FOTOGALERIE. Teatrul Ariel din Târgu Mureș a împlinit șapte decenii de activitate

Share



Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș aniversează în această săptămână șapte decenii de activitate, un parcurs artistic încununat cu provocări, schimbări de sediu, dar și nenumărate reușite și, bineînțeles, deservirea unui public care, practic, a crescut cu aceste spectacole.

Conducerea instituției a organizat un eveniment în cadrul căruia a fost evocată istoria Teatrului Ariel, și la care au participat și directori de teatre pentru copii și tineret din țară și din străinătate. Săptămâna aniversară Ariel 70 a cuprins spectacole de teatru, spectacole-lectură, lansări de carte, întâlniri, activități pentru cei mici, dar și expoziții cu schițe de lucru ale scenografilor Haller József și Lukácsy Ildikó.

În cadrul întâlnirii aniversare care a avut loc marți, 11 iunie, a luat cuvântul regizorul și profesorul Gavril Cadariu, director al Teatrului Ariel din 1998, și Alexandru Cîmpeanu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș.

Teatrul de animație nu este un gen minor

Gavril Cadariu a subliniat continuitatea unei moșteniri artistice pe care a dus-o mai departe în cadrul directoratului său și și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au fost alături de el în aceste două decenii.

„Am văzut, am învățat de la colegii mei foarte multe lucruri și încă mai am de învățat de la ei. Am învățat istoria acestui teatru până acum venit eu, primii 50 de ani, pe care am încercat s-o duc mai departe și să împlinesc dorințele colegilor mei și dorințele publicului nostru care în număr foarte mare – cu care mă întâlnesc pe stradă și îmi sun că au fost în teatrul ăsta, că au văzut spectacolele, mai mici, mai mari, mai bunici, mai maturi – întotdeauna punct de referință este acest teatru. Pentru mine, acest lucru este important pentru că asta este certitudinea faptului că tot ce am făcut noi este bine și tot ce vom face de-acum încolo e sub semnul acestui tip de entuziasm și de dăruire de care voi ați dat dovadă și pe care cei care sunt în sală și nu mai sunt activi și cei care nu sunt în sală, dar sunt prezenți în inimile noastre ni le-au insuflat spre a le da mai departe. Vă mulțumesc pentru asta foarte tare. (…) Noi nu suntem un gen minor, ne respectăm pe noi înșine și atunci și lumea ne va respecta pe noi. Cred că am câștigat această stimă, acest prestigiu, acest tip de respect din partea lumii și colegii care sunt în sală pot să adeverească acest lucru“, a declarat Gavril Cadariu.

„70 de ani de activitate fructuoasă, cu rezultate foarte bune“

Alexandru Cîmpeanu, ca reprezentant al instituției care subvenționează Teatrul Ariel, consideră activitatea unui asemenea teatru necesară și benefică.

„În era pe care o parcurgem, digitalizată până în cele mai profunde mădulare ale omului și în care această digitalizare afectează într-o bună măsură și negativ tânăra generație, iată că avem și teatrul de animație, Teatrul pentru copii și tineret Ariel. E o modalitate sănătoasă de animare, de educare a tinerei generații și acesta este motivul pentru care instituția județeană susține, finanțează și încurajează acest act de cultură. Se împlinesc 70 de ani de activitate fructuoasă, cu rezultate foarte bune, aș vrea să îl încurajez pe domnul director și să îi cer să își adune energiile, chiar dacă 70 de ani înseamnă foarte mult, mai trebuie să urce și profesional și spiritual și din punct de vedere al prestației în această instituție foarte tânără. De ce spun aceasta? Am aflat că încă din vremea lui Aristotel se practica acest gen de activitate culturală, marionete care erau manevrate cu ațe, cu sfori, și dacă ne raportăm la acele vremuri în care omul era preocupat și presta o astfel de activitate, instituția dumneavoastră este foarte tânără, așa că puteți să urcați în continuare fără nici un efort profesional vorbind. Urez la mulți ani Teatrului Ariel, urez succese în activitate întregului colectiv, la mulți ani teatrului de animație din România, la mulți ani teatrului de animație din Europa și din lume, mult succes tuturor celor care sunteți prezenți, în tot ceea ce întreprindeți, în domeniul profesional și în activitatea personală“, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Mureș.

70 de ani de activitate, cuprinse în 60 de minute

În continuare, au urcat pe scenă colegii directori reprezentanți ai teatrelor Puck din Cluj-Napoca, Gulliver din Galați, Merlin din Timișoara, Prichindel din Alba Iulia, Colibri din Craiova, și Țăndărică din București, care au transmis câte un scurt mesaj colegilor săi târgumureșeni, după care au fost prezentate două documentare de câte 30 de minute (în română, respectiv în maghiară) despre istoria și activitatea Teatrului Ariel, de la început și până în prezent, realizate de jurnalistele Szombatfalvi Katalin și Angela Precup de la TVR Tîrgu Mureș.

Toate materialele vor face parte dintr-un film documentar al Teatrului Arielul, destinat arhivei, dar se vor regăsi și într-o carte care va fi publicată împreună cu TVR Tîrgu Mureș în stagiunea viitoare.