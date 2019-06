Roman KIM, cel mai bun tânăr violonist din lume, vine în concert la Târgu Mureş

Share



Concert Roman KIM

Concertul lui Roman Kim va avea loc în data de 3 iulie, de la ora 19.00, la Teatrul Naţional . Biletele se găsesc la casieria Teatrulului Naţional din Tg. Mureş. Preţul unui bilet este de 60 lei.

Roman Kim este unul dintre cei mai controversați violoniști din lume. Tânărul virtuos stabilit în Köln este cunoscut pe întreaga planetă pentru faptul că poartă ochelari prismatici în timp ce cântă și este foarte respectat de către figuri legendare ale interpretării la vioară.

Ivry Gitlis, de exemplu, descrie arta lui ca fiind “una dintre cele mai incredibile interpretări pe care am auzit-o de când m-am născut!”. În timpul scurtei sale cariere, Kim a extins granițele tehnice ale instrumentului său, ca mai apoi să aibă așteptări extreme de la el însusi. Călcând pe urmele lui Niccolo Paganini, el este capabil să interpreteze “Aria” lui Bach cu toate părțile sale pe instrumentul lui – de fapt a devenit faimos pe Youtube chiar înainte ca el să înceapă să cânte în jurul globului.

Ca solist, Kim este apreciat de critici pentru energia explozivă a sunetului său, virtuozitatea sa incredibilă, tehnica lui fără cusur și frumusețea pură a tonului său.

Ca inovator, el dezvoltă constant noi tehnici care să satisfacă ideile sale creative. El a inventat un nou tip de corzi, utilizate de către câțiva violoniști și experimenteaza utilizarea ochelarilor prismatici amintiți anterior, pe care i-a inventat în 2014. Din 2016, acesti ochelari au fost studiati de către oamenii de știință din Seul (Coreea de Sud) și Neuwied (Germany), sugerând că acestia provoacă o stare de activitate cerebrală, ascuțind simțurile și intensificând auto-controlul.

Ca și compozitor lui Kim nu-i pasă de școli și convenții, ci scrie și face aranjamente muzicale care sunt o expresie a sentimentelor sale romantice și provoacă aptitudinile sale artistice, depasind frontierele a ceea ce se credea ca fiind posibil din punct de vedere tehnic pe instrumentul lui, in urma cu doar cativa ani. Printre compozițiile sale de success sunt parafrazele lui “I Brindisi”, “Dies Irae” pentru vioară solo și concertul lui de vioară, care a avut premiera la Cluj Napoca în 2017. Transcrierea sa polifonică pentru vioară solo a piesei lui Mozzart “Eine kleine Nachtmusik” și a piesei lui Deep Purple “Highway Star” a provocat senzație atât printre fani cât și printre cunoscători. Transcrierea lui polifonică a “Ariei” lui Bach a fost publicată de către Barenreiter în 2015 și epuizată la vânzare în câteva luni. Piesa lui “Three Romances” pentru vioară și pian a fost de asemeneat un mare success după ce a fost publicată de către Barenreiter. Transcrierea pe care a făcut-o după piesa lui Mozart “Eine kleine Nachtmusik” a fost eliberată în aprilie 2019.

Biografie

Născut în Kazahstan, într-o familie de descendenți coreeni-tătari-bieloruși, Kim a început să cânte la vioară la vârsta de 5 ani. La vârsta de 8 ani a intrat la clasa faimoasei prof. Galina Turchaninova la Școala Centrală de Muzică de la Moscova. În 2004 a primit o bursă de la fundația “Mstislav Rostropovich”. În 2008, și-a început studiile în Köln cu prof. Viktor Tretyakov. În 2012, a câștigat concursul internațional de vioară “Valsesia Musica”. Kim a avut concerte în Italia, Germania, Franța, Ungaria, Rusia, USA, China, Coreea de Sud, România, Elveția, și Taiwan. Împreună cu alții, el a apărut pe scene importante ca de exemplu Laeiszhalle din Hamburg, Tonhalle din Dusseldorf, Filarmonica din Köln, Ateneul Român, Filarmonica din Berlin, Herkulessaal din München, Concert Hall din Beijing, Teatrul Petruzzelli din Bari, Centrul de Arte din Seul, Academia de Muzică Franz List din Budapesta și Opereta Națională din Taipei. El a cântat împreună cu orchestre ca, de exemplu, Orchestra Simfonica NDR (sub bagheta lui Aziz Shokhakimov), Saatskapelle Halle (sub bagheta lui Josep Caballe Domenench), Orchestra Simfonică din Aachen (sub bagheta lui Dirk Kaftan), Orchestra Operei Petruzzelli (sub bagheta lui Alpesh Chauhan), Orchestra Filarmonicii din Suwon (sub bagheta lui Daejin Kim) și Orchestra Simfonică din Dusseldorf (sub bagheta lui Alexandre Bloch).Roman Kim locuiește în prezent în Köln și studiază compoziție la conservatorul local. El cântă la o vioară al cărei design îi aparține. Instrumentul a fost creat în atelierul mesterului fabricant de viori Alexander Hazin (Köln) sub numele „Superior” în 2015.