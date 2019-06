Piciorul meu stâng / My Left Foot: The Story of Christy Brown, la Festivalul Filmului European la Târgu Mureș

Share



Piciorul meu stâng este povestea reală a scriitorului irlandez Christy Brown care suferă de paralizie cerebrală încă de la naștere. Medicii nu îi dau prea multe șanse, dar doamna Brown nu își abandonează copilul. Încurajat și susținut de mama sa, Cristy reușește să își direcționeze toate gesturile către piciorul stâng, singura parte a corpului asupra căreia are control. Cu ajutorul piciorului, Cristy dă naștere unor opere de artă și unor volume de poezii și nuvele de succes.

Piciorul meu stâng urmărește progresele facute de Cristy Brown din ziua apariției sale pe lume (1932) până în anul 1959, în ziua în care a cunoscut-o pe Mary Carr, femeia care îi va deveni soție mai târziu.

Irlanda / Marea Britanie, 1989, 98’

dramă

Regia: Jim Sheridan

Scenariul: Shane Connaughton și Jim Sheridan, după romanul lui Christy Brown

Imaginea: Jack Conroy

Muzica: Elmer Bernstein

Cu: Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Kirsten Sheridan, Alison Whelan, Declan Croghan

Distribuit de: Miramax Films

Jim Sheridan (n. 1949) s-a născut în Dublin, a emigrat în Canada și ulterior în S.U.A., unde și-a câștigat inițial existența ca șofer de taxi, apoi regizând piese de teatru. Nominalizat de șase ori la Premiile Academiei, Sheridan este cunoscut mai ales pentru The Field (1990), In the Name of the Father (1993) și In America (2002).

Premii și festivaluri:

1990: Academy Awards (Best Actor in a Leading Role, Best Actress in a Supporting Role), Independent Spirit Awards (Best Foreign Film), National Board of Review (Top Ten Films), BAFTA Awards (Best Actor, Best Actor in a Supporting Role), New York Film Critics Circle Awards (Best Film, Best Actor, Best Supporting Actress, Best New Director), Los Angeles Film Critics Association Awards (Best Actor, Supporting Actress), London Critics Circle Film Awards (Actor of the Year), Montréal World FF (Best Actor, Special Mention of the Ecumenical Jury), Boston Society of Film Critics Awards (Best Actor, Best Supporting Actress), David di Donatello Awards (Best Foreign Producer)

Filmul va fi proiectat sâmbătă, 22 iunie, ora 14.00, la Cinema Arta din Târgu Mureș. Intrarea este liberă.