Short Film Factory vă oferă patru zile de scurtmetraje, la Uzina Foto

Short to the Point te provoacă la film, în cadrul Short Film Factory, unui eveniment maraton care aduce filme de autor, cu intrare liberă, în spațiul alternativ de proiecție Uzina Foto, din cartierul Unirii (Str. Plopilor nr. 9, Târgu Mureș).

Terasele, cafenelele și barurile sunt locurile în care ne-am învățat deja să consumăm sport în condiții decente de proiecție, după ani întregi în care pe ecranele din aceste locuri au găzduit doar reclame și, uneori, canale TV de muzică, în lipsă de inițative mai creative. Short to the Point provoacă românii la un nou tip de divertisment și, astfel, încearcă să conducă publicul de cinema român către următorul nivel de culturalizare și integrare socială. De ce? Pentru că da, viața bate filmul și putem face asta.

Proiecțiile vor avea loc în perioada 20-23 iunie, începând cu ora 20.00. Programul complet și detalii legate de evenimente vor fi accesibile curând pe website-ul festivalului www.shorttothepoint.com. Evenimentul este organizat de Short to the Point și m2 cu ocazia ediției anuale a STTP 2019 Annual Awards.

Proiecțiile de scurtmetraj sunt organizate de Short to the Point (International Short Film Festival), o reţea internatională de distribuţie, difuzare şi promovare a filmelor de scurtmetraj. În ultimii ani, Short Film Factory (by STTP) – evenimentul lunar al festivalului Short to the Point – a reușit să creeze o punte de legătură intre cineaști, cinefili și spectatorii ocazionali, având ca scop construirea unui nou tip de comunitate urbană.