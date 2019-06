Bilanțul TIFF.18: Zeci de evenimente sold-out și peste 100.000 de participanți

Share



În ciuda capriciilor vremii, ediția de majorat a Festivalului Internațional de Film Transilvania a fost sărbătorită cu săli pline, sute de invitați speciali, proiecții cu casa închisă, premiere absolute, concerte și cine-concerte, petreceri memorabile și masterclass-uri de excepție. Cel mai mare eveniment din România dedicat filmului și industriei cinematografice a atras, între 31 mai și 9 iunie, la Cluj, peste 130.000 de participanți.

Recordul de bilete vândute stabilit anul trecut a fost menținut: 95.000 de bilete, chiar dacă festivalul a continuat să ofere, și la această ediție, zeci de evenimente la care accesul publicului este liber.

Două dintre cele mai așteptate filme de către cinefilii români au stabilit și recordurile de spectatori. Premiera mondială Parking, cel mai nou lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu, a fost urmărită în sălile de cinema de peste 3000 de persoane, în timp ce Durere și Glorie (Pain and Glory), în regia lui Pedro Almodóvar, a atras peste 3.300 de spectatori. Căderea Imperiului American (The Fall of the American Empire, r. Denys Arcand), a rulat în aer liber în ultima seară a celei de-a 18-a ediții TIFF și a adunat peste 2000 de cinefili în centrul orașului.

Printre evenimentele speciale care au înregistrat cele mai mari încasări s-a numărat Gala de decernare a Trofeului Transilvania pentru întreaga contribuție adusa cinematografiei mondiale, în cadrul căreia actorul Nicolas Cage a urmărit thrillerul Face/Off alături de spectatorii veniți să-l vadă la Casa de Cultură a Studenților. La Gomera, cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu, a rulat pentru prima dată în România la TIFF, și alături cele patru proiecții din secțiunea Film Food, urmate de cinele special pregătite de chefi de top, s-a aflat printre cele mai populare evenimente ale ediției. Toate filmele incluse în Competiția Oficială și Zilele Filmului Românesc s-au proiectat cu casa închisă, sălile de cinema dovedindu-se neîncăpătoare pentru miile de iubitori de film.

Surpriza ediției pentru cinefilii care nu au putut fi prezenți la Cluj a fost lansarea platformei TIFF Unlimited, platforma de video streaming a festivalului, disponibilă oriunde în România, pe tot parcursul anului, cu filme noi la fiecare două săptămâni. Aproape 1500 de abonamente au fost deja activate, iar utilizatorii vor putea urmări aici conținut divers, atent curatoriat, cu secțiuni tematice, care includ atât filme din programul festivalului, cât și din portofoliul companiilor de distribuție de film din România. Extrem de apreciat după unica proiecție din cadrul TIFF, la cererea publicului, documentarul Generația Woodstock (Woodstock: Three Days that Defined a Generation) se numără printre filmele acestei ediții, disponibile acum și online.

Pe marele ecran, multe dintre filmele care s-au bucurat de mari succese de public și au fost premiate la această ediție vor fi proiectate între 11 și 16 iunie, la Cinema Elvire Popesco, în cadrul Retrospectivei TIFF 2019 la București. Programul complet poate fi consultat aici: http://bit.ly/tiffb2k19

Inaugurată de regizorul Michel Gondry în chiar prima zi de TIFF 2019, Uzina filmelor de amatori rămâne deschisă, până în 31 iulie, pentru toți cei ce se află în Cluj și doresc să trăiască experiența de a-și crea propriul film. Rezervările pentru un program de 3 ore de distracție maximă pot fi făcute în continuare online, aici https://uzinadefilme.com/rezervari/

Iubitorii de cinema își pot face deja planuri pentru TIFF 2020. Ediția cu numărul 19 va avea loc între 29 mai și 7 iunie, la Cluj-Napoca. Până atunci, cele mai apreciate filme din festival vor poposi la Sibiu (26 – 30 iunie) și Oradea (6-8 septembrie).

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.