Conducea cu o alcoolemie de 1,31 la mie!

Polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 14 Ghindari au reţinut pentru 24 de ore, la data de 12 iunie, un bărbat în vârstă de 56 de ani, cercetat pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul rutier.

Potrivit informaţiilor furnizate de Biroul de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, la data de 12 iunie, în jurul orei 11.20, poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 14 Ghindari au oprit în trafic, pe DN 13A, pe raza localităţii Călimăneşti, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani, din judeţul Neamţ, căruia în urma testării cu aparatul etilotest, i-a rezultat o valoare de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei. Ulterior, la aceeaşi dată, faţă de bărbatul în cauză, poliţiştii au luat măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, sub coordonarea unităţii de Parchet competente”, au transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş.

(Redacţia)