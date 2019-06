Ziua Grâului 2019. BASF – un concept nou

Share



Peste 500 de fermieri transilvăneni au participat joi, 6 iunie, la cea de-a patra ediţie a Zilei Grâului, eveniment deja tradiţional în calendarul agricol mureşean organizat de compania Dafcochim în incinta fermei Kodagro de la Seuca (comuna Găneşti).

Ferma de la Seuca este coordonată de familia Kosa, reprezentată de Kosa Gyula şi Kosa Alpar, împreună cu patronatul companiei Dafcochim alcătuit din acţionarii Liviu Cojoc şi Radu Fodor, iar echipa de organizare a evenimentului a fost coordonată de Marinel Ştefan, directorul general al Dafcochim – Agro.

Loturile demonstrative de la Seuca au fost cultivate cu produse provenind de la 22 de companii şi instituţii furnizoare de inputuri pentru agricultură: Adama România, Azomureş, BASF România, Bayer Crop Science România, Belchim România, Caussade Semences, Ciproma Sem, Corteva Agriscience, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Innvigo România, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Probstdorfer Saatzucht România, Saaten Union România, Staţiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România şi Tea Seminţe.

În afara loturilor demonstrative, fermierii participanţi la Ziua Grâului 2019 au avut posibilitatea de a vizita şi standurile de prezentare ale companiilor şi formelor enumerate anterior, dar şi ale firmelor IPSO Agricultură şi Dafcochim.

BASF a aplicat la Seuca o schemă de erbicidare în care a combinat și produse deja cunoscute din portofoliul, dar și unele noi.

“Biathlon 4D este erbicidul nostru pentru combaterea buruienilor cu frunză lată din cultura de cereale păioase, un erbicid care combate peste 80 de specii de buruieni, se poate folosi până la desfășurarea completă a frunzei stindard, nu este condiționat de condițiile meteo și se poate combina cu alte produse de protecția plantelor”, a explicat Marius Macobăț, consultant tehnic pe zonele Nord-Vest, Vest și Centru, care s-a referit apoi la Medax Top, regulatorul de creștere din portofoliul companiei și Briaxor, un produs nou, care conferă siguranța că lanul rămâne curat, atât în T1 cât și în T2.

“Cel mai important produs din portofoliul nostru în acest moment cred că este Sistiva. De ce e cel mai important? Pentru că este un concept total nou, gândiți-vă că aveți posibilitatea de a aplica un tratament foliar deodată cu tratamentul sămânței, adică, în momentul în care folosiți un insecto-fungicid pentru tratamentul sămânță, aplicați și un litru jumate de Sistiva la tona de sămânță și aveți siguranța că în toamnă și o parte din primăvară, cultura vă va rămâne curată, adică are efect pe bolile foliare. Adică, într-un an ca acesta puteți scoate T1 din schemă, într-un an în care aveți presiune mare de boli în primăvară, puteți să amânați T1, nu mai trebuie să îl băgați odată cu erbicidul”, a explicat specialistul BASF.

Ligia VORO

Alex TOTH