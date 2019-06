Ziua Grâului 2019. Marton Genetics, produse made in Ungaria

Share



Peste 500 de fermieri transilvăneni au participat joi, 6 iunie, la cea de-a patra ediţie a Zilei Grâului, eveniment deja tradiţional în calendarul agricol mureşean organizat de compania Dafcochim în incinta fermei Kodagro de la Seuca (comuna Găneşti).

Ferma de la Seuca este coordonată de familia Kosa, reprezentată de Kosa Gyula şi Kosa Alpar, împreună cu patronatul companiei Dafcochim alcătuit din acţionarii Liviu Cojoc şi Radu Fodor, iar echipa de organizare a evenimentului a fost coordonată de Marinel Ştefan, directorul general al Dafcochim – Agro.

Loturile demonstrative de la Seuca au fost cultivate cu produse provenind de la 22 de companii şi instituţii furnizoare de inputuri pentru agricultură: Adama România, Azomureş, BASF România, Bayer Crop Science România, Belchim România, Caussade Semences, Ciproma Sem, Corteva Agriscience, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Innvigo România, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Probstdorfer Saatzucht România, Saaten Union România, Staţiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România şi Tea Seminţe.

În afara loturilor demonstrative, fermierii participanţi la Ziua Grâului 2019 au avut posibilitatea de a vizita şi standurile de prezentare ale companiilor şi formelor enumerate anterior, dar şi ale firmelor IPSO Agricultură şi Dafcochim.

“Marton Genetics SRL este o filială a Staţiunii de Cercetare Martonvásár din Ungaria. În acestă staţiune de cercetare au fost ameliorate soiurile de grâu aduse aici, la Seuca. Soiul Nador este un soi semitimpuriu, este soiul cel mai vândut în momentul de faţă în Ungaria, pe suprafaţa cea mai mare. Are o talie de 60-80 de centimetri, cu caracteristici interioare foarte bune, are gluten undeva la 32-34%, atât am obţinut la o testare în judeţul Bihor, masa hectolitrică de peste 80% şi producţia obţinută este de 9,6 tone, iar în Ungaria au fost cazuri în care s-a depăşit 10 tone”, a precizat Debreceni Attila, manager de vânzări pentru România, Marton Genetics.

Din portofoliul Marton Genetics prezentat la Seuca au mai făcut parte soiurile Ménrót, Rajkor, Nemere şi Ikva.

Alex TOTH