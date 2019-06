Ziua Grâului 2019. Schema de fertilizare de la Azomureș

Share



Peste 500 de fermieri transilvăneni au participat joi, 6 iunie, la cea de-a patra ediţie a Zilei Grâului, eveniment deja tradiţional în calendarul agricol mureşean organizat de compania Dafcochim în incinta fermei Kodagro de la Seuca (comuna Găneşti).

Ferma de la Seuca este coordonată de familia Kosa, reprezentată de Kosa Gyula şi Kosa Alpar, împreună cu patronatul companiei Dafcochim alcătuit din acţionarii Liviu Cojoc şi Radu Fodor, iar echipa de organizare a evenimentului a fost coordonată de Marinel Ştefan, directorul general al Dafcochim – Agro.

Loturile demonstrative de la Seuca au fost cultivate cu produse provenind de la 22 de companii şi instituţii furnizoare de inputuri pentru agricultură: Adama România, Azomureş, BASF România, Bayer Crop Science România, Belchim România, Caussade Semences, Ciproma Sem, Corteva Agriscience, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Innvigo România, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Probstdorfer Saatzucht România, Saaten Union România, Staţiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România şi Tea Seminţe.

În afara loturilor demonstrative, fermierii participanţi la Ziua Grâului 2019 au avut posibilitatea de a vizita şi standurile de prezentare ale companiilor şi formelor enumerate anterior, dar şi ale firmelor IPSO Agricultură şi Dafcochim.

Ca și în ceilalți ani, întreaga platformă de la Seuca a fost fertilizată cu produsele Azomureş.

“În urma analizelor de sol am decis să folosim ca reţete la aplicarea de bază 400 de kilograme de NPK 14:14:14 cu Kieserit. Acest produs are în compoziţie sulf şi magneziu. Ulterior, la prima fertilizare fazială am decis să intrăm cu 200 de kilograme de uree, iar datorită PH-ului foarte bun, ridicat aş zice, ne-am permis să mergem cu 150 de kilograme de nitrat de amoniu, altfel am fi mers cu un nitrocalcar, bineînţeles”, a dat startul prezentării inginerul agronom Szabo Istvan.

“Este un PH ideal, am putea spune, un PH în care plantele pot absorbi cantităţi aproape maxime de nutrienţi. Referitor la triplu 14 cu Kieserit, este un produs pe care Azomureş îl recomandă atât fertilizărilor de bază la culturile de grâu cât şi cu rezultate foarte bune la culturile de rapiţă, culturile de orz, floarea soarelui, pormb, soia. Este un produs a cărui cantitate care creşte anual în producţia combinatului, semn că fermierii îl folosesc şi sunt mulţumiţi de rezultatele pe care acest produs le poate oferi”, a completat inginerul agronom Traian Tighiceanu.

Specialistul Azomureș a prezentat apoi avantajele fertilizantului NPK 14:14:14 cu Kieserit și a ureei granulate aplicate pe platforma agricolă de la Seuca.

“A doua fertilizare a fost făcută cu azotat de amoniu, la un PH cu reacţie neutră, la 6,8, deja ne putem permite cantităţi cu măsură de azotat de amoniu pentru calitatea boabelor, calitatea proteinelor din plante”, a încheiat Traian Tighiceanu explicațiile.

Ligia VORO

Alex TOTH