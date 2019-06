Explorează natura prin intermediul proiectului „Școala de mers pe munte”

Share



Iulian Gabor, coordinator proiecte în cadrul Asociației Tășuleasa Social a făcut miercuri, 5 iunie, un popas la Reghin, mai exact în Clubul Dogma Pubs & Cofee, scopul declarat fiind acela de a deschide oamenilor apetitul mersului pe munte.

Așa se face că Iulian le-a prezentat celor prezenți în „Dogma” noțiuni elementare despre drumeția montană , începând de la alegerea traseului potrivit, informarea asupra prognozei meteo, regulilor zonei care urmeză să fie explorată, alegerea echipamentului adecvat, cort, rucsac, bocanci, sac de dormit, echipament de prim ajutor, hrană necesară etc.

„De fiecare data când avem o pasiune și vrem să ne apucăm de ceva, trebuie în primul rând să ne informăm. Responsabilizarea oamenilor care merg pe munte trebuie să fie foarte mare, oamenii trebuie să fie extrem de responsabili când vor să facă acest lucru. Din păcate, sunt foarte multe cazuri în care oameni nepregătiți pleacă pe munte și se întâmplă accidente, din diferite motive, echipament neadecvat, experiență prea puțină , supraestimarea unei situații sau a propriilor forte, cauze ale celor mai multe accidente când vine vorba de mersul pe munte”, a spus Iulian Gabor.

„Școala de mers pe munte”

Lecția introductivă despre accesul pe munte fiind făcută, a urmat prezentarea proiectului „Școala de Mers pe Munte”, demers inițiat de Asociația Tasuleasa Social și Coca-Cola HBC România. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă instruirea persoanelor dornice să îşi însuşească un stil de viaţă activ și sănătos prin dobândirea cunoştinţelor necesare mersului pe munte şi prin punerea acestora în practică. Obiectivul secundar este acela de a pune în valoare potențialul natural al Munților Călimani, a Țării Dornelor și al împrejurimilor.

„Am început acum cinci ani de zile cu acest proiect pentru că ne-am dat seama că mulți dintre cei care merg pe munte sunt iresponsabili, merg într-un stil oarecum spontan, necoștienți de pericolele care se pot ivi pe munte.Vrem practic să oferim o idee de cum se poate merge pe munte confortabil, cu echipament, cu un grup organizat, cu instuctori. Proiectul se adresează persoanelor începătoare în ce privește mersul pe munte care, din diferite motive, vor să vadă dacă le place pe munte, oameni care vor să afle de la zero tot ce înseamnă mersul pe munte”, a precizat Iulian Gabor.

Primii pași

Primul pas este înscrierea ,prin completarea unui formular ((http://www.tasuleasasocial.ro/proiecte/scoala-de-mers-pe-munte/formular/) până în data de 16 iunie, ora 23:59. Persoanele selectate vor fi repartizate aleatoriu într-una dintre cele 8 grupe Aceștia vor participa timp de 2 zile la workshop-uri în campusul Tășuleasa Social, în cadrul cărora vor fi abordate teme precum orientarea turistică, campare, pregătirea echipamentului, decizii în situații neprevăzute, noțiuni de prim-ajutor, despre etică pe munte și multe altele. În următoarele 2 zile și 2 nopți, împreună cu instructorii grupei, vor aplica cele învâțate într-o drumeție cu campare și dormit la cort, în Munții Călimani.

Instructori cu experiență

Cursurile vor fi susținute de persoane iubitoare de munte, atestate, cu o vastă experiență în instruirea și organizarea de drumeții montane (fiecare grupă va avea în componență și câte 2 persoane Salvamont). Totul se va desfășura într-un cadru profesionist alături de o parte din instructorii ce au inspirat grupele trecute precum: Teodor Tulpan, Vasile Cipcigan, Jean Cifor sau Tibi Ușeriu.

„Școla de mers pe munte se desfășoară în acest an în perioada 31 iulie-18 august. Vom selecta 200 de persoane care vor fi împărțite în 8 grupe. Fiecare grupă va participa patru zile și patru nopți în cadrul proiectului. Două zile și două nopți se stă la Tășuleasa Social, în campus, unde participanții aprofundează prin cursuri mersul pe munte, iar două zile și două nopți se merge în Munții Călimani, unde sunt organizate două drumeții. În funcție de vreme, punctul final al drumeției este Vârful Pietrosul, la 2103 metri altitudine. Înscrierea se poate face până pe 16 iunie, ora 23:59,. Important este ca cei doritori să citescă condițiile de participare pentru că atunci când vor ajunge la noi să nu aibă așteptări diferite față de ceea ce noi vom oferi. După perioada de înscriere va urma o selecție, îi vom anunța pe toți până pe data de 21 iunie dacă au fost sau nu selectați. În principiu, fiecare trebuie să-și asigure transportul până la sediul Asociației Tășuleasa Social, respectiv Pasul Tihuța, sat Piatra Fântănele, jud. Bistrița-Năsăud, plus un echipament de bază, cum ar fi bocanci, haine proprii, restul va fi pus la dispoziție de noi. Pe lângă spațiile de cazare, trei mese pe zi în cele patru zile, săli de curs, vom oferi și materiale de bază în ce privește mersul pe munte, de la rucsaci, la corturi, saci de dormit, saltele, frontale, etc. Costurile fiind foarte mari pentru șase grupe, prin donația de 100 de lei de persoană, cât reprezintă taxa de participare, putem astfel suporta cheltuielile pentru alte două grupe, astfel încât să avem 200 de participanți în cele 8 grupe”, a spus Iulian Gabor.

