INTERVIU. Benedek Botond, inițiator al platformei actorsbook.ro: „Rolul nostru este să ajutăm actorii să fie descoperiți și să le facilităm contactul cu producătorii”

Chiar dacă marea majoritate a actorilor își încep carierele pe scena teatrelor independente sau de stat, mulți dintre ei visează să joace și în filme sau să își încerce norocul (și să își suplimenteze veniturile) în reclame, videoclipuri sau seriale. Deseori, traseul de la dorință la concretizarea acesteia este unul dificil, iar participările la tradiționalele castinguri nu sunt mereu foarte accesibile. În acest sens, Lengyel Tamás și Gosztonyi Csaba din Ungaria au creat o platformă care să îi pună pe actorii profesioniști în valoare și să le faciliteze contactul cu producătorii care ar putea fi interesați de o colaborare. Platforma Actorsbook s-a bucurat de succes în Ungaria și a fost apoi preluată și în România, prin mijlocirea actorului Benedek Botond, care a povestit mai pe larg despre necesitatea unui asemenea punct de contact între actori și producători, dar și despre felul în care funcționează platforma actorsbook.ro.

Reporter: Cine sunt inițiatorii Actorsbook și cum s-a ajuns la echivalentul românesc actorsbook.ro?

Benedek Botond: Inițiatorii Actorsbook sunt Lengyel Tamás și Gosztonyi Csaba. Lengyel Tamás este un actor renumit în Ungaria, a primit premiul „Jászai Mari”, una dintre distincțiile importante în Ungaria. El a vrut să facă ceva pentru comunitatea actorilor. Una dintre colegele lui a avut probleme deoarece producătorii nu știau dacă și când este disponibilă și, din acest motiv, nu a fost invitată să joace într-un film. Acesta lucru a dezamăgit-o, iar atunci Tamás s-a gândit cum ar putea s-o ajute. A început prin a investi banii primiți pentru premiul „Jászai Mari” în această inițiativă – o platformă cu informații despre actori pe care să o poată accesa producătorii de film și să poată vedea, de pildă, gradul de disponibilitate al unei anumite actrițe.

În primă fază, nu se gândea că proiectul va căpăta o asemenea amploare, dar după ce ideea s-a răspândit, a prins foarte bine în Ungaria. Au început să se alăture foarte mulți oamenii comunității dezvoltate de ei pe Facebook.

Astfel, au înțeles că nu e suficient să ai o pagină și un grup de social media și au început să caute un partener privat. Acum, după 10 luni de întâlniri și negocieri, un investitor privat a decis să se alăture proiectului, care între timp a fost înscris și în programul Start-Up Nation din Ungaria. Astfel a fost creat site-ul în limba maghiară pe care au început să se înregistreze actorii profesioniști.

Platforma a fost lansată în 20 mai și în România, se numește actorsbook.ro. Pe site se pot înscrie numai actorii profesioniști, iar producătorii de film, de teatru, reclame, telenovele, seriale etc. vor avea acces la baza de date.

Rep.: Cum i-ai cunoscut pe Lengyel Tamás și Gosztonyi Csaba?

B.B.: Prima dată am aflat de proiect pe Facebook. Am văzut despre ce este vorba și auzind că Tamás și Csaba se duc în mai multe orașe din Ungaria pentru a vorbi cu actori și actrițe despre inițiativa lor, aflasem că vor să se adreseze și actorilor maghiari din Slovacia sau România. Intenționau să vină doar la teatre naționale, așa că i-am contactat și le-am zis că dacă vin numai la teatrele de stat, foarte mulți actori liber profesioniști sau de la teatre de păpuși și teatre independente nu o să fie anunțați și atunci nu o să aveți posibilitatea să cunoașteți majoritatea actorilor din orașele respective.

Apoi, când am fost cu spectacolul „Mihai Viteazul” în Budapesta, la Teatrul „Katona Jozsef”, m-am întâlnit cu Csaba și cu Tamás și am vorbit și despre ideea de a extinde platforma și pentru actorii români, nu doar pentru cei maghiari din România. I-am invitat la Târgu Mureș pentru o întâlnire cu actorii români și maghiari din zonă.

Din discuțiile cu ei mi-am dat seama că subestimaseră numărul actorilor maghiari din România și că nu luaseră în calcul actorii români. Atunci le-am propus să facem și un site în limba română și să încercăm să dezvoltăm acest proiect și pentru piața din România, iar ei au fost foarte deschiși.

Așadar, i-am invitat la Târgu Mureș, prin intermediul Teatru 3G și cu ajutorul lui Andi Gherghe, apoi am vorbit și în Cluj cu cei de la Reactor și de la Váróterem Projekt.

Spre surprinderea mea, atât la Cluj, cât și la Târgu Mureș au venit foarte mulți actori dornici să se înscrie pe site și să se alăture proiectului. Au venit atât actori tineri debutanți, cât și actori cunoscuți, care au avut roluri importante. Dintr-o dată, ne-am trezit cu peste 120 de actori care au venit la evenimentele „Cartografierea actorilor”, și cred că acesta e doar un început. De atunci, a început să se răspândească vestea și au început să ne contacteze actori din Sibiu, Timișoara, Satu Mare, Galați și au început să se înscrie pe site-ul actorsbook.ro, înțelegând că acest proiect vine în sprijinul lor și al producătorilor.

Rep.: Cum se poate înregistra o actriță sau un actor și ce se întâmplă cu datele lor?

B.B.: Pe actorsbook.ro există un formular de înscriere, trebuie urmați pașii și completate câteva date personale și profesionale. De exemplu, trebuie să menționezi 3 roluri pe care le consideri importante, să încarci câteva fotografii, un selftape pentru ca producătorii sau regizorii să-ți audă vocea, și să-ți completezi calendarul profesional. Practic îți creezi un profil de actor care poate fi accesat numai de către producători. Nici colegii tăi, nimeni altcineva nu are acces la informațiile tale.

Rep.: Concret, cum ajută acestă platformă actorii și producătorii?

B.B.: Dacă, să spunem, vine la Târgu Mureș un producător din București care vrea să facă un film, în mod tradițional trebuie să organizeze un casting. Pentru acesta are nevoie de un spațiu, de personal, trebuie să aducă actorii și toate acestea costă foarte mult. Dacă deja există o bază de date, producătorul poate face o selecție, după diferite criterii, de exemplu: un actor de 27 de ani, cu părul ondulat și, imediat, are acces la o listă cu 20 de actori din care poate selecta, poate vedea profilul, programul lor și îi poate contacta.

În acest fel, în momentul în care un actor primește o ofertă prin intermediul actorsbook.ro, este aproape sigur că va primi și rolul, pentru că procesul de alegere a distribuției se simplifică foarte mult.

Rep.: Cum definiești termenul de „actori profesioniști”, care sunt condițiile pe care un actor trebuie să le îndeplinească pentru a se înscrie pe site?

B.B.: În primul rând, trebuie să aibă studii de specialitate. Există și o excepție, în cazul persoanelor care, deși nu au absolvit o facultate de profil, au avut roluri în filme sau în spectacole de teatru în ultimii 3 ani și demonstrează că sunt activi și respectați ca actori. În acesta cazuri, profilul actorilor sau actrițelor care nu au studii vor fi verificate în prealabil de către echipa actorsbook.ro. Ne uităm și verificăm informațiile pentru că vrem ca această platformă să conțină o bază de date cu actori profesioniști care sunt activi, nu vrem să fie disponibilă pentru oricine se trezește că mâine vrea să joace în filme.

Rep.: Ce urmează pentru actorsbook.ro?

B.B.: Deocamdată este foarte important să ne înscriem cât mai mulți, să avem o bază de date cât mai mare și de calitate, pentru a putea continua discuțiile și negocierile cu producători, regizori și case de film din România. Acum, începem discuțiile cu marile case de producție, ne ducem spre ei pentru a promova în primul rând actorii. Pentru producători, mai ales pentru cei din București, este foarte convenabil că noi mergem către ei, le punem la dispoziție această bază de date, iar ei nu vor mai fi nevoiți să cheltuiască atât de mult pentru a descoperi, de exemplu, un actor din provincie.

Pasul următor este să stabilim o legătură între actori și producători. După aceea, noi ieșim din ecuație. Rolul nostru este doar acesta: să ajutăm actorii să fie descoperiți și să le facilităm contactul cu producătorii de filme, de seriale, de telenovele, și așa mai departe.

Rep.: Atunci, care e rețeta financiară pentru acest start-up?

B.B.: Actorii nu trebuie să plătească nici o taxă, deși, poate, pe viitor va exista opțiunea unui profil premium. Important este că platforma va rămâne gratuită și deschisă tuturor actorilor profesioniști. În schimb, producătorii vor putea accesa baza de date contra cost.

Rep.: Nu se vor percepe comisioane din contracte?

B.B.: Nu. Va exista doar o taxă fixă pentru producători.

Rep.: Cei interesați își pot dezactiva contul?

B.B.: Da, dacă, de pildă, într-o anumită perioadă nu vrei să fii contactat, poți să alegi ca profilul tău să nu fie vizibil pentru producători. Este decizia actorilor și actrițelor dacă vor să fie văzuți sau văzute.