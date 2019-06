Atleții LPS amână vacanța de vară, cu rezultate

Share



Dacă majoritatea disciplinelor sportive sunt în vacanță, în special cele de la jocurile sportive, sau de echipă, așa cum mai sunt cunoscute, la unele ramuri sezonul este în toi. Este și cazul întrecerilor atletice în aer liber. Revenim la această disciplină, cea care este totuși „Regina Jocurilor Olimpice”. Pe singura bază utilizabilă, cât de cât, cea a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” se pregătesc zilnic în jur de 40 de sportivi. Aceștia sunt îndrumați de doi dintre profesorii care își continuă activitatea și după pensionare, Baczo Lászlo și Szabo Ferenc, împreună cu George Buhlea. Câțiva dintre elevii lor și-au început vacanța de vară direct pe arenele sportive. Prima întrecere din această lună a avut loc la București, Campionatul Național la categoria Copii. Aici, ștafeta de 5-80 m (acesta este formatul la această categorie) a urcat pe prima treaptă a podiumului (foto 1). Componența ștafetei campioane pregătită de profesoara Csepán Gizela a fost: Darius Sângeorzan, Mile Dániel, Molnár Balázs, Raul Daniel Radu și Jakab Szilárd Samuel, ultimul obținând și un loc III în proba individuală de 80 metri plat.

Un nou campion cu șanse petru Europene

A doua competiție importantă a urmat imediat. La sfârșitul săptămânii trecute, pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești s-au disputat întrecerile Campionatului Național la Juniori I și Tineret. Aici lotul atleților Liceului cu Program Sportiv „Szász Adalbert” din Târgu-Mureș a fost alcătuit din patru sportivi (foto 2). Doi dintre aceștia au urcat pe podium. Deși cu rezultate superioare în acest an la săritura cu prăjinala competițiile în sală, Dacian Costea a urcat de două ori pe podium, dar doar pe treapta a treia. Elevul antrenorului Szabo Ferenc a reușit la categoria de vârstă totuși superioară lui, el fiind junior II, o săritură de 4,00 metri, mult sub recordul personal, fiind devansat de Bogdan Prepeliță, care a trecut peste ștacheta ridicată la 4,40 m și de Robert Tabacu (4,20), ambii de la CSM Onești. Cele două fete prezente, ambele eleve la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” nu au urcat pe podium, dar au avut evoluții promițătoare. Natalia Stoica a participat la proba de 100 metri plat, iar Teodora Teut s-a calificat în finala probei de săritură în lungime. A rămas la urmă principalul performer al mureșenilor în această competiție. Acesta a fost Darius Marian Făgăraș, campion național în proba de 400 metri garduri. El a câștigat finala probei cu timpul de 54,32 secunde, fiind urmat pe podium de Eduard Rusu, de la LPS Constanța, cu 54,60 și Ionuț Olteanu (Olimpia București-57,03). Pentru Darius urmează un ultim an de juniorat deosebit din mai multe puncte de vedere. Pe lângă faptul că va intra în ultimul an de liceu la LPS Târgu-Mureș, următoarea competiție poate avea o însemnătate deosebită. Proaspătul campion național va lua startul în cadrul Campionatului Balcanic a juniorilor I de la Cluj- Napoca, în perioada 2-3 iulie, întrecere care îi poate aduce și participarea la Europenele U20 din Suedia. Șanse la medalii și la categoriile mai miciÎntre timp, întrecerile continuă cu ediția Campionatului Național la Juniori II. Acestea vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, tot pe stadionul din Pitești. La acestea cele mai mari șanse la un tiltu le are același Dacian Costea. Multiplu medaliat la mai multe categorii de vârstă în cadrul sezonului în sală, elevul care tocmai a absolvit clasa a X-a la Liceul Economic Transilvania din Târgu-Mureș este favorit în proba sa, în ciuda faptului că repetarea performaței obținute în acest an i-ar fi adus și în întrecerilor juniorilor I un loc mai bun pe podium.

Micii atleți care se străduiesc să obțină performanțe în condiții nu tocmai propice acestora vor continua „lunga vară fierbinte” cu întrecerile naționale la Juniori III, care vor avea loc tot la Pitești, în 8-9 iulie, cu șanse la medalii în special la probele de garduri și cele de ștafetă.

În așteptarea respectării promisiunilor privind repunerea în funcțiune a stadionului din Parcul Municipal, tinerii atleți își continuă pregătirile pe un teren care ar necesita reamenajări, dar unde se preconizează ca accesul să fie pe viitor restricționat de anumite reguli impuse de conducerea liceului.