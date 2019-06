Viorica Dăncilă, susţinută de PSD Mureş pentru preşedinţia partidului

Share



Social-democraţii din Mureş au stabilit, în cadrul Conferinţei Judeţene a partidului, să o susţină pe Viorica Dăncilă, premierul României, la alegerile pentru funcţia de preşedinte al PSD, care vor avea loc în data de 29 iunie, la Bucureşti.

Reporter: Ce mandat va avea delegaţia PSD Mureş care va participa la Congresul Naţional al partidului din data de 29 iunie?

Vasile Gliga, preşedintele PSD Mureş: În cadrul Conferinţei Judeţene a PSD Mureş au fost stabiliţi cei 49 de delegaţi care vor reprezenta Organizaţia PSD Mureş la Congresul Naţional. Delegaţia din Mureş va susţine candidatura doamnei Viorica Dăncilă pentru preşedinţia PSD. Totodată, s-a dezbătut şi o reformare a organizaţiilor, respectiv o evaluare a ceea ce s-a făcut până în prezent. Sperăm să ne reorganizăm de la temelie, fiecare preşedinte de organizaţie va fi evaluat, iar unde nu avem organizaţii ne dorim să înfiinţăm organizaţii noi. Sperăm să trecem peste momentul critic dat de rezultatul votului de la alegerile europarlamentare.

Rep.: În privinţa foii de parcurs a PSD pentru perioada următoare, consideraţi că se impun anumite schimbări?

V.G.: Întotdeauna un partid care are decizia şi guvernarea are o responsabilitate uriaşă în privinţa deciziilor administrative pe care le ia. Mai nou, chiar şi calamităţile naturale sunt imputate Partidului Social Democrat. Din păcate, aşa sunt unii oameni, iar aceste percepţii umbresc faptele şi realizările care s-au făcut pe perioada guvernării PSD. Din acest punct de vedere, consider că Partidul Social Democrat trebuie să rămână în continuare la guvernare.

Rep.: Ce argumente aveţi pentru rămânerea Partidului Social Democrat la guvernare?

V.G.: Trebuie să continuăm neapărat ceea ce s-a început, pentru că întotdeauna la orice schimbări de guvern vin la putere partidele din opoziţie, care au tendinţa să oprească ceea ce s-a făcut. Totuşi, programul de guvernare al Partidului Social Democrat este foarte bine conturat şi a dat roade, iat bunăstarea românilor este vizibilă. De exemplu, dacă te uiţi în parcările oraşelor şi pe stradă vezi foarte multe maşini bune, înnoite. Se lucrează la autostrăzi, la asfaltarea a numeroase drumuri, la introducerea de apă şi canalizare în diverse localităţi, la modernizări de şcoli şi grădiniţe. Ceea ce s-a început trebuie să se termine. Ca partid, rămânând la guvernare, foarte greu poţi să construieşti şi să te pregăteşti pentru alegerile prezidenţiale din acest an şi pentru alegerile locale din primăvara anului viitor.

A consemnat Alex TOTH