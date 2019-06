Ministerul iubirii, la Festivalul Filmului European la Târgu Mureș

Share



O comedie existențialistă amuzantă, în care sarcasmul e ingredientul principal. (Fabien Lemercier)

Kreso, un biolog devenit funcţionar, primeşte cea mai puţin apetisantă slujbă din Croaţia: să spioneze văduvele de război pentru a le anula pensiile în cazul în care îşi găsesc noi parteneri. Dar ceea ce nu ştiu şefii lui Kreso este că el ar putea fi cel mai vajnic apărător al romantismului.

Pavo Marinković (n. 1967) a studiat darmaturgie la Academia de Artă Dramatică din Zagreb, iar spectacolele lui de teatru s-au bucurat de succes atât în Croația, cât și în lume. În 2006, împreună cu Drazen Žarković, realizează Tressette – a Story of an Island, selecționat și premiat în numeroase festivaluri. Urmează Love Life of a Gentle Coward (2009) și documentarul Occupation, the 27th Picture, care reia o poveste controversată din fosta Iugoslavie, a cărui premieră mondială a avut loc la Festivalul de la Karlovy Vary în 2013.

Croația / Cehia / Slovenia, 2016, 103`

comedie

Regia și scenariul: Pavo Marinković

Imaginea: Simon Tanšek

Muzica: Hrvoje Crnić Boxer, Mydy Rabycad

Cu: Stjepan Peric, Ecija Ojdanić, Olga Pakalovic, Ksenija Marinković, Alma Prica, Dražen Kuhn, Milan Štrljić

Distribuit de: Starline EntertainmentPremii și festivaluri:

2017: Pula IFF, Arras FF, Mostar FF (Best Actor), Alexandria FF for the Mediterranean Earth (Best Film), Transilvania IFF, Jeonju IFF, WorldFest Houston (Platinum Remi Award), Kerala FF, Lets CEE FF Vienna, Innsbruck IFF (Audience Award)

Website: www.ministry-of-love.info

Facebook:www.facebook.com/Ministarstvo-ljubavi-Ministry-of-Love

Proiecția va avea loc duminică, 23 iunie, ora 17.00, la Cinema Arta. Intrarea este liberă.