Bălțata, vedetă europeană la Târgu Mureș

A treia ediție a Zilei Naționale a Rasei Bălțate de tip Simmental a fost celebrată la Târgu Mureș printr-o serie de evenimente care au debutat printr-un workshop intitulat sugestiv – “Bălțată de tip Simmental, rasa premium a produselor lactate”. Reprezentanți ai autorităților, crescători de bovine, reprezentanți ai diferitelor asociații de crescători de animale au dezbătut o jumătate de zi noutăți legate de creșterea cu precădere a Bălțatei, neocolind problemele diverse care pot interveni, cu unicul scop de a promova această rasă cotată a doua la nivel mondial, atât din punct de vedere al producției de lapte cât și de carne. Workshopul, ca întreg evenimentul, de altfel, a fost organizat de Federația Crescătorilor de Bovine din România, Organizația de Control Oficial al Producțiilor, Organizația Națională de Însămânțări Artificiale și Semtest-BVN, organizație de reproducere în sala de întâlnire a Camerei de Comerț și Industrie Mureș.

“Bine ați venit, aș spune, în capitala, nu națională, ci europeană a rasei Bălțată pentru că sunt convins că nu există în altă țară să se discute în ziua de 21 iunie mai mult despre această rasă decât în România. Ne-am propus promovarea Rasei Bălțată, una dintre cele mai iubite rase din România, crescută de peste un secol și jumătate și care aduce într-adevăr această plus valoare fermierilor și eficiență celor care o dețin în grajd”, a spus ing. Valer Radu Sician, directorul general al Semtest-BVN, după ce Claudiu Frânc, președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România (FCBR), le-a urat, de asemenea, bun venit invitaților.

Workshopul a urmărit, așa cum a anunțat moderatorul dezbaterii, ing. Valer Radu Sician, directorul general al Semtest-BVN, patru obiective: “fermierii, reprezentanții crescătorilor să stea la aceeași masă, față în față cu reprezentanții autorităților statului pentru că e păcat să fie altfel în acest sector și așa suntem puțini și vitrejiți de multe ori de soartă, e păcat să nu facem împreună pentru că avem același interes, același scop. Al doilea obiectiv îl reprezintă partea de dezbateri tematice. Al treilea obiectiv încercăm să aducem la aceeași masă organizații de control oficial al producției, organizații de reproducție, organizații lucrative – avem cooperative, organizații care lucrează și sprijină tot ceea ce înseamnă creșterea vacii”.

“De fiecare dată, ministerul este cel care se apleacă asupra problemelor și identificării soluțiilor, dar doar împreună cu dvs. Niciodată nu au fost propuse soluții sau găsite politici publice corespunzătoare dacă nu a fost un dialog pentru că aceste politici pe care ministerul trebuie să le pună în practică și pe care le elaborează trebuie să vină de la dvs., trebuie să vină din ceea ce dvs. propuneți. Nu putem să avem o politică agricolă, o dezvoltare rurală, fără să ne consultăm cu adevărat cu oamenii care sunt implicați în aceste domenii. Am venit să preluăm de la dvs. ceea ce simțiți că trebuie pus în practică și ceea ce nu merge bine în ceea ce privește rasa Bălțată”, a transmis Sorin Mareș, secretar de stat MADR.

Adrian Pintea, directorul general al APIA, a punctat sprijinul pe care agenția pentru plăți l-a acordat fermierilor. “Prin APIA și prin AFIR, foarte multe fonduri au fost aduse în țara noastră care au adus plusvaloare. Prin APIA, din 2007 și până în prezent au fost aduse 26 de miliarde de euro și mă mândresc cu faptul că în fiecare an, de la data aderării și până astăzi, media anuală a absorbției fondurilor europene care au fost alocate României, a fost de peste 96%, lucru pe care ni-l dorim și în viitor. (…) Trebuie să fim foarte atenți pentru următoarea programare, un lucru îmbucurător pentru APIA este că pilonul I care este în responsabilitatea și în gestiunea agenției va crește cu aproximativ 2 miliarde de euro, un lucru bun pentru fermierii noștri”, a arătat acesta.

În noul exercițiu financiar, 2021-2027, APIA va gestiona peste 100 de măsuri, submăsuri, pachete, subpachete comparativ cu 10 măsuri pe precedentul.

Directorul general a mai precizat că “în campania 2019 au fost depuse 846.000 de cereri pentru o suprafață de 9,7 milioane de hectare, în comparație cu 2018, avem un minus de vreo 23.000 de cereri și un plus de 200.000 de hectare”.

Vicepreședintele ANSVSA, Nagy Laszlo Csutak, nu a mai ajuns la evemiment, mesajul autorității fiind transmis de Lucian Goga, director executiv adjunct al DSVSA Mureș. “Pe noi ne interesează partea sanitar-veterinară, ne interesează ca dvs. să creșteți animale foarte bune din punct de vedere genetic, să creșteți animale sănătoase, productive și un rezultat al acestui lucru este că județul Mureș, din fericire, și rezultat al muncii dvs. are 11 fabrici de procesare a laptelui și multe, multe alte unități de procesare a laptelui mai mici. Sigur că aceste unități nu se puteau dezvolta fără aportul dvs., a celor care duceți greaua muncă, începând de la cercetare și până la crescătorul de bovine, care am spus-o mereu, poate că nici minerii, nu au viața zootehnistului, este cea mai grea profesie, pentru că trebuie să fie prezent alături de animale 24 de ore din 24”.

Pe lângă oficialitățile care au fost în prezidiu, o masă specială a fost reprezentată de fondatorul unităților de reproducție din România – prof. dr. ing. Marcel Paraschivescu, prof. dr Constantin Velea, prof. dr. Dan Drugociu – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, prof. dr. Ioan Huțu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, prof. dr. ing. Ioan Ladoși – președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, dr. George Tobă – specialist pe embriotransfer.

Scad fondurile pentru investiții

Claudiu Frânc, președintele FCBR, a vorbit despre o îmbunătățire a mediului asociativ în România, punctând că federaia poate să fie un partener de încredere și unul reprezentativ, având acoperire în 32 de județe.

În prezent, în România, sunt 220.000 de capete de vaci, ceea ce înseamnă un efectiv eligibil cu 31,02 mai mare decât în 2017 și ținând cont că s-a plecat în 2015 de la un efectiv de 81.000 de capete.

A fost doar o introducere spre cum va arăta noua Politică Agricolă Comună.

Astfel, “avem o creștere din convergență la 13 miliarde aferente pilonului I, pe plățile directe, dar o scădere dramatică la pilonul II, pilonul de investiții, la 6,4 miliarde de euro. (…) Din 6,4 miliarde de euro, se scad cei 30% pentru mediu și climă, rămânem cu 4,48 miliarde de euro bani pentru investiții, or România are o extraordinar de mare nevoie de aceste investiții”, a arătat acesta, continuând: “Dacă nu vom înțelege că banii puțini pe care îi avem să îi ducem în investiții, în plus valoare, care să creeze plus valoare producției primare agricole, vom avea o mare, mare problemă”.

Claudiu Frânc a dat și câteva vești bune: plata redistributivă rămâne, plafonarea nu se aplică, sprijinul cuplat rămâne, de asemenea, la fel ca sprijinul pentru tânăr fermier (procentele nu se schimbă, însă vor scădea numărul de proiecte care pot fi finanțate, suma fiind mai mică), există șanse pentru continuarea ANT.

Dr. Johannes Aumann, director Besamungsverein Neustadt, l-a completat pe Claudiu Frânc cu exemplul din Germaniei, arătând: “Sunt multe modificări care au avut loc în ultima perioadă, îndeseobi legate de gestionarea dejecțiilor și de protecția climatică și marele pericol pentru fermierii germani la ora actuală este că de multe ori, fiicele și fiii fermierilor nu preiau mai departe exploatațiile. Fermierii germani se confruntă cu probleme asemănătoare celor din România”.

Apoi, invitatul care este prezent în România de 20 de ani, a trecut la tematica workshop-ului, începând cu o axiomă a zootehniei: “întotdeauna laptele bun provine de la vaci sănătoase”.

“De aceea, programele de ameliorare din ultimii 20 de ani s-au concentrat, dincolo de lapte și carne, pe funcționalitatea și sănătatea animalelor, cum este sănătatea ugerului, așteptăm un index legat de sănătatea ugerului care este în lucru acum și care să presupună evaluarea medicului veterinar legat de starea de sănătate a ugerului. Pentru evaluarea stării de sănătate a ugerului se ține cont de evaluarea stării de sănătate din partea crescătorului de animale și a medicului veterinar, în așa fel încât în direcția sănătății ugerului să se meargă cu pași mărunți în față”, a fost una dintre remarcile dr. Johannes Aumann.

La finalul prezentării, invitatul le-a recomandat fermierilor următoarele: “Să țineți cont pe termen lung de păstrarea diversității rasei, de numărul de linii care este unul dintre marile avantaje ale Rasei Bălțate comparative cu alte rase, sigur că fermierul este cel care decide ce folosește în populație, dar se urmărește pe termen lung promovarea și stimularea creșterii incidenței de K-cazeină (n.red. proteină din lapte) de tip B și A2”.

Problema metișilor

Dr. Mircea Roman, consultant reproducție, care a vorbit despre istoricul rasei Bălțată, a lansat și una dintre provocările workshop-ului, după ce a afirmat că: “În 9 ani de la 31% s-a ajuns la 20% la Bălțată, iar la metiși de la 33 la aproape 60, ceea ce este o mare problemă”.

Unul dintre răspunsuri a venit din partea lui Dan Ţandea, preşedintele Cooperativei Agricole Someş-Arieș. Acesta a subliniat că rasa Bălțată a fost și va rămâne cea mai importantă rasă care a fost crescută și va fi crescută în România, explicând și de ce sunt înregistrați atâția metiși: “De multe ori trebuie să insistăm foarte mult că o Bălțată Românească dacă e montată cu un Simmental, e tot Bălțată Românească”. Ca o paranteză, 97% din Cooperativa Someș-Arieș sunt crescători de Bălțată. “Unul dintre cei care ne-au coagulat, ne-au sprijinit financiar a fost SEMTEST, dr. Roman fiind atunci conducătorul, ne-a sprijinit prin vizite, în Germania, în Franța, Italia, așa am ajuns să ne constituim în această formă de tip cooperatist”, a punctat invitatul. Dan Țandea a mai susținut că, dacă crescătorii de animale își doresc să rămână un pol, în bătălia cu multinaționalele, trebuie să se coaguleze și să producă volume mai mari.

De asemenea, un punct de vedere pe tema metișilor a avut-o reprezentantul Agenției Naționale de Zootehnie. “Noi, ca agenție, am venit cu două soluții, pentru reducerea numărului de metiși și de a trece cât mai multe animale, măcar în pașaport, ca și rasă curată. Este vorba despre acest COP (n. red. Controlul Oficial al Producției), unde produșii rezultați vor fi rasă curată în pașaport, fermierii ni se pot adresa în baza unei cereri, iar un specialist de la noi se deplasează în fermă, iar acele animale care corespund fenotipic sunt notificate către DSV și se face schimbare de rasă în pașaport”, a spus acesta.

Sfaturi pentru fermieri

Dr. Vlad Roman de la Cooperativa Agricolă Someș-Arieș, le-a povestit fermierilor prezenți despre vizita în Germania, la mai multe ferme în Regiunea Bavaria, vizită realizată cu sprijinul SEMTEST la începutul lunii iunie. Concluzia expusă de dr. Vlad Roman, reprezentant al Cooperativei Someș-Arieș ar fi: “Ca o Bălțată să ajungă la performanță trebuie să îi oferim casă, masă și rasă, adică să îi oferim un adăpost corespunzător, o furajare de înaltă calitate și folosirea unui material genetic care să aducă o ameliorare a rasei și transferul de embrion”.

Venit tot din Germania, Markus Huber, consultant în cadrul BVN Germania, a vorbit despre serviciul de consultanță pe care îl acordă fermierilor alături de alți cinci colegi, fiecare pentru câte o zonă, care cuprinde fiecare 100 de ferme, fiecare având în jur de 100 de vaci.

Fermierul primește un serviciu complet de consultanță care înseamnă sistem de furajare, sistem de creștere a animalelor, planul de potrivire a perechilor, calcule de costuri și toate celelalte, în așa fel încât să îi meargă cât mai bine.

Apoi consultantul a vorbit despre rolul furajării în obținerea de lapte și produse lactate, cum trebuie obținut silozul corect, cum se amestecă furajul, cum trebuie furajate vacile corect, pentru care trebuie făcut COP-ul.

Remarci din lumea academică

Foarte puțini absolvenți își doresc să lucreze în ferme, “ar trebui să îi atragem pe acești absolvenți, pentru că ei sunt viitorul”, a punctat prof. dr. Dan Drugociu – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

De asemenea, acesta a mai punctat o altă problemă din zootehnie. “Eu mai am un of legat de creșterea vacii, poate ar trebui să se discute mai mult în viitor despre utilizarea antibioticelor, cu mai mult discernământ la vacă. Nu stau numai în facultate, bat toată Moldova, și când am văzut colegi cum fac tratamentul cu antibiotice la vacă după ureche și după aceea spun că antibioticul respectiv nu este bun, așa ceva nu se face. Foarte puțină lume apelează la laboratoarele veterinare, să ceară o izolare, o antibiogramă, ca să vadă cu ce antibiotic să lucreze în ferma respectivă. Nu se poate da o rețetă pentru toate fermele din această țară”, a punctat profesorul.

Cadru didactic la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, prof. dr. Ioan Huțu a avut o prelegere despre sustenabilitate și despre cum trebuie să fie materia primă, astfel încât pe masa consumatorului să ajungă produse de calitate și sănătoase.

Parteneri în creșterea animalelor

Printre invitați s-a numărat și Ioan Ladoși – președintele Asociație Producătorilor de Carne de Porc. “A trecut un an extrem de greu pentru noi, pentru unitățile comerciale de producție a carnei de porc, probabil că știți că au fost afectate 16 ferme comerciale. Din totalul de 365.000 de porci care au fost sacrificați, 292.000 au fost din ferme comerciale. Ceea ce nu s-a spus este următorul fapt: din păcate, s-au sacrificat 30.000 de scroafe din efectivul matcă, or asta înseamnă o scădere de la 140.000 la 110.000 efective comerciale care participă la piață și asta înseamnă un lucru mult mai tragic decât faptul că am omorât porci, am omorât matcă, care va avea un impact pe următorii ani”, a punctat acesta ravagiile pe care le-a făcut pesta porcină africană, o boală fără leac momentan și care, potrivit invitatului, “este absolut scăpată de sub control în România”.

Acesta a mai menționat că asociația a cerut: să se respecte și să se aplice legislația existentă în vigoare, atât crescătorii cât și autoritățile. Al doilea lucru, a criticat președintele, “am dat responsabilitatea și managementul acestei boli, am coborât-o de la Consiliul Național al Combaterii Bolilor la nivelul primarilor”.

Ioan Ladoși a mai precizat că au fost făcute două recomandări de la Bruxelles, însă niciuna nu a fost pusă în practică în România.

În urma extinderii bolii, deficitul de porci autohtoni se cifrează, conform estimărilor asociației, la peste 1,2 milioane.

“În contextul în care noi suntem pe locul I la porumb, pe 2 la floarea soarelui, să facem comerț primitiv cu cereale în loc să trecem prin porc, prin pasăre, prin vacă și să ieșim cu valoare adăugată”, și-a exprimat invitatul nemulțumirea.

Nu au fost singurele teme abordate de participanți, însă sperăm să vă fi stârnit curiozitatea pentru celelalte evenimente desfășurate în dupa-amiaza zilei de 21 iunie.

Ligia VORO