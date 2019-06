FOTOGALERIE. Albumul foto „Stropi de mărgean”, dovada că speologia este o cale a cunoașterii și a inițierii

Share



Cu ocazia împlinirii unui deceniu de la înființarea Asociației Speologice Geoda, în cadrul Facultății de Geografie a Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, Lect. Univ. dr. Marius Cigher, președinte al AS Geoda, a lansat albumul fotografic „Stropi de mărgean”. Evenimentul, desfășurat în Biblioteca Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, a reunit atât cadre universitare, cât și studenți pasionați de Speologie, un domeniu fascinant și, în egală măsură, misterios, despre care cei mai mulți oameni știu prea puține lucruri.

Începând cu anul 2009, Asociația Speologică Geoda a desfășurat o activitate intensă, care a cuprins un proiect de ridicare topografică cu stația totală a cursului subteran din Huda lui Papară pentru un studiu doctoral de hidro-turism, cursuri de instruire speologică urmate de de membrii asociației sub bagheta experimentaților speologi ai Școlii Române de Speologie, organizarea de către asociație a unor cursuri de inițiere în Speologie adresate concitadinilor, fie tineri, fie vârstnici, nenumărate ture de vizită, documentare și fotografiere în peșteri, prospecțiuni speologice în Munții Bistriței și Metaliferi, descoperiri de peșteri în bazinul hidrografic Barnar și Sohodol, realizarea unui studiu de topoclimatologie subterană în peștera Șugău, prelegeri și conferințe cu tematică speologică susținute în medii preuniversitare și universitare din județul Mureș.

Sinteza vizuală a celor 10 ani de activitate și explorări ale peșterilor Comăna, Săncuta, Humpleu și a peșterii de la Izvorul Tăușoarelor, printre altele, s-a concretizat în albumul fotografic „Stropi de mărgean” care cuprinde fotografii realizate de Lect. univ. dr. Marius Cigher, cu aportul a numeroși studenți asistenți, dar și texte semnate de către acesta, care oferă o dimensiune emoțională și personală a experiențelor descrise în paginile cărții.

Un poem și o metaforă

Conf. univ. dr. Doina David a apreciat atât calitatea fotografiilor cuprinse în album, cât și a scriiturii autorului, a cărui veleități literare sunt incontestabile.

„Mi se pare albumul este un poem și o metaforă. Un poem pentru că mi se pare un poem în cuvinte și în imagini, un poem închinat muntelui, căruia este foarte greu să putem să-i facem complimente, pentru că este cu mult deasupra lumii. (…) Nu cred că este prea mult spus dacă afirm că albumul este o metaforă care a fost creată între Mitul Peșterii al lui Platon și Mitul lui Icar. Cred că curajul de a aduce aceste imagini la lumină s-a născut tocmai din dorința de a face cunoscut nouă, celor care suntem ignoranți pe domeniu, o lume care, probabil că dacă nu ar fi fost adusă spre suprafață, ar fi rămas una a întunericului și a liliecilor. (…) Cred că trebuie să ai o doză de curaj și poate că și de inconștiență ca să realizezi aceste lucruri. Mie mi se pare un album care s-a născut undeva între cer și pământ, între lumină și întuneric. Sper să fie începutul unui lung șir de astfel de albume”, a transmis Conf. univ. dr. Doina David în deschiderea lansării albumului.

Asociația Speologică Geoda, la 10 ani

Lect. Univ. dr. Marius Cigher a făcut o prezentare plină de farmec și de umor a expedițiilor care au constituit materialul albumului și a introdus, astfel, și publicul neavizat în acest univers ofertant și plin de neprevăzut.

„A fost o călătorie inițiatică. Nu doar eu m-am inițitiat în speologie, ci și toți cei care m-au urmat și care, cu siguranță, merg înaintea mea. Dintre toți cei pe care i-am implicat în asta au fost atinși de morbul ăsta, al speologiei, foarte mulți dintre ei, dovadă că s-au specializat și pe linie tehnică, dar și pe linie științifică, de cercetare. N-a rămas doar în acea fașă de speologie, de provizorat, superficială, să-i spun așa, ci s-a pătruns adânc, și la propriu și la figurat, în aceste taine speologice. Am reușit să finalizăm multe lucruri din ce ne-am propus: am reușit să facem fotografii, am reușit să scriem text literar, text științific, am publicat articole, am făcut și hărți, am descoperit până la urmă și-o peșteră – țelul suprem acesta a fost: să găsim o peșteră, și până la urmă s-a arătat acest lucru, recent (la 1 decembrie 2018, Peștera Centenar, n.r.), deci după 10 ani de căutări, uite că avem și împlinirea supremă. Dacă e să dăm o expresie materială, am reușit și acest lucru, să scoatem acest album aniversar, Geoda la 10 ani, o chintesență a Geodei din toată această călătorie inițiatică. Toți cei care veți ajunge să vedeți albumul și să-l citiți o să ajungeți la concluzia asta, că, de fapt, speologia este o cale a cunoașterii, a inițierii”, a considerat Lect. Univ. dr. Marius Cigher.

Preotul Crin-Triandafil Theodorescu a scris în Cuvântul înainte al albumului că „acest album vine să ilustreze, fulminant, destinul incomparabil al speologului în lumea subpământeană, cea plină de lumini și contururi scintilante. Pentru această realizare, depun o modestă recunoștință, o ramură de admirație și speranța că el, albumul, va duce în lumea luminilor de dedesubt cât mai mulți din cei care, prin voință divină, s-au născut cu darul curiozității, cavalerii semnului de întrebare.”

Mai multe informații despre Asociația Speologică Geoda pot fi obținute accesând site-ul www.asgeoda.ro.