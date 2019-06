Festivalul Filmului European revine la Tîrgu-Mureș între 21 – 23 iunie și invită publicul la filme europene

Share



Festivalul Filmului European revine pentru a 8-a oară la Tîrgu-Mureș, unde va poposi timp de trei zile, între 21 și 23 iunie, la Cinematograful Arta. Accesul la proiecții este gratuit.

Ediția FFE din Tîrgu-Mureș debutează vineri, 21 iunie, de la ora 18:30, în forță, cu proiecția filmului

Slavă Domnului! / Grâce à Dieu (Franța, 2019), în regia lui François Ozon, recompensat anul acesta la Berlinale cu Ursul de argint – Marele Premiu al Juriului. Filmul trage vălul de pe scandalurile de abuz sexual din biserica catolică și are la bază cazul real al preotului Bernard Preynat, acuzat de pedofilie.

Festivalul rămâne fidel țelului de-a lua pulsul Europei și propune o panoramare subiectivă, filtrată artistic, a temelor dominante pentru societatea contemporană. Dacă doriți să cunoașteți cum reflectă arta cinematografică problemele, preocupările și personalitățile continentului de ieri și, mai ales, de azi, nu ratați proiecțiile acestei ediții.

În selecția de la Tîrgu-Mureș, un rol aparte îi revine alegoriei Fericit ca Lazăr / Lazzaro Felice (Italia, 2018), al regizoarei Alice Rohrwacher, câștigător al premiului pentru cel mai bun scenariu, în 2018, la Festivalul de film de la Cannes. Drama relatează povestea unei prietenii ciudate și neașteptată dintre Lazzaro, un tânăr țăran cu suflet bun, și Tancredi, un june aristocrat arogant și plictisit.

Dintre filmele prezentate la Tîrgu-Mureș mai fac parte documentarele Cealaltă parte a tuturor lucrurilor (Serbia, 2017) al regizoarei Mila Turajlić și Timebox al Norei Agapi, două filme profund personale, două portretizări delicate – al mamei în primul film și al tatălui în al doilea, fiind îna celași timp și o meditație asupra memoriei și timpului. Cealaltă parte a tuturor lucrurilor este unul dintre cele trei filme finaliste ale Premiului LUX 2018 adus cu sprijinul generos al Biroului de Informare al Parlamentului European în România.

Alte filme de neratat din selecția FFE sunt: documentarul biografic McQueen (Marea Britanie, 2018), în regia lui Ian Bonhôte, o privire foarte personală asupra vieții, carierei și măiestriei designerului vestimentar Alexander McQueen, Ministerul iubirii (Croația, 2016), regia Pavo Marinković, o comedie existențialistă savuroasă, în care sarcasmul e ingredientul principal, Piciorul meu stâng (Irlanda, 1965), în regia lui Jim Sheridan, o adevărată capodoperă, film inclus în Secțiunea FFE Clasic, povestea reală a scriitorului irlandez Christy Brown, care suferă de paralizie cerebrală încă de la naștere, cu Daniel Day-Lewis în rol principal și Visul Katrinei (Italia / Elveția, 2018), un rar SF european, provocator și inteligent, în regia fraților Mirko și Dario Bischofberger.

Programul 23.FFE, ediția Tîrgu-Mureș, la Cinematograful Arta:

📍Vineri 21 iunie – Gala de deschidere a FFE

18:30 Slavă Domnului! / By the Grace of God – r: François Ozon / Franța / 2019 / 137’

📍Sâmbătă 22 iunie

14:00 Piciorul meu stâng / My Left Foot: The Story of Christy Brown – r:Jim Sheridan / Irlanda / 1989 / 98’

16:00 Cealaltă parte a tuturor lucrurilor / The Other Side of Everything – r: Mila Turajlić / Serbia / 2017 / 100’ (doc)

18:00 Visul Katrinei / Katrina’s Dream – r: Mirko Bischofberger, Dario Bischofberger / Italia / 2018 / 85’

20:00 Fericit ca Lazăr / Lazzaro Felice – r: Alice Rohrwacher / Italia / 2018 / 120’

📍Duminică 23 iunie

15:30 Timebox – r: Nora Agapi / România / 2018 / 69’ (doc)

17:00 Ministerul iubirii / Ministry of Love – r: Pavo Marinković / Croația / 2016 / 103’

19:00 McQueen – r: Ian Bonhôte / Marea Britanie / 2018 / 111’ (doc)

***

Programul complet al ediției 23.FFE este disponibil pe: www.ffe.ro

Anul acesta, 23.FFE se desfășoară în perioada 11-30 iunie, seria orașelor ce găzduiesc proiecțiile din festival cuprinzând: București (11 – 23 iunie), Chișinău – Republica Moldova (21 – 23 iunie), Râmnicu Vâlcea (21 – 23 iunie), Târgu Mureș (21 – 23 iunie) și Sibiu (28 – 30 iunie).

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene, al Biroului de Informare al Parlamentului European și al Uniunii Cineaștilor din Romania, sub egida EUNIC România, în parteneriat cu ambasadele, centrele și institutele culturale ale ţărilor europene în România.