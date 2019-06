Cealaltă parte a tuturor lucrurilor, la Festivalul Filmului European la Târgu Mureș

Share



Cealaltă parte a tuturor lucrurilor este o portretizare delicată a unei femei, al cărei trecut reprezintă nu doar trecutul țării sale, ci al Europei în ansamblu. (Variety)

Cu 70 de ani în urmă, comunismul a intrat în ţară și, odată cu el, o familie de necunoscuţi a fost mutată forţat în apartamentul familiei Turajlić, în spatele unei uşi care de atunci a rămas închisă. Istoria își continuă cursul, iar în apartamentul din centrul Belgradului, mama regizoarei e în centrul protestelor pentru democraţie, în timp ce îndărătul uşii domnește o linişte apăsătoare.

Mila Turajlić (Belgrad, Serbia) este regizoare de film documentar și producătoare, deținând împreună cu regizorul Boris Mitić compania Dribbling Pictures. A studiat Științe politice și relații internaționale, Media și comunicare la London School of Economics, Film și televiziune la Belgrad și Film documentar la La Fémis, în Paris. Are un doctorat la Universitatea din Westminster. Documentarul său de debut, Cinema Komunisto, a avut premiera la IDFA în 2010, și a câștigat 16 premii, inclusiv Golden Hugo la Festivalul de film de la Chicago. În Cealaltă parte a tuturor lucrurilor, Mila Turajlić face o incursiune în istoria recentă a Iugoslaviei și recreează o întreagă epocă folosind arhive publice şi personale și filmări emoţionante, interogând soarta impulsurilor politice care i-au traversat familia timp de generaţii. Este a doua oară când un documentar se numără printre filmele finaliste pentru Premiul LUX. În prezent, Mila lucrează la un documentar despre cameramanul Președintelui Tito, care a filmat înființarea Mișcării de Nealiniere și luptele de eliberare din Africa în 1960.

Serbia / Franța / Qatar, 2017, 104’

documentar

Regia, scenariul și imaginea: Mila Turajlić

Muzica: Jonathan Morali

Montajul: Sylvie Gadmer

Distribuit de: Dribbling Pictures

Premii și festivaluri:

2017: IDFA AWARD (Best Feature-Length Documentary), FIPRESCI Serbia (Best Serbian Documentary), Toronto IFF

2018: Millenium FF (Objectif d’or), ZAGREBDOX (Fipresci Jury Award, Golden Stamp for Best Film in Regional Competition, HT Audience Award), SEEfest LA (Special Jury Mention, Best Cinematography), Amnesty International Award (Special Mention), One World Romania (Special Jury Award) Salem FF (Editing Award), Belgrade Documentary And Short FF, (Best Editing, Best Sound Design), Istanbul IFF (Special mention), FIFDH IFF (Special mention), Fibula (Best Documentary), CinEast (Audience Award)

Proiecția va avea loc sâmbătă, 22 iunie, ora 16.00, la Cinema Arta. Intrarea este liberă.