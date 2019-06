Ziua Grâului 2019. Schemă tehnologică completă, de la FMC

Share



Peste 500 de fermieri transilvăneni au participat joi, 6 iunie, la cea de-a patra ediţie a Zilei Grâului, eveniment deja tradiţional în calendarul agricol mureşean organizat de compania Dafcochim în incinta fermei Kodagro de la Seuca (comuna Găneşti).

Ferma de la Seuca este coordonată de familia Kosa, reprezentată de Kosa Gyula şi Kosa Alpar, împreună cu patronatul companiei Dafcochim alcătuit din acţionarii Liviu Cojoc şi Radu Fodor, iar echipa de organizare a evenimentului a fost coordonată de Marinel Ştefan, directorul general al Dafcochim – Agro.

Loturile demonstrative de la Seuca au fost cultivate cu produse provenind de la 22 de companii şi instituţii furnizoare de inputuri pentru agricultură: Adama România, Azomureş, BASF România, Bayer Crop Science România, Belchim România, Caussade Semences, Ciproma Sem, Corteva Agriscience, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Innvigo România, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Probstdorfer Saatzucht România, Saaten Union România, Staţiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România şi Tea Seminţe.

În afara loturilor demonstrative, fermierii participanţi la Ziua Grâului 2019 au avut posibilitatea de a vizita şi standurile de prezentare ale companiilor şi formelor enumerate anterior, dar şi ale firmelor IPSO Agricultură şi Dafcochim.

„Compania noastră este o multinaţională americană prezentă în România de doi ani, după achiziţia a tot ce înseamnă partea de cercetare de la DuPont. Punem la dispoziţia dumneavoastră o schemă tehnologică completă, începând cu tratamentul seminţei şi terminând cu fertilizanţii foliari. Vă reţin astăzi atenţia doar cu două produse, Foxtrot – un graminicid, una din caracteristicile lui cele mai importante este că are capacitatea de a controla foarte bine buruienile cu frunză îngustă din cultura de grâu. Al doilea produs pe care îl consider unul din cele mai complete erbicide pentru buruiană cu frunză lată este Omnera, care controlează tot ce înseamnă buruieni anuale şi perene dicotiledonate, iar dacă am avea într-o cultură şi buruieni cu frunză îngustă şi cu frunză lată, combinaţia celor două produse Foxtrot – Omnera probabil ar lăsa cultura liberă de buruieni”, a afirmat Horia Pop, Area Sales Manager, FMC România.

