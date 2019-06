UMFST Târgu-Mureş, parteneră în proiectul ELSE

Share



Proiectul internațional ELSE: Eco/logical learning and simulation environments in higher education, derulat în cadrul programului Erasmus+ și care vizează parteneriatele strategice pentru învățământul superior, a avut cea de-a treia întâlnire în perioada 11-13 iunie, în Nicosia, Cipru.

“Proiectul, în care sunt implicate în calitate de parteneri universități din Italia, Marea Britanie, Spania, Macedonia, Cipru, Polonia, Portugalia și România, se derulează în perioada 2018-2021. Obiectivul principal al proiectului constă în inovația în educație și schimbul de bune practici. La întâlnire au participat specialiști din cadrul acestor universități, inclusiv din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș. Următoarea întâlnire va avea loc la Universitatea din Cadiz, Spania”, se precizează pe Blogul UMFST Târgu-Mureş.

(Redacţia)