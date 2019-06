Protopopiatul Reghin, gazda conferinței preoțești de primăvară

Share



Municipiul Reghin a găzduit marți, 11 iunie, conferința preoțească de primăvară a clericilor din protopopiatul Reghin. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul preoților din parohiile aflate sub jurisdicția acestei protoierii. Începând cu ora 10.00, la biserica „Înălțarea Domnului” din municipiu, a fost oficiată slujba de Te-Deum de către un sobor de preoți, după care a avut loc derularea lucrărilor întrunirii în Sala de conferințe din incinta sediului protopopiatului Reghin. În acest an, sesiunea s-a aflat sub genericul „Paradigme spirituale și pastorale în satul românesc. Tradiție și actualitate”, evenimentul încadrându-se astfel în programul tematicii Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari).

Importanța păstrării și promovării valorilor satului românesc

În prima parte a întrunirii, părintele protopop Valentin Vârva a adresat celor prezenți cuvântul de bun venit, după care Părintele Arhiepiscop Irineu a prezidat lucrările conferinței. Referatele au fost susținute de către părintele Daniel Pașcanu, preot al parohiei Șerbeni, părintele Ioan Ovidiu Ujică, păstor al credincioșilor dreptslăvitori din parohia Teleac, și părintele Florin Dan, preot al parohiei Chiheru de Sus.

În cadrul conferinței, ÎPS Irineu a susținut o prelegere în care a subliniat importanța păstrării și promovării valorilor satului românesc. De asemenea, în cadrul sesiunii, a mai luat cuvântul părintele Dumitru Gherman care a prezentat succint figurile câtorva dintre personalitățile importante ale zonei Reghinului. La final, părintele protopop Valentin Vârva i-a mulțumit ÎPS Irineu pentru prezența în mijlocul clericilor din protopopiatul Reghin.

Sursă: www.reintregirea.ro