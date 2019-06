Ziua Grâului 2019. Joker, oferta nr. 1 de la Saaten Union

Share



Peste 500 de fermieri transilvăneni au participat joi, 6 iunie, la cea de-a patra ediţie a Zilei Grâului, eveniment deja tradiţional în calendarul agricol mureşean organizat de compania Dafcochim în incinta fermei Kodagro de la Seuca (comuna Găneşti).

Ferma de la Seuca este coordonată de familia Kosa, reprezentată de Kosa Gyula şi Kosa Alpar, împreună cu patronatul companiei Dafcochim alcătuit din acţionarii Liviu Cojoc şi Radu Fodor, iar echipa de organizare a evenimentului a fost coordonată de Marinel Ştefan, directorul general al Dafcochim – Agro.

Loturile demonstrative de la Seuca au fost cultivate cu produse provenind de la 22 de companii şi instituţii furnizoare de inputuri pentru agricultură: Adama România, Azomureş, BASF România, Bayer Crop Science România, Belchim România, Caussade Semences, Ciproma Sem, Corteva Agriscience, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Innvigo România, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Probstdorfer Saatzucht România, Saaten Union România, Staţiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România şi Tea Seminţe.

În afara loturilor demonstrative, fermierii participanţi la Ziua Grâului 2019 au avut posibilitatea de a vizita şi standurile de prezentare ale companiilor şi formelor enumerate anterior, dar şi ale firmelor IPSO Agricultură şi Dafcochim.

„În acest câmp demonstrativ avem pe lângă soiurile pe care noi le prezentăm an de an, bineînţeles soiurile noi şi foarte noi, şi un hibrid de grâu, Hify, pe care îl comercializăm an de an, în special în zona Banatului, deoarece este foarte pretenţios la apă”, a afirmat Marius Creţu, Sales Manager, Saaten Union România.

În ceea ce priveşte soiurile de grâu, Marius Creţu a precizat că Joker este în momentul de faţă cel mai comercializat soi din compania Saaten Union, un soi semitardiv care a evoluat foarte repede, pentru că are toleranţă la bolile foliare, în special la fusarioză şi la rugină.

„Vindem în jur de 2.000 de tone în fiecare an din acest soi şi cred că în următorii doi ani nu are încă un oponent de nivelul lui. O să fie în anul 2019 un soi de grâu pe care îl aducem din zona de nord a Germaniei, din zona Hamburg – Hanovra – Berlin, şi chiar în acest an o să fie un soi de grâu de aceeaşi precocitate, semitardiv, care cu siguranţă îl va concura, dar până la acest moment soiul de grâu Joker, cu o panificaţie bună, este destinat zonei Transilvaniei”, a mai spus Marius Creţu.

