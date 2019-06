FOTOGALERIE. O nouă generație de absolvenți ai Școlii Postliceale „Dimitrie Cantemir“ din Târgu Mureș

Share



Cea de-a 20-a promoție de Asistenți Medicali de Farmacie și cea de-a 19-a promoție de Asistenți Medicali Generaliști a Școlii Postliceale „Dimitrie Cantemir“ din Târgu Mureș au absolvit în mod oficial studiile. Momentul a fost marcat în cadrul festivității care a avut loc la Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș și unde emoțiile au fost însoțite de zâmbete, entuziasm și puțină nostalgie.

Bunătate, calitate, utilitate

Prof. Camelia Maria Țăran, Director al Școlii Postliceale „Dimitrie Cantemir“ din Târgu Mureș le-a vorbit elevilor despre două valori cruciale, autenticitatea și bunătatea, subliniind importanța iubirii de sine.

„Fiți buni în primul rând cu voi înșivă. Este fals să credem că trebuie să fim mai buni cu ceilalți decât suntem cu noi. Dacă nu suntem buni cu noi înșine, nu putem fi buni cu ceilalți pentru că nu suntem fericiți. Nu putem să împărțim fericire în jur dacă nu o avem în noi. (…) Dragi absolvenți, vă doresc să aveți încredere în voi, vă doresc să faceți alegeri potrivite, să corectați greșelile în timp util, să vă împliniți cât mai multe vise și, mai ales, vă doresc să nu uitați să fiți fericiți“, le-a transmis Prof. Camelia Maria Țăran absolvenților.

La eveniment a fost prezentă și Prof. Illés Ildikó Inspector General Adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, care a luat cuvântul și le-a reamintit absolvenților că misiunea lor este una deosebită: „Tot ceea ce ați învățat în această școală modernă trebuie să se dovedească util în lupta noastră comună pentru menținerea sănătății fiecăruia dintre membrii comunității, pentru a asigura stabilitatea școlii medicale românești, imaginea ei bună în spațiul european.“

Prof. Laura Diana Cepoi, responsabila Comisiei de evaluare și asigurare a calității învățământului, a subliniat importanța calității în cadrul procesului instructiv-educativ, dar și a celui profesional.

„Calitatea nu este niciodată accidentală, ea este rezultatul unui efort inteligent. Realizarea calității este cu atât mai importantă cu cât este un proces de importanță vitală pentru fiecare generație, un proces care formează caractere, personalități și care modelează societatea“, a precizat Prof. Laura Diana Cepoi.

Cele mai merituoase absolvente ale promoției 2016-2019

Rezultatele obținute în anii de școală școală i-au conferit elevei Denisa Maria Moldovan titlul de Șefă de Promoție la specializarea Asistent Medical Generalist. „Titulatura de Șefă de promoție este un privilegiu pentru mine, venind ca o recunoaștere pentru efortul depus și transpus în rezultatele obținute în cei trei ani de școală. N-am fost niciodată omul care să știe ce vrea și, drept urmare, această specializare am ales-o într-un moment de spontaneitate absolută și nu regret că am luat această decizie. (…) Urmează să punem în practică ceea ce am învățat, dar să nu uităm să fim cinstiți, onești, să lucrăm în echipă fără teamă de necunoscut, să ne susținem ideile până la capăt, cu demnitate“, a transmis Denisa Maria Moldovan.

Bianca Buja a primit titlul de Șefă de Promoție la specializarea Asistent Medical de Farmacie. Eleva a citit la rândul ei mesajul dedicat foștilor colegi, dar și dascălilor care au instruit-o și ghidat-o pe parcursul traseului pe care tânăra l-a denumit în glumă „războiul de trei ani“.

„Știu că fiecare dintre noi o vom lua pe drumuri separate, însă sper ca amintirea celor trei ani împreună să rămână vie în sufletele voastre. Oriunde veți merge, oricât de departe veți fi îmi doresc să nu uitați să fiți oameni, să rămâneți aceiași oameni plăcuți, modești și muncitori, așa cum eu v-am cunoscut. În final, vă urez succes pe mai departe, să vă bucurați de fiecare moment din viața voastră și, nu în ultimul rând, mi-aș dori ca niciodată să nu vă opriți din învățat. Bucurați-vă de prezent!“ a transmis Bianca Buja la finalul discursului.

Totodată, a fost distinsă cu o Diplomă de merit pentru implicarea în activitățile școlii eleva Lorena Mădălina Popa.

Înainte de încheierea festivității, Prof. Cistelican Simona, responsabila Comisiei Metodice Asistent Medical Generalist, a transmis un mesaj de încurajare și responsabilizare proaspeților absolvenți, aflați în fața unui nou început: „Ați ales o meserie frumoasă, dar grea în același timp. Atâta timp cât există oameni, va fi nevoie de voi, asistenți medicali. Meseria de asistent medical este o provocare. Trebuie să vă amintiți în fiecare zi că puteți alina suferința pacienților atât prin administrarea medicamentelor, cât și printr-o vorbă bună și un zâmbet. Fiecare persoană care alege meseria de asistent medical face un angajament pe viață să respecte valorile care stau la baza acesteia: demnitate umană, altruism, integritate și profesionalism.“