Ziua Grâului 2019. Soiurile roșii de la Turda

Peste 500 de fermieri transilvăneni au participat joi, 6 iunie, la cea de-a patra ediţie a Zilei Grâului, eveniment deja tradiţional în calendarul agricol mureşean organizat de compania Dafcochim în incinta fermei Kodagro de la Seuca (comuna Găneşti).

Ferma de la Seuca este coordonată de familia Kosa, reprezentată de Kosa Gyula şi Kosa Alpar, împreună cu patronatul companiei Dafcochim alcătuit din acţionarii Liviu Cojoc şi Radu Fodor, iar echipa de organizare a evenimentului a fost coordonată de Marinel Ştefan, directorul general al Dafcochim – Agro.

Loturile demonstrative de la Seuca au fost cultivate cu produse provenind de la 22 de companii şi instituţii furnizoare de inputuri pentru agricultură: Adama România, Azomureş, BASF România, Bayer Crop Science România, Belchim România, Caussade Semences, Ciproma Sem, Corteva Agriscience, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Innvigo România, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Probstdorfer Saatzucht România, Saaten Union România, Staţiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România şi Tea Seminţe.

În afara loturilor demonstrative, fermierii participanţi la Ziua Grâului 2019 au avut posibilitatea de a vizita şi standurile de prezentare ale companiilor şi formelor enumerate anterior, dar şi ale firmelor IPSO Agricultură şi Dafcochim.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Turda a continuat și în acest an să cultive în loturile demonstrative de la Seuca soiurile cu spic roșu, Andrada și Arieșan, dar și alte trei soiuri dezvoltate în cadrul stațiunii – Taisa, Codru și Dumitra.

„Staţiunea Turda are ca brand soiurile cu spic roşu, soiurile acestea ne diferenţiază de alte centre de ameliorare chiar din ţară şi din străinătate, nu o să mai întâlniţi în această expoziţie soiuri cu spicul roşu, încă nu sunt în faza de virare a culorii spre roşu. Andrada are o culoare roşie mai intensă, iar Arieşan care este tot un soi cu spic roşu, are o culoare puţin mai deschisă. În condiţiile de la Turda ale anului 2014, când am oferit condiţii aproape ideale de cultură, la soiul Andrada am obţinut 10.587 de kilograme/hectar”, a arătat ing. Rodica Cadar de la SCDA Turda.

Taisa, al treilea soi prezentat de staţiunea Turda, este un soi facultativ, alternativ sau umblător, însemnând că acesta poate fi semănat atât toamna cât şi primăvara.

“Un alt soi omologat în 2019 este Dumitra, un soi cu spic nearistat, dar la acest soi am reuşit să îmbinăm, pe lângă capacitatea de producţie ridicată, indici de calitate mai buni şi soiul are o flexibilitate a paiului deosebită”, a prezentat Rodica Cadar.

Ultimul soi prezentat – Codru, cu bobul roşu, este unul foarte productiv. “Dacă aplicăm o tehnologie adecvată care implică aplicarea îngrăşămintelor cu azot, putem obţine indici de calitate deosebiţi, un conţinut de proteină de 14-15% şi gluten apropiat de 30%”, a conchis specialistul SCDA.

Ligia VORO

Alex TOTH