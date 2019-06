Regizoarea Crista Bilciu va prezenta „Purcăretiada“ la FITS, o expoziție de pictură dedicată lui Silviu Purcărete

Share



Regizoarea și scriitoarea târgumureșeană Crista Bilciu va debuta în calitate de artist plastic în cadrul unei expoziții inedite care va fi inclusă în programul celei de-a 26-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (14 iunie – 23 iunie). Expoziția „Purcăretiada“ va cuprinde picturi inspirate de activitatea teatrală și imaginarul artistic al marelui regizor Silviu Purcărete, de care Crista Bilciu e legată prin cele trei asistențe de regie pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

„Când am ajuns ucenic la dl Purcărete, m-am simțit de parcă aș fi căzut prin gaura iepurelui alb într-o țară a minunilor teatrale. Trebuie să povestesc ce am văzut și simțit, mi-am zis, dar mi-a fost teamă că vorbele n-ar face decât să zgârie suprafața perfectă a experienței mele. Nu știu să scriu muzică, așa că am ales culorile, mai ales că nu le cunoșteam prea bine și asta mi-a dat curaj.

Majoritatea lucrărilor sunt bazate pe schițele și mâzgălelile din caietele mele de notițe din timpul repetițiilor la „Călătoriile lui Gulliver”, „Oidip” și „O furtună”, cele trei spectacole pe care le-am văzut născându-se“, a declarat Crista Bilciu.

Moderatorii evenimentului vor fi Octavian Saiu și Ofelia Popii.

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 15 iunie, ora 22.30, la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu.