul 1 vizăm în primul rând buruienile dicotile anuale şi perene, dar sunt cazuri în care ne creează probleme monocotilele graminee anuale şi perene, trebuie să fim atenţi la aceste buruieni. Începând de anul trecut am reuşit să lansăm produsul Atlantis Flex, un erbicid nou în România şi cu o vechime, o istorie în Europa de Vest, este lider de piaţă în acest moment în peste 30 de ţări, în tot ceea ce ţine de piaţa de monocotile”, a precizat Ivan Vitos.

În ceea ce priveşte pachetul comercial Falcon Pro, Ivan Vitos a arătat că „acesta are un spectru larg de acoperire şi combate majoritatea buruienilor dicotile”.

Despre a doua etapă din evoluţia cerealelor a vorbit Marius Vâjdea, care a arătat că aceasta aduce riscuri legate de bolile foliare şi de multitudinea de insecte care atacă cultura.

„Bolile foliare pot fi combătute în special cu produsul Nativo Pro”, a explicat Marius Vâjdea.

Totodată, Marius Vâjdea a supus atenţiei fermierilor produsele de tratament pentru sămânţă.

„Redigo Pro – pe care îl cunoaşteţi, Bariton – în premieră, şi de asemenea adjuvantul Peridiam”, a spus Marius Vâjdea.

Soiurile roșii de la Turda

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Turda a continuat și în acest an să cultive în loturile demonstrative de la Seuca soiurile cu spic roșu, Andrada și Arieșan, dar și alte trei soiuri dezvoltate în cadrul stațiunii – Taisa, Codru și Dumitra.

„Staţiunea Turda are ca brand soiurile cu spic roşu, soiurile acestea ne diferenţiază de alte centre de ameliorare chiar din ţară şi din străinătate, nu o să mai întâlniţi în această expoziţie soiuri cu spicul roşu, încă nu sunt în faza de virare a culorii spre roşu. Andrada are o culoare roşie mai intensă, iar Arieşan care este tot un soi cu spic roşu, are o culoare puţin mai deschisă. În condiţiile de la Turda ale anului 2014, când am oferit condiţii aproape ideale de cultură, la soiul Andrada am obţinut 10.587 de kilograme/hectar”, a arătat ing. Rodica Cadar de la SCDA Turda.

Taisa, al treilea soi prezentat de staţiunea Turda, este un soi facultativ, alternativ sau umblător, însemnând că acesta poate fi semănat atât toamna cât şi primăvara.

“Un alt soi omologat în 2019 este Dumitra, un soi cu spic nearistat, dar la acest soi am reuşit să îmbinăm, pe lângă capacitatea de producţie ridicată, indici de calitate mai buni şi soiul are o flexibilitate a paiului deosebită”, a prezentat Rodica Cadar.

Ultimul soi prezentat – Codru, cu bobul roşu, este unul foarte productiv. “Dacă aplicăm o tehnologie adecvată care implică aplicarea îngrăşămintelor cu azot, putem obţine indici de calitate deosebiţi, un conţinut de proteină de 14-15% şi gluten apropiat de 30%”, a conchis specialistul SCDA.

Dafcochim și produsele comercializate de divizia chimice

Compania Dafcochim a fost prezentă în expoziția de la Ferma Seuca cu un stand de prezentare a produselor din divizia chimice a firmei.

“Avem produse de întreţinere auto, începând de la degresant de motor, spumă activă Aglu pentru motoarele Euro 4, Euro 5, Euro 6, lichid de parbriz, detergenţi de curăţit inclusiv bazinele de pesticide pe care le puteţi curăţi fără să interacţioneze cu alte substanţe. Avem toată gama de produse de la parteneri Romtech din Austria, tot aşa apă distilată, lichid de parbriz, soluţii de curăţit, de degresat”, a prezentat Ioan Iuga, reprezentant de vânzări – produse chimice al Dafcochim.

Nu sunt însă singurele produse care ne-au fost prezentate și care sunt extrem de utile inclusiv fermierilor.

“De asemenea, avem partea de produse de întreţinere pentru mediu, granule absorbante, lavete absorbante, produse de curăţit pavajele. Avem produse care reţin substanţele, cum este această cuvă de reţenţie, dacă din greşeală curg din butoaie în partea de depozitare”, a punctat Ioan Iuga care i-a invitat pe fermieri să li se adreseze cu încredere.

“Pentru tot ce înseamnă fişe tehnice de securitate, tot ceea ce doriţi să aflaţi punctual despre aceste produse pe care le avem, depozitare, utilizare, domeniu de activitate, vă stau la dispoziţie la cort cu colegul meu”, a încheiat Ioan Iuga.

Potențialii clienți pot afla mai multe făcând o vizită la sediul Dafcochim din Târgu-Mureș, de pe strada Budiului.

Schema de fertilizare de la Azomureș

Ca și în ceilalți ani, întreaga platformă de la Seuca a fost fertilizată cu produsele Azomureş.

“În urma analizelor de sol am decis să folosim ca reţete la aplicarea de bază 400 de kilograme de NPK 14:14:14 cu Kieserit. Acest produs are în compoziţie sulf şi magneziu. Ulterior, la prima fertilizare fazială am decis să intrăm cu 200 de kilograme de uree, iar datorită PH-ului foarte bun, ridicat aş zice, ne-am permis să mergem cu 150 de kilograme de nitrat de amoniu, altfel am fi mers cu un nitrocalcar, bineînţeles”, a dat startul prezentării inginerul agronom Szabo Istvan.

“Este un PH ideal, am putea spune, un PH în care plantele pot absorbi cantităţi aproape maxime de nutrienţi. Referitor la triplu 14 cu Kieserit, este un produs pe care Azomureş îl recomandă atât fertilizărilor de bază la culturile de grâu cât şi cu rezultate foarte bune la culturile de rapiţă, culturile de orz, floarea soarelui, pormb, soia. Este un produs a cărui cantitate care creşte anual în producţia combinatului, semn că fermierii îl folosesc şi sunt mulţumiţi de rezultatele pe care acest produs le poate oferi”, a completat inginerul agronom Traian Tighiceanu.

Specialistul Azomureș a prezentat apoi avantajele fertilizantului NPK 14:14:14 cu Kieserit și a ureei granulate aplicate pe platforma agricolă de la Seuca.

“A doua fertilizare a fost făcută cu azotat de amoniu, la un PH cu reacţie neutră, la 6,8, deja ne putem permite cantităţi cu măsură de azotat de amoniu pentru calitatea boabelor, calitatea proteinelor din plante”, a încheiat Traian Tighiceanu explicațiile.

IPSO și portofoliul John Deere

De la semințe, fungicide, insecticide, fertilizanți, produse chimice, am făcut o stație la utilaje necesare agriculturii admirând câteva tractoare și o combină John Deere, comercializate de IPSO.

Prima dată ne-am oprit la tractorul 5075E, 75CP, foarte uşor de manevrat, cu transmisie mecanică, motorul în 3 cilindri, 2,9 l.

“Este recomandat pentru lucrări uşoare, lucrări de erbicidat. Dacă aveţi fermă de animale, este recomandat pentru transport baloţi, pentru cosit, lucrări uşoare pentru fermă”, le-a prezentat fermierilor Benedek Alpar, reprezentant IPSO pentru judeţele Harghita şi Covasna.

Am trecut apoi la un tractor din seria 6, modelul 155, cu 155 CP.

“Seria 6 pleacă de la 110 CP şi merge până la 195 CP, este singurul tractor de pe piaţă care are saşiu integral, are două lonjeroane din faţă până în spate, pe care se prinde transmisie, motor, punte faţă. Toate sunt concepţie John Deere, este singurul producător din lume care îşi face toate componentele”, a arătat Liviu Grigorescu, consilier comercial.

Timp de două luni, tractorul care este recomandat pentru lucrări mai grele are un preț promoțional de 83.000 de euro.

Al treilea tractor prezentat de Laurențiu Podar, consilier comercial Alba și Hunedoara, a fost un tractor din seria 8, cu un motor în 6 cilindri, de 9 l, cu un saşiu complet. “Dacă vorbim deja de o fermă de 300 de ha, deja se simte nevoia de un asemenea tractor”, a completat Laurențiu Podar. Pentru 237.000 de euro, acesta poate fi achiziţionat în diferite variante de finanţare.

Emil Pop, consilier comercial IPSO, a prezentat o combină W660, de 380 CP, care poate să lucreze în jur de 600-700 ha, cel puțin/sezon.

BASF – un concept nou

BASF a aplicat la Seuca o schemă de erbicidare în care a combinat și produse deja cunoscute din portofoliul, dar și unele noi.

“Biathlon 4D este erbicidul nostru pentru combaterea buruienilor cu frunză lată din cultura de cereale păioase, un erbicid care combate peste 80 de specii de buruieni, se poate folosi până la desfășurarea completă a frunzei stindard, nu este condiționat de condițiile meteo și se poate combina cu alte produse de protecția plantelor”, a explicat Marius Macobăț, consultant tehnic pe zonele Nord-Vest, Vest și Centru, care s-a referit apoi la Medax Top, regulatorul de creștere din portofoliul companiei și Briaxor, un produs nou, care conferă siguranța că lanul rămâne curat, atât în T1 cât și în T2.

“Cel mai important produs din portofoliul nostru în acest moment cred că este Sistiva. De ce e cel mai important? Pentru că este un concept total nou, gândiți-vă că aveți posibilitatea de a aplica un tratament foliar deodată cu tratamentul sămânței, adică, în momentul în care folosiți un insecto-fungicid pentru tratamentul sămânță, aplicați și un litru jumate de Sistiva la tona de sămânță și aveți siguranța că în toamnă și o parte din primăvară, cultura vă va rămâne curată, adică are efect pe bolile foliare. Adică, într-un an ca acesta puteți scoate T1 din schemă, într-un an în care aveți presiune mare de boli în primăvară, puteți să amânați T1, nu mai trebuie să îl băgați odată cu erbicidul”, a explicat specialistul BASF.

Limagrain, portofoliu pentru toate solurile

Limagrain este o companie multinațională, franțuzească, numărul 1 la nivel de Europa și numprul 1 și la nivel de România în ceea ce privește cultura de cereale păioase, cu soiuri din toate grupele de maturitate și pentru toate solurile.

La Seuca, în loturile administrative au fost utilizate soiurile Apache, Airbus, Avenue și Anapurna.

“Apache este cel mai vechi soi din portofoliul Limagrain, a fost înregistrat în 1997, iar în România a fost înregistrat în anul 2005. Datorită stabilității și potențialului de producție, încă este cerut de fermieri și nu putem renunța la el”, a arătat Adelin Damian, Product Manager Limagrain, despre soiul semitimpuriu, cu talie medie.

Prezentarea a continuat cu Airbus, un soi mai nou în portofoliul Limagrain, dedicat pentru panificație, având un conținut în gluten undeva peste 30%, și proteină – peste 13, Avenue, care a fost înregistrat în România acum 4 ani și este în cultură de 3 ani, timp în care a ajuns pe locul 3 în top 10 soiuri vândute în România, și Anapurna, soi înregistrat odată cu Avenue, care este pe locul 6 în top 10 soiuri vândute.

“Dacă vreți ceva de mijloc, cu potențial de producție bun, alegeți Anapurna, dacă vreți producție și nu ne mai uităm la celelalte calități, alegeți Avenue, dacă vreți calități de panificație la superlativ, luați Airbus, dacă vreți stabilitate perfectă, indiferent de an, luați Apache”, a conchis Product Managerul Limagrain.

Donau Saat, portofoliu complet de seminţe

Dan Florea, reprezentant Donau Saat România pentru zona de Centru, a prezentat portofoliul folosit în lotul demonstrativ de la Seuca: „Donau Saat are un portofoliu de seminţe pentru toate tipurile de culturi pe care le aveţi în fermă, atât culturi de toamnă, cât şi culturi de primăvară. În această platformă suntem prezenţi cu şase soiuri de grâu, primul dintre ele este Balitus, un soi de grâu nearistat, cu o toleranţă foarte bună la frig, la boli – se vede că planta este foarte sănătoasă, spicul arată bine.”

„Soiurile de gâu de la Donau Saat sunt din categoria 7, clasa de calitate 7 în Austria ceea ce înseamnă clasa Premium, respectiv că pot să facă gluten şi proteină foarte bună, coroborate cu o producţie relativ bună, de 7-8 tone, iar dacă obţineţi cu un gluten de 27-30% este foarte bine”, a completat Dan Florea.

Schemă tehnologică completă, de la FMC

„Compania noastră este o multinaţională americană prezentă în România de doi ani, după achiziţia a tot ce înseamnă partea de cercetare de la DuPont. Punem la dispoziţia dumneavoastră o schemă tehnologică completă, începând cu tratamentul seminţei şi terminând cu fertilizanţii foliari. Vă reţin astăzi atenţia doar cu două produse, Foxtrot – un graminicid, una din caracteristicile lui cele mai importante este că are capacitatea de a controla foarte bine buruienile cu frunză îngustă din cultura de grâu. Al doilea produs pe care îl consider unul din cele mai complete erbicide pentru buruiană cu frunză lată este Omnera, care controlează tot ce înseamnă buruieni anuale şi perene dicotiledonate, iar dacă am avea într-o cultură şi buruieni cu frunză îngustă şi cu frunză lată, combinaţia celor două produse Foxtrot – Omnera probabil ar lăsa cultura liberă de buruieni”, a afirmat Horia Pop, Area Sales Manager, FMC România.

Ciproma Sem, soiuri pentru panificație

Reprezentantul de vânzări Radu Cosmovici a prezentat portofoliul Ciproma Sem, care este o firmă de familie prezentă de 25 ani în România și mai cunoscută în Transilvania cam de 3 ani. Firma deține două stații foarte performante de procesare a semințelor, în general semințe mici și are în portofoliu de la grâu până la porumb, lucernă, rapiță, muștar.

În portofoliul de soiuri de grâu, compania are unele de proveniență franțuzească, care sunt premiate în industria de morărit și panificație.

“În acest an suntem pe piață cu 3 soiuri de grâu, două le vedeți aici, este acest Koreli pe care de trei ani îl promovăm și aș zice că la fermieri s-a dezvoltat chiar mai spectaculos, este un soi tardiv, cu înfrățire bună, cu cantitate mică la hectar, 150-180 de kilograme, dar cu 200 – 220 de kilograme maxim este o densitate bună. Are calități de panificație, calitățile care trebuie și în aceste vremuri – nu încolțește în spic și nu se scutură”, a arătat Radu Cosmovici, care a trecut apoi la Musik, un soi de panificație, de talie mică, cu un grad mare de înfrățire.

Un al treilea soi prezentat este unul românesc – Bromitor, înscris în acest an pentru prima oară în catalogul european. “Este exact în genul lui Koreli, talie normală, grad de înfrățire tot așa – 200 de kilograme/hectar – și vi-l recomand cu încredere, puteți să îl multiplicați, având în vedere că vindem numai bază”, a mai punctat reprezentantul Ciproma Sem.

Ofertă interesantă de la Tea Seminţe

„Deţinem în portofoliu patru soiuri de grâu, unul de orz şi două de mazăre. Baza genetică la care avem acces e mult mai mare, dar e greu să promovăm multe soiuri deodată. Astfel, promovăm câte un soi nou la doi-trei ani. Despre Silverio pot spune că îmbunătăţeşte calităţile proteice şi a masei hectolictrice faţă de Exotic. Din portofoliul companiei noastre pentru grâu amintesc Solehio, la fel, un soi foarte productiv, undeva cu calităţi de panificaţie între cele două soiuri enumerate anterior. La Solehio, recomandarea ar fi de atenţie la fertilizarea cu azot, să nu fie unilaterală, deoarece poate să crească uşor mai înalt decât Exoticul să şi apară probleme la cădere. În rest, este un soi super-intensiv de producţie. Ultimul soi din gama noastră este Fenomen, un soi mai tardiv cam cu o săptămână faţă de Exotic, şi cu productivitate ridicată, dar există riscul să îl prindă arşiţa la înflorit şi atunci Exoticul s-ar putea să fie mai productiv”, a declarat Ioan Tudorel, proprietarul Tea Seminţe.

Summit Agro, de două decenii alături de fermieri

„Suntem o companie japoneză şi suntem prezenţi de peste 20 de ani alături de fermieri şi de parteneri. Majoritatea dintre fermieri ne cunosc datorită unor produse consacrate cum ar fi Mospilan sau Nissorum. Avem un portofoliu bogat de produse omologate atât la cultura mare, cât şi la culturi speciale, horticole cum spunem noi, pomi, viţă de vie şi legume. În cazul de faţă, avem un soi de grâu nearistat, se numeşte Norin, este un grâu de toamnă cu o capacitate excelentă de înfrăţire, cu calităţi bune, 78 de kilograme masă hectolitrică, cu proteină de peste 13,5 şi cu MMB de 40-46 de grame. Are toleranţă mare la făinare şi septoria şi toleranţă medie la fusarium, iar în condiţii bune face frecvent producţii de peste 9.000 de kilograme la hectar. Recomandăm doza de 200, 220 de kilograme la hectar. Anul trecut a fost cel mai productiv soi din loturile experimentale de la Seuca”, a precizat Cristian Stanciu, Regional Sales Manager, Summit Agro România.

Innvigo, jucător nou pe piaţa de profil

„Innvigo este un nou jucător în domeniul protecţiei plantelor apărut pe piaţa de profil în anul 2016 în România. Suntem producători de substanţe ieşite de sub patent, avem în portofoliu aşa numitele generice. În anul 2016, când am venit pe piaţa românească, aveam doar şapte produse în portofoliu, iar astăzi avem 17 produse doar la cultura de cereale. Veţi găsi la noi în portofoliu atât erbicide, cât şi fungicide şi insecticide pentru întreaga gamă de probleme pe care le aveţi la dumneavoastră în fermă”, a subliniat George Roiban, director de marketing, Innvigo România.

Totodată, George Roiban a prezentat şi cel mai nou produs din portofoliul companiei, Kier 450 SC, „care oferă fermierului o siguranţă în combaterea întregului spectru de agenţi patogeni, începând de la primul tratament şi până la ultimul tratament.”

Joker, oferta nr. 1 de la Saaten Union

„În acest câmp demonstrativ avem pe lângă soiurile pe care noi le prezentăm an de an, bineînţeles soiurile noi şi foarte noi, şi un hibrid de grâu, Hify, pe care îl comercializăm an de an, în special în zona Banatului, deoarece este foarte pretenţios la apă”, a afirmat Marius Creţu, Sales Manager, Saaten Union România.

În ceea ce priveşte soiurile de grâu, Marius Creţu a precizat că Joker este în momentul de faţă cel mai comercializat soi din compania Saaten Union, un soi semitardiv care a evoluat foarte repede, pentru că are toleranţă la bolile foliare, în special la fusarioză şi la rugină.

„Vindem în jur de 2.000 de tone în fiecare an din acest soi şi cred că în următorii doi ani nu are încă un oponent de nivelul lui. O să fie în anul 2019 un soi de grâu pe care îl aducem din zona de nord a Germaniei, din zona Hamburg – Hanovra – Berlin, şi chiar în acest an o să fie un soi de grâu de aceeaşi precocitate, semitardiv, care cu siguranţă îl va concura, dar până la acest moment soiul de grâu Joker, cu o panificaţie bună, este destinat zonei Transilvaniei”, a mai spus Marius Creţu.

Holland Farming, portofoliu de biostimulatori

Reprezentanții Holland Farming au început prezentarea de la Seuca cu produsul Cropmax.

“Compania ca motoraș are produsul Cropmax care de aproape 25 de ani se vinde în România, este numărul 1 în categoria de biostimulatori, un produs natural 100%, care se poate utiliza împreună cu produsele fitosanitare pe care dumneavoastră le utilizați în fermă, însemnând odată cu erbicidatul, cu tratamentele fungicide și insecticide”, a arătat Anca Sala, reprezentant al firmei.

Aceasta s-a oprit apoi asupra Raykat Enraizador Start, un produs pentru tratarea semințelor care ajută la germinare și înrădăcinare în primele stadii de dezvoltare.

Florin Nicola a prezentat apoi în detaliu avantajele Cropmax, “cel mai complet și mai complex produs de pe piață”. De ce? “Pentru că acționează exact asupra metabolismului plantei și acolo acționează cu următoarele: cu fitohormoni, auxine, gibereline, citokinine, aminoacizi care sunt prezenți în toți biostimulatorii – 18 la număr și majoritatea esențiali -, polizaharide, vitamine, microelemente, macroelemente. Nu există în momentul de față pe piață un produs care să le aibă pe toate în același produs, Cropmax le conține pe toate în unul”, a arătat reprezentantul companiei.

În afară de Cropmax, Florin Nicola a mai prezentat gama Agroleaf, produs de gen NPK cu microelemente și o parte de biostimulare și un produs microgranulat, care se aplică lângă sămânță.

Marton Genetics, produse made in Ungaria

“Marton Genetics SRL este o filială a Staţiunii de Cercetare Martonvásár din Ungaria. În acestă staţiune de cercetare au fost ameliorate soiurile de grâu aduse aici, la Seuca. Soiul Nador este un soi semitimpuriu, este soiul cel mai vândut în momentul de faţă în Ungaria, pe suprafaţa cea mai mare. Are o talie de 60-80 de centimetri, cu caracteristici interioare foarte bune, are gluten undeva la 32-34%, atât am obţinut la o testare în judeţul Bihor, masa hectolitrică de peste 80% şi producţia obţinută este de 9,6 tone, iar în Ungaria au fost cazuri în care s-a depăşit 10 tone”, a precizat Debreceni Attila, manager de vânzări pentru România, Marton Genetics.

Din portofoliul Marton Genetics prezentat la Seuca au mai făcut parte soiurile Ménrót, Rajkor, Nemere şi Ikva.

Text şi foto: Livia VORO & Alex TOTH